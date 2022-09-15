CHP Derince’de müthiş KONGRE senaryoları!

Derince, 1994 yılında belediye oldu…

Sırasıyla Nihat Ergün, Halit Altuntaş, Ali Haydar Bulut, Aziz Alemdar, tekrar Ali Haydar Bulut ve son olarak Zeki Aygün, belediye başkanlığı yapıyor.

Hepsinin ortak görüşü, Milli Görüş geleneğinden gelmeleri…

CHP, Derince’de seçimi kazanmak için çok uğraştı, ama 1994’ten beri başarılı olamadı.

KABALOĞLU-GÖKÇE ZORLADI

CHP, Derince’de1999 yılında yapılan yerel seçimlerde, seçimi 100 oyla kaybetmişti. İrfan Kabaloğlu ve Sertif Gökçe da arayı kapattı, ama başarılı olamadı. 2019 yılında yapılan seçimlerde CHP’nin adayı Sertif Gökçe, AKP’nin adayı Zeki Aygün’e karşı seçimi 1000 oy farkla kaybetti. Bu sonuç CHP’nin seçim iştahını kabarttı.

İZGAZ-TACİZ VE KOÇAK

Ama gelin görün ki, CHP bu seçimden sonra darmadağın oldu. Bu seçimden sonra yapılan ilçe kongresinde Nihat Değer aday olmadı, İZGAZ’da adı çeşitli şaibelere bulaşan Birkan Koçak, Serpil Ceylan’a karşı seçimi kazandı. Koçak’ın kazanmasıyla birlikte CHP Derince’de sular bir türlü durulmadı. Son olarak Koçak’ın adı taciz olayıyla anılıncaistifası istenen Koçak, istifa etmeyince CHP Genel Merkezi tarafından görevden alındı. Genel Merkezin en büyük hatası, Koçak ile birlikte bütün yönetim kurulu üyelerini de görevden almalıydı görüşü hakim.

ELVAN SERİM DÖNEMİ

Yönetim kendi arasında Elvan Sarım’ı başkan seçti. Bir türlü dikiş tutmayan CHP Derince’de Elvan Sarım’ın başkan seçilmesi de suların durulmasına yetmedi. Belli bir yönlendirme sonrasında yönetim kurulu, Elvan Sarım’ı başkanlıktan indirmek için istifa etti. Aslında Elvan Serim’in mazeretleri vardı, ama mevcut yönetimbu mazeretleri hiçe sayıp, kendisini başkanlıktan alaşağı etti. Yönetim kurulunun Elvan Sarım’a haksızlık yaptığı konuşuluyor. Yönetim kurulunun, ilçeyi kongreye götürmek için birilerinin isteğiyle istifa ettiğini düşünüyorum.

KAYYUM HEYETİ ATANDI

Genel Merkez de bu istifalar sonrasında kayyum heyeti atadı… Kayyum heyeti kongre kararı aldı ve CHP Derince İlçe Başkanlığı kongresi 18 Eylül’de yapılacak. Kongre kararı alındıktan sonra Atasoy Bilgin, Orkun Utkubaş, Kerim Şenses ve Ali Haymanlı aday olma girişiminde bulundu. Gelinen noktada Kerim Şenses ve Ali Haymanalı’nın çekileceği konuşuluyor. Yani başka aday çıkmazsa, 18 Eylül’de yapılacak kongrede Atasoy Bilgin ile Av.Orkun Utkubaş başkanlık için yarışacak.

Atasoy Bilgin

Orkun Utkubaş

BİLGİN, SİYASETE GERİ DÖNDÜ

Atasay Bilgin, 2010’lu yıllarda CHP Derince İlçe Başkanlığı yaptı. CHP Derince’deki boşluktan faydalanıp, uzun bir aradan sonra tekrar siyasete dönme kararı aldı. Aldığım bilgilere göre Atasoy Bilgin’i Artvinli hemşerisi il başkanı Harun Yıldızlı ve eski başkan Birkan Koçak destekliyor. Bilgin, seçimi kazansa dahi Koçak’ın etkisi altında kalacağı ifade ediliyor. İlçede Atasoy Bilgin ve Harun Yıldızlı’nın kamuoyunda “5’li çete” olarak adlandırılan firmaların taşeronluğunu yaptığı konuşuluyor. İl Başkanı Yıldızlı’nın Atasoy Bilgin’i desteklemesi, partililerde rahatsızlık yaratmış. İl Başkanının da taraf olarak hata yaptığı, il başkanının tarafsız olması gerektiği görüşü hakim.

MECLİS ÜYESİNE ŞANTAJ!

Ayrıca bir meclis üyesinin aday olma girişimi sonrasında, bunu bir şantaj malzemesi olarak kullanıp dosyasının işleme sokulmaya çalışılması, Yıldızlı’ya olan tepkiyi daha da artırmış. Atasoy Bilgin’i yine hemşerisi İrfan Kabaloğlu’nun da desteklediği ifade ediliyor. Kabaloğlu’na rağmen 60 Evler delegelerinin büyük bir çoğunluğunun Av. Orkun Utkubaş’ı desteklediği ifade ediliyor.

GÖKÇE, OTKUBAŞ’I DESTEKLİYOR

Diğer aday Av. Orkun Utkubaş, Nihat Değer ilçe başkanı iken, yönetiminde yer aldı. CHP’den milletvekili aday adayı oldu. Utkubaş’ı bir önceki dönem CHP’den Derince Belediye Başkan adayı olan Av. Sertif Gökçe destekliyor. Ayrıca mevcut meclis üyelerinin büyük bir çoğunluğu da Utkubaş’ı destekliyor. Ayrıca yönetimi tarafından darbe ile indirilen Elman Serim’in de Utkubaş’ı desteklediği belirtiliyor. Derince’de yaklaşık 180-190 delege oy kullanacak. Şu sıralar bütün delegeler markaj altında.

DELEGELER AKILLARINI KİRAYA VERMESİN

Sevgili okurlar;

Ben yukarıda CHP Derince çevresinde konuşulanları size aktardım.

Şu bir gerçek ki, Atasoy Bilgin ile Orkun Utkubaş arasında kıyasıya bir başkanlık yarışı olacak. CHP Derince’de yıllarca delegelere çeşitli vaatler verildi, delegeler de akıllarını başkalarına kiraya verdi. Bundan hep delege ağaları karlı çıktı. CHP Derince’nin aklını kiraya verenlerden kurtulması lazım.

BİLGİN SEÇİMİ KAZANIRSA…

Birkan Koçak ve il başkanı Harun Yıldızlı’nın desteklediği Atasoy Bilgin seçimi kazanırsa, partide sular durulmayacak, birlik ve beraberlik sağlanmayacak, kayıkçı kavgası devam edecek deniyor.

UTKUBAŞ SEÇİMİ KAZANIRSA!

Av.OrkunUtkubaş seçimi kazanırsa, CHP Derince’de suların durulacağı, birlik ve beraberliğin sağlanacağı, kayıkçı kavgasının sona ereceği görüşü hakim. Her iki adaya da seçimlerde başarılar diliyorum.