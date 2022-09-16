Karamürsel Merkez Camii şadırvanından şikayet var!

Karamürsel’de Merkez Cami’nin şadırvanlarının bakımsız olması nedeniyle gazetemize şikayetler geldi. Şadırvanın bakımsızlığı ve oturakların çıkarıldığına dair fotoğraflar da gazetemize gönderildi. Fotoğraflara bakın ne demek istediğimi anlarsınız diye de not düşülmüş.

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Fotoğraflara baktım, abdest almak için oturakların üstü çıkartılmış ve hemen yanındaki oturulan yere konulmuş. Vatandaş, oturakların yanı sıra çoğu musluktan suların akmadığı gibi, hiç durmadan akıtan ve akan muslukların olduğunu da belirtiyor.

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Vatandaş, su hayat diyoruz, ama kimse ilgilenmiyor, abdeste almak için çok zorlanıyoruz.

Bir de şadırvanın temizlenmesi konusuna daha titiz davranılması gerektiğini belirtiyor. Merkez Camii olmasından kaynaklanan yoğunluk ve Karamürsel’e gelen yabancıların bu kötü manzara ile karşılaşması, elbette hiç hoş değil deyip, ilk önce ilçe müftülüğüne, daha sonra caminin hoca ve müezzinlerine bu konularda daha duyarlı olunması isteniyor.

Yetkililere duyurulur!

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Başkan Büyükakın’ın

ADNAN PALA kararı

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı görevine Derince Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Adnan Pala getirildi. Bilindiği gibi Pala, Derince Belediyesi’nde de, İzmit Belediyesi’nde de imar bölümünün başındaydı. Geçen seçimlerde AKP’den Derince Belediye Başkan aday adayı olmuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın, adı hiçbir şaibeye bulaşmamış Adnan Pala’yı kentsel dönüşüm gibi önemli bir birimin başına getirmesini çok isabetli bir karar olarak görüyorum. Pala’ya yeni görevinde başarılar diliyoruz.

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Prof. Dr. Mustafa Güneş

hasta kabulüne başladı

Mustafa Güneş, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi idi… Sonrasında Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi oldu. Profesör unvanını da aldı. Hem Derince’de, hem de Darıca’da çok başarılı çalışmalara imza attı. Ama sözleşmesi yenilenmedi. Güneş için Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde veda töreni düzenlendi.

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Fotoğraflara baktım, neredeyse bütün hastane personeli oradaydı. Demek ki hastanede iz bırakmış. Bütün personelin veda törenine katıldığı bir durumda, Güneş’in sözleşmesinin yenilenmemesi de çok düşündürücü. Başhekimlik görevinden ayrılan Prof. Dr. Mustafa Güneş, “Sahip olduğumuz koltuklar ve makamlar devletimize ve milletimize hizmet için kullanılmıyorsa beyhudedir. Makamlar geçici, devlet bakidir” dedi.

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Bu açıklama, bence çok anlam içeriyor. Prof. Dr. Mustafa Güneş, geçen hafta Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde üroloji doktoru olarak hasta kabulüne başladı. İki şiir kitabı da bulunan Güneş’e yeni görevinde başarılar diliyoruz.