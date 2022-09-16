Seyfettin Kayalı ağabeyimiz

Her canlı gibi insanoğlu da doğup, büyüyüp, yaşadıktan sonra ölüm denen ebediyete uğurlanmaktadır.

Kocaeli’de hemen hemen büyük bir ekseriyet tarafından tanınan ve bilinen, Milli Eğitimden emekli Seyfettin Kayalı abimizi kırk yıla yakın bir zamandır tanıyor ve biliyorum.

Kendisi derdi, "İzmit'e gelince ilk tanıştığımız kişi Behram Yılmaz olmuştu. Behram Bey de seninle tanıştırdı. İyi ki ilk sizleri tanımışım" derdi.

Seyfettin abimiz ile abi kardeş, baba oğul gibi sağlam, hiç kopmayan düzeyli, sevgi ve saygıya dayalı eşi az bulunur güzel bir dostluk yaşadık. Nur içinde yatsın.

Dini ağırlıklı çok kitap okuyordu. Sağlıklı, bağnazlıktan uzak hoşgörüye dayalı duygu ve düşüncelerini paylaşıyordu.

Birkaç yazmış olduğu şiir kitapları var.

Dostlarına imzalayıp parasız dağıtımını yapıyordu.

Kim olursa olsun iyi olarak tanıdığı ve bildiği kişiyi özelliklerini takdir duyguları içinde şiirinde yazar ve överdi.

Tersine bir davranış içinde olan tanıdığı kişiyi de sitem dolu şiiri ile ikaz ederdi.

Tek bildiği ve zevk alarak saatlerce bıkmadan, yorulmadan tavla oynamayı çok severdi.

Hep içinden kimin hakkında ne düşünüyorsa yüzüne karşı söylerdi.

Olduğu gibi görünen ve göründüğü gibi olan bir insandı.

Arkadan konuşmayı sevmeyen, dedikodu yapmayan ağzından bir kez olsun küfür çıkmayan güzel bir yaşamı vardı.

Her zaman kendisinin de bulunduğu birçok yerde en son da vefatından bir hafta önce hastanede Adnan Zamburkan ve Mehmet Irak kardeşimiz ile ziyaretinde hatırlatıp güldürmemize sebep olan bir anımızı paylaşacağım.

Toplantı ve yemekli, ikramlarda abimiz hemen sofra duasını vermek içi ayağa kalkar duasını verirdi.

Bir gün abi sen niye sofra duasının sonucunda Allah devamını nasip etsin diyerek espri yapmıyorsun dedik.

Artık yıllarca hep sofra duası sonrası espri sözünü söylerdi.

Bir gün Körfez’de bir hemşerimizin annesinin cenazesine katıldık.

Kapıya gelerek taziye sonrası ısrarla ikram çadırlarına alındık.

Dua veren abimiz Allah... deyince ayağına basarak oturmasını sağladık.

Sonra olay anlaşılınca bize sitem edip bir daha o espri sözünü söylemedi.

Seyfettin abi şaka olsun diye muayeneye eden doktora

"Ben 18 yaşında, çiçeği burnunda bekar bir delikanlıyım" diyor. Doktor bey aynen katılıyorum diyor.

Bunun üzerine, talep üzerine kartvizitin üstüne ‘Seyfettin Kayalı abimiz 18 yaşındadır’ yazısını yazıyor.

Bu şakayı birçok yerde tekrarlar ben 18 yaşındayım sözünü kartvizit ile ortaya koyardı.

Seyfettin abimiz ile ilgili sözleri ve yaşanmışlıkları bir değil birkaç kitap yazılabilir.

Haydar Aliyev Kültür Evi Derneğimizin de 2 numaralı üyemiz olup, her çalışma ve etkinliğimizde büyük bir emek sahibidir.

Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet ruhu şad olsun inşallah.

Aileye, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Değerli ağabeyimizi hiç unutmayacağız.

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TÜRK OCAĞINDA KONFERANS

Bugün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde Kent Konseyi’nin yürüttüğü Yerel Destek Programı çerçevesinde;

Fuzuli Kültür ve Sanat Projesi adı altında

Türk Dünyası Edebiyatı ve Geleceği Konferansı yapılacaktır.

Hepimizi yakından ilgilendiren ve bilgi sahibi olmamız gereken bu konferans hepimiz için önemli ve değerlidir.

Konuşmacılar;

--Prof.Dr Suphi Saatçi

--Kemal Beyatlı

-- Dr. Süleyman Pekin

-- Alptekin Cevherli.

Bütün halkımızı davet ediyoruz.