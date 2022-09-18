Sen kuru soğana muhtaçken

Şu anda Türkiye açlık tehlikesi ile karşı karşıya. Şimdilik iyi kötü dışarıdan da olsa bazı gıda ürünlerimizi ithal yolu ile giderebiliyoruz. Ancak böyle giderse çok yakın bir gelecekte istediğimiz her şeyi bulamayacağız.

Türkiye ve dünya buğday yokluğu ile karşı karşıya. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, başta Türkiye olmak üzere diğer ülkeleri de etkilemiştir.

Türkiye buğday ihtiyacının çoğunu Rusya ve Ukrayna’dan karşılamaktadır. Bu kış ekmeği on liraya yemesek çok iş.

Hey gidi günler! Bir zamanlar tarım ülkesi olan, kendi kendine yeter denilen Türkiye bırakın buğday ithal etmeyi samanı bile ithal etmek durumunda kalmıştır. Bütün temel gıda maddelerini ithal ediyoruz. Mercimek, nohut, fasulye, et, yağ, kağıt, hayvan…

Kimse bunun nedenini sormuyor. Biz nasıl olduk da buğday, saman ithal eder duruma düştük.

Ukrayna ve Rusya’nın anlaşması sonunda limanlardan buğday yüklü gemilerin çıkışına izin verilmesi sonucu, halay çeken vatandaşlar olursa biz daha çok kötü durumlara düşeriz. Çünkü sorgulamayan bir toplumuz.

Bu konuda yazar, şair Hasan Şahin şöyle bir yazı kaleme almış.

“Bu ülkenin bir zamanlar göletleri boşaltıldı. Bu göletler boşalınca ülkemizin göç haritası bile değişti ve binlerce kuş türü rotasını değiştirmek zorunda kaldı. Bunun yanında yeraltı suları da çekildi. Çünkü yüzeyde nem kalmayınca su dibe kaydı. Bu sefer yok ettiğimiz suyu aramak için derin sondajlar vurduk. Orada birikeni de çekince özellikle Konya ovasında obruklar oluştu ve toprak çökmeye başladı.

Keban Barajı hem sulama hem de elektrik barajıydı. Harran Ovası suya kavuşacaktı ve burada yetişen buğday ile dünyayı doyuracaktık.

Harran Ovası suya kavuştu ama eğitemediğimiz çiftçi bu kadar suyu görünce bilumum bitkileri suya boğdu ve tuzlar dipten yüzeye hücum edince ovanın tarımı da bitti. Geriye kalan da aldığı destekle ekmedi, biçmedi. Sen kendi ülkende binlerce dönüm araziyi boş bırak git. Sudan ve Venezuela’da tarım arazisi kirala orada buğday ek.

Eh! Şimdi de Rusya ve Ukrayna’dan buğday gelmezse ekmeği rüyamızda göreceğiz.

Kendi ülkesinin topraklarını yok ettikten sonra şimdi gitmiş Venezuela’dan bize hikaye okuyorsun ve o ülkenin topraklarına hayran kaldığını söylüyorsun. Bunu biz söylesek bizi vatan haini olarak suçlarsın veya suçlarlar.

Eldeki avuçtaki bütün işler vaziyetteki fabrikaları, tesisleri satarak günü kurtarmaya çalışan akıl şimdi elde avuçta bir şey kalmayınca dünya turuna çıkıp bize hayranlıkla servis ediliyor.

Bin pancar ülkesinde şekerin kilosu otuz, simidin tanesi beş lira, bir top kağıt 100 lira olur mu?

Olur olur bal gibi olur ve dahasını bekleyin. Daha sırada Hollanda ineklerine hayranlık var ve o Hollanda ki, Konya kadar bir yüzölçümüne sahip. Dünyanın tüm peynir, süt, et pazarına hükmediyor.

Bu kadar meran varken artık eti, sütü, peyniri rüyanda görürsün.

Bu söylediklerimi sokakta tartışmaya açın, öfkeli tükürükten konuyu kapatmanız en doğru olanıdır. Çünkü devreye “Vatan, millet, bayrak, din” girer. Daha da ileri giderseniz Alimallah iş linçe kadar gider. “Bayrak inmez, Vatan bölünmez” diyerek doğrusu iş faili meçhule kadar gider.

Oysa vatanı kimsenin böldüğü yok. Bölünme hiç kimsenin işine gelmez. Zaten Kapitalist sistem seni yeteri kadar bölmüş. Sen bunun farkında bile değilsin. Bu sistem sana bütün ürünlerini satıyor. Senin elinde bir tarımın vardı onu da elinden aldı. Samanı bile ithal eden bir ülkeyi hangi enayi neden niçin bölsün ki!

Şu yaz gününde domatesi 20 liraya, soğanı, patatesi 15 liraya yedirdiniz ya, sizden daha milliyetçisi, dindarı yoktur!

Ey vatan, bayrak diyenler. Ey din elden gidiyor, vatan bölünmesin diyen kardeşim sen kuru soğana muhtaçken dindar ve milliyetçileriniz malı götürüyorlar.”

Şöyle kafanı kumdan çıkar ve etrafına bak. Dörder, beşer yerden maaş alıp vatan millet edebiyatı yapanları göreceksin.

Sana haydi hayırlısı demekten başka bir şey diyemiyorum.