Saygıdeğer Okuyucularım;

Bu yazımda sizlerle zakkum bitkisinin yaz aylarında tohum bağlayan kısımlarının kesilmesi ve sararan yapraklarının temizlenmesi ile ilgili bilgileri paylaşacağım.

Zakkum (Nerium Oleander)zarif görünüşlü, güzel, kıymetli ve sevilen bir nebattır.Yaz aylarında uzun müddet çiçek açar.Yaprakları parlak yeşil renktedir.Katmerli ve yalınkat, muhtelif renkte çiçek açan çeşitleri vardır. Deniz rüzgârlarına karşı dayanıklı olduğu kadar susuzluğa karşıda oldukça dayanıklı bir bitkidir. Çelik ve tohumla üretilir.Bakımı da zor olmayan bu bitki, yaz aylarında bol şekilde çiçek açar. Bir sap üzerinde açan bu çiçekler bir zaman sonra solar, kurur ve tohuma kalkar.Bir sap üzerinde uzun şekilde birçok tohum meydana geldiğinden bu tohumların ağırlığından zakkum dallarında eğilmeler ve göze hoş gözükmeyen şekil bozuklukları meydana gelmektedir.Bu tohumların zakkum dallarının üzerinde durmalarının hiçbir faydaları yoktur. Bitkinin boş yere kuvvetini alır ve bitkiyi zayıflatır.Ayrıca arkadan gelecek çiçeklerin geç açmasına sebep olurlar. Ayrıca kurumuş olan tohumların kabukları dışarıdan bakıldığında göze hoş görünmeyen bir manzara meydana getirmektedirler.Bu bakımdan zakkum bitkisi üzerinde yaz aylarında açıp geçen çiçekleri tohuma dönüştüğü andan itibaren hiç bekletmeden kesilerek temizlenmesi hem ağacın sağlığı bakımından hem görünüş bakımındanhemde bitkinin daha sağlıklı ve bolca çiçek açması bakımından faydalı olacaktır. Ayrıca bundan başka yaz aylarında zakkum bitkisi büyüdükçe ve geliştikçe kendini yenileyecek, bazı eski yapraklar sararacak, yeni taze filizler ve yapraklar çıkaracaktır. Bitki üzerinde sararmış yapraklar görüldüğünde bunların kendi kendine dökülmesini beklemeden elle toplayarak temizlemek hem bitkinin görünümünü güzelleştirecek hemde boş yere kuvvetini almamış olacaklardır.Ayrıca bitkinin üzerindeki tohumlar ve sararmış yapraklar,elle toplandığında bitkinin üzeri temizlendiği gibi dibide temiz kalmış olacaktır.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…

Saygılarımla,

İbrahim Tınaztepe