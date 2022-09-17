Maçlarda sonra atılan manşetler, bu ülkede her zaman skora uyumlu olur. Çünkü bizim okurumuz da spor-severden çok, skor-severdir…

Zira, 5-0 yenildiğiniz maçta Kocaelispor için “Aslanlar gibi oynadık” yazarsanız, millet ağzını bırakıp başka yeriyle güler…

Ya da 6-0 kazandığınız bir maçtan sonra “Kötü oynadık, galibiyeti hak etmedik” derseniz, size bu ülkede ‘deli’ derler…

Hafta içi mesaisinde böyle bir durum yaşadım. Meslek yaşantımda kolay kolay yaşabileceğimiz bir maç atmosferi değildi, bu maçtaki atmosfer…

Lige iki galibiyetle başlamışsınız, gol kaçırma rekoru kırmışsınız…

Sonra geçen pazar iç sahada Serik ile karşılaşıyorsunuz, adamları paçavra gibi atıyorsunuz, penaltı kaçırıyorsunuz, 0-0 berabere kalıyorsunuz… Bu sezonki ilk kaybı yaşıyorsunuz…

Çarşamba günü de Sarıyer’de maça 1-0 yenik başlıyorsunuz, sonra iki gol ve ilk yarı 3-0 geridesiniz…

Herkes birbirine şaşkın şaşkın bakıyor…

Taraftar Fırat Gül’e sayıyor…

Sonra ikinci yarı başlıyor, golü atıyorsunuz, uzatmalarda yenilerek ayrılacağız derken, sonradan oyuna gören adamlarınız Sarıyer’i dağıtıyor, maç 3-3 bitiyor… 10 dakika daha olsa gerçekten de kazanacaksınız… Fırat Gül’e ‘Neden bu adamları daha önce almadın be kardeşim?” diyorsunuz…

O maçın bitimine yakın, yani yenikken yazımı “GÜL’e GÜL’e” diye yazacak ve Fırat hocaya, oyuncu seçimindeki, oyunu okuyamama konusundaki sitemlerimi iletecektim…

3-3 olunca, erteledim…

Şimdi bugünkü Buca maçı öncesinde yazarak ‘Dürüstlüğümü’ ve skor-sever olmadığımı gösteriyorum…

Diogo’yu ısrarla oynatmıyorsan, Samet Ali’yi on bire almıyorsan, bir maçı bir maçını tutmayan Mehmet Taş’ı inanılmaz saçma bir yerde oynatıyorsan, Yigit Ali’ye şut özgürlüğü tanımıyorsan, gol atacak adamları son 10 dakikada oyuna alıyorsan, bugün 5-0 bile kazansak GÜL’e GÜL’e hocam…

Bunu, geçtiğimiz sezon senin ilk maçın olan Bandırma maçını, sadece 3 günde hazırlanıp, kazandığımızdan sonra “Küme düşsek bile Fırat hocayla devam edelim” diyen bir yazar olarak yazıyorum…

Çünkü o Fırat Gül ile bu Fırat Gül aynı değil…