Hayaller ve gerçekler

Hayal gücün denizi keşfedemiyorsa yüzmeyi öğrenemezsin güvercin.

Eylül, her şeyi ateş rengine dönüştürüyordu. Güvercin, lal’e uğradığında, kafasının çok karışık olduğunu gördü. Nedense çok telaşlı görünüyordu. ‘Yazmam gereken bir yazı var. Bir türlü toparlanamıyor. Zaman daraldı. Acele etmeye de cesaret edemiyorum. Zira o zaman daha geç bitiyor’. ‘Yazın, ne hakkında?’ diye sordu güvercin. ‘Sanatın ve edebiyatın anlama üzerine bir şeyler yazmam gerekiyor. Bakış açımı bir türlü oturtamıyorum.’. ‘Bunda düşünecek ne var Lal. Sanat, özgürlüğün taşıyıcısıdır, diye yaz, yeter.’. ‘Öyle kolay ve basit değil Güvercin.’. ‘Özgürlüğü kolay ve basit bir şey mi sanıyorsun?’. ‘Yanlış anlama, özgürlük nefes almaktır, biliyorum. Ama başka bir şey yazmam gerekiyor. Ufuk açıcı, düşünceye sevk edici bir şeyler yazmalıyım. Yoksa yazmanın ne anlamı var?’. ‘Sanatta özgürlüğün, duyguyla ve hayalle bağlı olduğuna odaklan. Sanat ciddi bir iştir, özgürleştirir, diye yazsan olmaz mı? Sanat, gerçekliğe dayanmalı değil mi?’. ‘Dur biraz güvercin, gerçekten bu konuyu mu konuşmak istiyorsun?’. ‘Neden olmasın Lal? Senin kafanı bu kadar meşgul ettiğine göre konuşabiliriz. Belki değişik bir açı buluruz.’. ‘Geçenlerde katıldığım bir toplantı da sanat ve edebiyat için, biçimlendirilmiş anlam, deniyordu güvercin. İçinde yaşadığımız, insanların gittikçe vahşileştiği bu dünya da herşey ellerimizden ufalanıp, yok oluyor. İnsanlık tüm değerlerini kaybederken, ortaya çıkan sömürü, düşünce ve eylem biçimleri, her türlü hiyerarşiyi yerle bir ediyor. Herşey belirsizleşiyor. Yaşamlar ve türler arası sınırlar, gittikçe bulanıklaşıyor. Gerçeğin inşa edilen doğasına, gerçek kurmaca ayrımının yapaylığına doğru düşüyoruz. Gerçekle, düşün sınırları ortadan kalkıyor. Geçmiş ve gelecek kimliklerin, herşeyin, kurmaca olarak dayatıldığı bir dünya da yaşıyoruz. Yazımda bunu göstermek, olasılıkları çoğaltmak, görmezden gelinliğini yeniden görünür kılmak, bilinçaltında saklanan gölge kimliklere ulaşmak, farklı varlıksal düzeylere işaret etmek istiyorum. Duyguların ve hayallerin ne kadar önemli olduğunu anlatmam gerekiyor. Sakın hayalleri küçümsemeye cesaret etmeye güvercin. Hayaller ve düşler, dünyayı genişletir, özgürleştirir ve herşeyi daha iyi kavramamızı sağlarlar. Şimdilerde düş kurmak, çok daha önemli. Artık hep bir telaşın egemenliğinde, akıp giden yaşamın içinde, aklımızı koruyarak yaşamaya çalışıyoruz. Bu hızla yaşarken, ötekileri görmeye, onlarla karşılaşmaya şansımız yok. Böyle bir dünyada yaşadığımız uykudan bir an önce uyanarak, insanlığın yitirdiklerini aramak zorundayız. Üstelik kaynak olarak, bu arayışta elimizde sadece sanatın yol göstericiliği var. Sanatçılar, çok daha özgür olarak, gelecekte yaşarlar. Bize, geleceği yansıtırlar. Onlar, düşlerinin özgürleştiriciliğini kendilerine kalkan ederek, içinde bulundukları dünyaya meydan okuyabilirler. Kurguladıkları sanatla, insanları kötülüklerden, sert gerçekliğin dünyasından uzaklaştırarak, onlara nefes aldırabilirler. Bu karşılıklı etkileşimden sonra izleyiciler, sonraki gerçekliklerinde kaybettiklerine ve yaşamlarından alınanlara karşı, daha fazla bilinç ve farkındalık kazanabilirler.’ dedi Lal.

‘Yine anlamadığım şeyler söylemeye başladın Lal.’. ‘Anlamak istemeyene, herşey anlamsız gelir’diye güldü Lal. Sanki güvercin hiçbir şey söylememiş gibi, sözlerine devam etti. ‘Özellikle edebiyatta, sözün gücü ve büyüsüyle, anlatılan gerçekliğin anlamı ve olasılıkların çoklaştırılması, mümkün olanın sınırlarının genişletilmesi, farklı bakış açılarının çok sesliliğiyle, başka bir gerçekliğin kurgulanması sağlanır. Yaratılan masalsı atmosferle dünyamız ve bakış açılarımız zenginleşir. İnsanlar neden edebiyata bu kadar düşkün sanıyorsun güvercin? Herkes, kendi dünyasının ve yarattığı sınırların ötesine geçmeye çalışıyor.’.

‘Dur biraz, acı bana Lal…Gerçeğin katılığı ve sertliği diyorsun, romanın masallaştırılması diyorsun. Bunlarla bana ne yapmaya çalışıyorsun? Benim vahşi güvercin dünyam bile, bu kadar katı ve sert değildir. Olanı güzel bulmuyor musun Lal? Ne demek istiyorsun? Hangi ara, olandan uzaklaşıp, dünyayı çirkin görmeye başladın?’. ‘Hayır, güvercin. Yanlış anladın beni. Sadece insanların dünya ile kurduğu ilişki de düşlerin de yer alması gerektiğini söylemeye çalışıyorum. İnsanların, bilindik dünyalardan, konfor alanlarından çıkmalarını sağlayacak olağanüstü olasılıklardan ve sınırların ötesine geçmekten bahsediyorum.’.

‘Tamam,’ dedi güvercin. ‘Beni kaçırtmayı başardın Lal’ ‘Dur, gitme güvercin. Laf karıştı. Aslında sana vermem gereken bir mektup var. ‘. ‘Ne mektubu?’. Sana özel bir mektup geldi. Benim öğrencilerimden biri, senin hayranlarındandır. Yazı yazarken, hep sana öykünürdü. Uçmaya başlarken, durdu güvercin. ‘O zaman mektubumu alıp, gideyim ben.’. ‘Benim yanımda okursun, sanmıştım. Ben de ne yazdığını merak ediyordum,’ dedi Lal. ‘Sen yazına yoğunlaşsan daha iyi olur. Sakın bana anlattığın gibi yazma. Sana pek faydam olmadı sanırım…’. ‘Ya mektup’, dedi Lal. ‘Mektup bana yazılmış. Önce ben okuyacağım. İçinde özel bir şeyler yoksa seninle paylaşırım.’. Güvercin böyle söylerken, içinde nedense gizli bir sevinç duydu. Lal’i merakta bırakmak hoşuna gitmiş, yarattığı bu anlamsızlık denizine karşın, ona güzel bir ceza vermişti.…Yine de içine sinmedi. Giderken, geri döndü güvercin. ‘Lal’, dedi. ‘Gemiye yükünü yüklemeden sınırları aşamazsın.’. ‘Yani,’ dedi Lal. ‘Düş kurmazsak, yaşamımız yapamayacağımıza inandıklarımız tarafından hapsedilir, sınırlarımızı asla aşamayız.’. ‘Bu iyiniyetini çok seviyorum güvercin’, dedi Lal. ‘Hayır, iyiniyetimi sakın sevme. Benim iyiniyetim ve düşlerim, geleceği satın alır.’. ‘Ne demek istiyorsun,’ diye hayretle sordu Lal.

‘Herkes öyle sanır ama iyiniyet ve iyiniyetli olmak, saflık değildir. Tam tersine gerçeğin farkında olarak yapılan samimiyet, dürüstlük, temiz olmak, çamurun kirinden kurtulmak, olduğu gibi görünmeye çalışmaktır.’.

‘Keşke bunu konuşsaymışız. Bu konuda saatlerce konuşabilirdik’, diye hayıflandı Lal. Güldü güvercin. ‘Uçuruma gitmekte kararlı koyunlar, çobanın değneğinden kurtulamaz.’. ‘Güvercin,’ diye kızgınlıkla haykırdı Lal. Keyiflenmişti şimdi, Güvercin. ‘İçimden geldi bak, sana gitmeden önce son birşey daha söylemek istiyorum Lal. Çözemeyeceğin kötülükten kurtulmanın yolu, onlarla hiç ilgilenmemektir.’. Kanatlarını açarken, Lal’in arkasından, ‘şimdi ne alaka bu,’ diye bağırdığını duydu. Alaka yoktu doğrusu. Ama içinden öyle söylemek gelmişti. Monolog gibi uzun süren konuşmalardan çok sıkılıyor ve bazen kağıtları karıştırıveriyordu işte…