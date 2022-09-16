Merak yoksunluğu

İzmit’te dolaşırken özellikle Sedir ağaçlarının halini gördüğümde aklım yıllar öncesine gidiyor. Yıl 1971 ve 1972. Koyulhisar (Sivas’ın ilçesidir) Orman İşletme Müdürlüğünde çalışıyorum. Bu yörenin özellikle kuzey kesimi yoğun bir orman örtüsüyle kaplıdır. Görev nedeniyle o yöreye gittiğimde orman yolunun bittiği yerlerde araçtan iner, kimselerin ayak basmadığı, tamamen doğal yapıdaki orman içlerine girip yürürdüm. Çünkü insan ayağının basmadığı orman parçalarında doğal yapının nasıl olduğunu, ağaçların gelişimini ve sağlık durumlarını merak ediyordum. Ancak bunu yaptığım her defa böyle bir ormanda olmanın ruhsal açıdan olumlu etkisinin yanı sıra vahşi bir hayvanla karşılaşmak ihtimali ile tuhaf bir korku yaşardım.

Merak insanlarda ve de hayvanlarda gözlenen, araştırma ve öğrenmeye yönelik davranışa yol açan duygudan kaynaklı bir davranış biçimidir.

Merak insanlık tarihinde bilim ve teknolojinin gelişmesine yol açan en önemli niteliktir.

Merak, ruhun temel bir özelliğidir.

Merak, bir kişinin canlılığının ilk işaretidir.

Merak, bilme arzusunun bir ifadesidir.

Merak, gerçeklerin yorumlarını oluşturabilmek için gereklidir.

Tüm bilimlerin insan merakının ürünü olduğunu söyleyebiliriz. Yani “merak” son derece önemlidir.

İnsan beyni harika organize edilmiştir. Bilgiyi saklama ve ilişkilendirme yeteneği, yaşamın olağan gereksinimlerinin çok ötesine geçer. Bir insan, varoluşu boyunca 15 trilyona kadar temel bilgiyi öğrenme yeteneğine sahiptir.

Örneğin, Isaac Newton bir elmanın ağaçtan yere düştüğünü gören milyonlarca insandan biriydi.

Ama sadece o, elmaları düşüren gücün ne olduğunu merak etmiş ve kendine şunu sormuştu: Neden her elma yatay yönde ya da yukarıya doğru değil de dünyanın merkezine doğru düşüyor? Bu temel soru sayesinde yer çekimini öğrendik.

Einstein, kendisinin özel bir yeteneği olmadığını, sadece delicesine meraklı olduğunu söylemiştir.

Yani merak bu kadar önemlidir. Durum bu iken size meraksızlık örneği vereyim:

İzmit’te bazı ağaç türleri son yıllarda kuruyor. Sedir ağaçları da bunlardan. Gidip görün; SEKA Hastanesinin deniz tarafındaki alanındaki yaşlı sedirlerin büyük kısmı kurumuş halde duruyor. Oturduğum Şirintepe’de Sedir ağaçları adeta sıraya girerek kurumaya devam ediyorlar.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile İzmit Belediyesinin “yeşil dokudan” sorumlu birimlerinin bu durumdan haberi yok. Öyle haberleri yok ki kentteki örnekleri kururken sağa sola Sedir ağaçları dikiliyor. Bunun en belirgin örneği; Pişmaniye Pazarı olarak yaptırılan tesisin en müstesna yerine, İzmit’in medarı iftiharı olarak Sedir ağacı diktiler. Ben bu dikimin yapıldığı günlerde, Kocaeli Gazetesinde 23 Ekim 2020 tarihinde “Gösterge” başlıklı yazımda o ağacın kuruyacağını yazmıştım. Ve o ağaç kurudu. Çünkü olacağı iki yıl öncesinde görmüşüm. O kadar meraksızlar ki kuruduğunun farkına bile ben 6 Ağustos 2022’de “Buyurun cenaze namazına !..” başlıklı yazımı görünce vardılar ve kurumuş ağacı dipten kestiler.

İzmit’teki örnekleri kururken kentin çeşitli yerlerine Sedir ağacı dikilmesi çalışma kapasitesi ve bilgi düzeyi açısından bir gösterge değil midir?

Şimdi sormak gerekiyor;

Acaba kentin bir yerine dikilecek ağaç cins ve türü kim tarafından, hangi bilimsel esaslara göre belirleniyor?

Diktirdiğiniz ağaçların ne durumda olduğunu merak etmiyor musunuz? Kuruma belirtileri var ise “acaba neden” diyerek araştırmıyor musunuz? Bu ne “dehşet” bir ilgisizlik ve merak yoksunluğudur! Pes vallahi…

Örneğin Sedir ağaçlarının neden kuruduğunu merak etseler:

Sedir ağaçlarının İzmit için yabancı tür olduğunu,

Yabancı türlerin olumsuz koşullardan yerli olanlara göre daha fazla etkilendiğini,

Sedirlerin sağlıklı gelişebilmesi için soğuğa ve ayrıca kara ihtiyacı olduğundan, küresel ısınmanın bunlar üzerinde çok olumsuz etkide bulunduğunu,

Bu ağaç cinsinin dengeli bir şekilde büyümesi için günde en az birkaç saat doğrudan güneşe maruz kalması gerektiğini öğreneceklerdi.

Bu dünyada “Tanrı beni, merakımın kireçlenmesinden korusun” diyen insanların da olması ne kadar önemli değil mi?

Kaynak:

1) Scienza e Conoscenza.2016. L'intelligenza delle piante

2)Di.Paola A., Po M.,2010. Il verde e la citta. Qualità ambientale, benessere sociale e salute. Ruoli e funzioni del verde. Modena

3) Anselmi, A. 2015. Inquinamento dell’aria e roulo del verde urbano. Università della Tuscia.Viterbo/ Italia

4)Carminati M., Ranghetti M. Perché gli alberi sono importanti per noi.

5)Anonim.2018. L’importanza della curiosita per avere successo