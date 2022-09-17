İşte hayattan zevk almanın 40 yolu!

Hayat çok acımasız…

Hayata karşı dirençli, dirayetli olmak lazım…

En önemlisi küçük şeyler, çoğu zaman hayattan daha fazla zevk almanızı ve kendinizi sevmenizi sağlar.

Aşağıda 40 madde var…

Hayattan zevk almak istiyorsanız, siz de bu yolları deneyin…

**

İŞTE O ÖNEMLİ 40 YOL

1. Sevinçlerini ve aşkı sakın erteleme.

2. İyi aşk iki şeye bağlıdır: Doğru insanı bulmak, doğru insan olmak.

3. Sadece aşk için evlen.

4. Yaşadığın aşkı güzelleştirmek, kalıcı kılmak için her gün bir şeyler yap.

5. Eşini iyi seç. Bu seçim mutluluğun veya mutsuzluğun yüzde 90'ıdır.

6. Çocuklarının ilerde seni örnek alıp, iyi anacakları şekilde yaşa, yaşat.

7. Çocuklarınla tatil yap. Büyüdüklerinde bu tatiller en değerli anın olacaktır.

8. Çocukların hakkındaki iyi şeyleri çocuklarının da duyacağı şekilde söyle.

9. Çocuklarının anlamaya çalış, yargılamaya değil.

10. Her gün 30 dakika yürüyüş yap.

11. Günde 6 bardak su içmeyi unutma.

12. İlkyardımı öğren.

13. Yemekten önce "Sağlığım, param var, istediğimi yiyorum" diye şükret.

14. Maaşını belirleyenlere kızma , "Verebildikleri bu" demeyi öğren.

15. Ucuz araba kullan, ama alabileceğin en güzel evi al.

16. Gözünün önünde hep güzel şeyler bulundur.

17. Yeni tanıdığın insanlara anlatacak hep hoş, komik bir şeylerin olsun.

18. Kaybedecek şeyi olmayan insanlardan kork ve uzak dur.

19. Bir arkadaşının sırrını açıklamadan önce iki kere düşün.

20. Kendinin ve başkalarını affetmesini bil.

21. Biri seni kucakladığında ilk bırakan sen olma.

22. Seni seven insanları koru.

23. Kendine yapılmasını istemediğin hiçbir şeyi başkasına yapma.

24. Başarının, huzurun, sağlığın, sevmenin ve sevilmenin keyfini sür.

25. Birilerini eleştirmeden önce mutlaka bir kez daha düşün.

26. Karşındakini kırmadan onunla aynı fikirde olmadığını söylemeyi öğren.

27. Geriye baktığında üzüleceğin şeyleri yapmamaya uğraş.

28. Çok mükemmel bulduğun bir fikri başkasının engellemesine izin verme.

29. Keyifsizliklerini yakın olmadığın insanların yanında hemen açığa vurma.

30. Nasıl bir duygu olduğunu öğrenmek için 24 saat kimseyi eleştirme.

31. İyilik dolu bir sözü ve iyiliğin etkisini asla küçümseme.

32. Güç sadece sahip olduğun mallarla ilgili değildir. Unutma.

33. Kalem ve not defterini daima yanında taşı.

34. Kelimeleri boşa harcama. Yeri gelip kullandığın da anlamsız gelirler.

35. İnsanların yaptıkları olumsuz şeyleri değil, ileride yapacaklarını düşün.

36. Senden az parası olanlarla para konuşma.

37. Bir şey için çok çaba sarf ettiysen kazandığında tadını çıkar.

38. Birisinin kahramanı ol.

39. Neyi ve kimi desteklediğini insanlara açıkça söyle.

40. Aşksız kalma. Aşk varsa her şey daha kolaylaşır. (Alıntı)

Xxxxxxxxxxxxxxxxx

STRESE KARŞI 12 ETKİLİ ÇÖZÜM

1.Hayatta bazen stres yaratan olaylarla karşılaşacağınızı bilin ve buna göre önceden pozisyon alın.

2.Mümkün olduğunca spor yapmaya çalışın, beslenmenize dikkat edin. Sıkça kafein ve alkol tüketmekten kaçının.

3.İş hayatınızda çok fazla stres yaşamamak için işlerinizi liste yapın. Böylelikle, işleriniz bir düzene oturmuş olur.

4. Yapmaktan hoşlanmadığınız fakat yapmak durumunda olduğunuz aktivitelere ekstra anlamlar yükleyin veya onu yapış şeklinizi farklılaştırın. Örneğin; market alışverişi yapmaktan hoşlanmıyorsanız, kulaklığınızı takıp müzik dinleyerek bu eylemi farklı bir hale getirin.

5. Sürekli bir şeyleri unutuyorsanız ve bu durum sizde stres yaratıyorsa kendinize küçük hatırlatmalar koyun.

6. Hepimiz işlerin planladığımız gibi gitmesini isteriz fakat her zaman istediğimiz gibi gitmez. Bunun yaratacağı etkiyi en aza indirgemek için işlerinizde hata payı belirleyin.

7. Mükemmeliyetçi ruhunuzu ara sıra da olsa bir kenara koymak ruh sağlığınız için de oldukça faydalı olacaktır.

8. İstanbul gibi bir şehirde yaşıyorsanız trafik önemli bir stres faktörü… Bununla başa çıkmanın öncelikli yolu ise, günün belli saatlerinde trafik olduğu gerçeği ile yüzleşmek! Bir diğer yol ise metro veya vapur gibi araçları tercih etmek. Kulaklığınızı takın, gitmek istediğiniz yere durmaksızın ilerleyin!

9. Evde misafir ağırladığınız zamanlarda en iyi şekilde ağırlamak için stres yapmak yerine, birlikte geçirdiğiniz zamanın daha sağlıklı ve kaliteli geçmesine özen göstermeye çalışın.

10. İkili diyaloglarda stresten kaçınmak için öncelikli yapmanız gereken karşınızdaki dinlemek… Unutmayın, yeri geldiğinde herkesten bir şeyler öğrenebilirsiniz!

11. Stres ile mücadelenin en etkin yolu mizahtan geçer. Sorunlarınıza karşı daha yumuşak ve esprili bir yaklaşımda bulunmak sorunları çözmenizi kolaylaştırabileceği gibi stresten de uzaklaştırır.

12. Kendinize bol bol zaman ayırın. En etkili deşarj yöntemi kişinin kendini dinlemesidir. Önce kendinizle iletişime geçin, sorunları aza indirgeyin! (Alıntı-.365gun.com)

Xxxxxxxxxxxxx

Mutfakta pratik bilgiler

Mutfakta yemek ya da temizlik yaparken çok işinize yarayacak püf noktalarını öğrenmeye hazır mısınız?

Lezzetli patates için...

Patates pişirirken, pişirme suyuna bir kaşık sirke koyun.Hem rengi sapsarı kalırhem de lezzeti daha da ön plana çıkar.

Resim

Patates

**

Lezzetli salatalar için...

Salatanızın lezzetli olmasını isterseniz,evvela sirkeyi veya limonu tuzla karıştırıp dökmeli sonra zeytinyağı eklemelisiniz.

**

Ciğer kızartırken...

Tavada pişireceğiniz ciğerin yumuşak olması için,kızartma ununa bir tatlı kaşığı kadar karbonat ekleyiniz.

**

Tuzun ayarı kaçtıysa...

Yemeğinizin tuzunu fazla kaçırınca tencereye birkaç parça çiğ patates atın.Fazla tuzu kesecektir.

**

Pilavı tekrar ısıtırken...

Pilavınızı tekrar ısıtırken,bir kabın içinde ateşe su koyup kaynayınca tencerenizi içine oturtursanız pilavınız taneli kalır ve tazeliğini korur.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ÜNLÜLERDEN ANLAMLI SÖZLER

-Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgâr yardım edemez. (Montaigne)

-Hiçbir şey insan kadar yükselemez ve onun kadar alçalamaz. (Hölderlin)

-Aşk; bir bakıma sobaya dokunmak gibidir. Bir defa yanarsın, izi kalır. Sonra bir daha dokunamazsın sadece yanına yaklaşırsın. (S. Akın)

-Başarı bir bilimdir; Eğer şartların varsa sonucu alırsın. (Oscar Wilde)

-Kalbinizle yaptığınız her şey, size geri dönecektir. (Mevlana)

-Başarı bir yolculuktur, bir varış noktası değil. (Ben Sweetland)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

HAKLARINI ÖĞREN

İş yerine uygun olarak giyilen topuklu ayakkabı sebebiyle oluşan kaza iş kazası sayılır.Yargıtay Hukuk Genel Kurulu2016/1912 E. 2019/1235 K.

**

Trafik kazasında kusuru olmayan alkollü sürücüye kasko hasarı ödenir.Yargıtay 17. Hukuk Dairesi2018/297 E. 2018/4514 K.

**

Eşinin giyim tarzına, gideceği toplantılara ve görüşeceği kişilere müdahalelerde bulunmak boşanma sebebidir.Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 2020/1135 E., 2020/2210 K.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Armudun faydaları

A,B,C ve K içeren armut, aynı zamanda önemli bir lif kaynağı olarak öne çıkar.

-Kilo kaybı sağlar, zayıflatır.

-Kanseri önler.

-Bağışıklığı güçlendirir.

-Sindirim sistemini düzenler.

-Kalp sağlığına iyi gelir, kan akışını arttırır.

-Kemikleri güçlendirir.

-Diyabet hastalara önerilir.

-Yüksek tansiyonu engeller.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Başarılı olmak için ne yapmalı?

Aslında kişileri başarılı ya da başarısız gösteren temel nokta hedeflerdeki eksikliktir.

1-Dakik olmak.

2-İş etiğine sahip olmak.

3-Çaba göstermek.

4-Beden dilini doğru kullanmak.

5-Enerjiyi doğru yere odaklamak.

6-Tutumunun farkında olmak.

7-Tutkulu olmak.

8-Öğrenmeye açık olmak.