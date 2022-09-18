2280 lira taksitle yüzyılın fırsatı!..

Yazı başlığını 14 Eylül 2022 tarihli SABAH gazetesinden aldım!

Her sabah, internet üzerinden tüm gazetelerin ilk sayfalarını okurum.

Sonra, “doğru bilgi” edinebileceğim birkaç gazeteyi alırım, okurum ve önemli haber ve yazıları kupürler halinde dosyalarım.

Çünkü,“insan belleği unutkandır ama arşiv unutmaz!”

Uzun yıllardır okuma ihtiyacı duymadığım kimi gazeteleri de aldığım olur! Arşiv için!

Baktım, “binlerce aileyi konut sahibi yapacak” proje için kimi gazeteler tam sayfa yayın yapmışlar!

Ve, arka sayfalarında da TOKİ’nin tam sayfa ilanları yer alıyor!?

Bu ülkenin her duyarlı yurttaşı, “TOKİ neden ilan vermek zorundadır?” sorusuna yanıt aramalıdır!..

Akıl, mantık ve insafla düşünelim;

Cumhurbaşkanının tüm medyada yansıyan açıklamalarından sonra TOKİ yani “Vatandaşın bütçesinden” kimi gazetelere tam sayfa ilana gerek var mıydı?

Bu şanslı gazetelerden bazılarının birinci sayfa haberleri şöyle;

Sabah; “Yüzyılın ev fırsatı.”

Türkiye; “Tarihin en büyük konut projesi.”

Yeni Şafak: “Konut Devrimi!”

İnsan düşünüyor;

TOKİ’nin oluşumu ve temel işlevi neydi? Özetle;

“Dar ve orta gelirli vatandaşları uygun koşullarda ev sahibi yapmak!”

Aklıma gelen ilk soru şu;

TOKİ son 20 yıldır ne yaptı?

Birçok proje yaptı ve bu projeleri gerçekleştiren müteahhitler çok memnun!

Ya “dar ve orta gelirliler? Uygun koşullarda ev sahibi olabildiler mi?

TOKİ, üniversite öğrencilerinin ihtiyacı olan yurt binalarını bile yapamadı!

Yaptığı konutlar ya bitmeden çöktü ya da elinde kaldı!

TOKİ konusuna bir başka yazıda daha geniş ve somut örneklerle yer vereceğiz.

Gelelim, “Yüzyılın fırsatına.”

Koşullar neler?

- TC Vatandaşı olmak, proje il sınırları içinde en az 1 yıl ikamet etmek veya il nüfusuna kayıtlı olmak, kendisi, eşi ve velayetleri altındakiler üzerinde tapu kayıtlı konut bulunmaması,

- İstanbul için aylık hane gelirinin en fazla net 18.000 TL. yurt genelinde 16.000 TL olması!

- 18 yaşını tamamlamış olması,

Başvurular 14 Eylül 2022 günü başlayıp 31 Ekim 2022’de sona erecek.

Başvuru bedeli olarak 500.-TL. ödenecek!

Ya konut maliyetleri?

2+1 daireler için;

2 bin 280 TL’den başlayan taksitlerle 608 bin Tl. Yüzde 10 PEŞİN ÖDEME yapılacak. 240 ay taksit ödenecek. Yani 20 yıl.

3+1 daireler için;

3 bin 187 TL’den başlayan taksitlerle 850 bin TL. Yüzde 10 peşin ve 240 ay vade.

DİKKAT!

Taksitler sabit kalmayacak! Her yıl iki kez memur maaş katsayılarındaki artışa göre artacak!

Şimdi asıl soru şu olmalı;

- Bu konutları, bu koşullarla kimler alabilir?

Ülkemizde İŞSİZLİK “sosyal sorun” haline gelmiş. Çalışanların büyük çoğunluğu ASGARİ ÜCRET ile yaşamaya çalışıyor. Esnaf, köylü, işçi, memur, GEÇİM derdinde?

Bir diğer soru;

- Bu projeden kimler yarar sağlar?

Bu konutların inşaatını üstlenecek inşaat firmaları, demir-çimento, inşaat malzemesi sektörü.Bu da ekonomiye bir hareket getirecektir elbette.

Emlak firmalarının deneyimli uzmanları; “Bu konutlar, İlçelerin uzak alanlarında yapılacak. Değer kazanmaları bir yana, cazibe merkezlerindeki konut satış ve kiralarını aşağıya çekmeye de yararı olmayacak” diyorlar!..

Peki, bu proje ne zaman hayata geçecek?

“İKİ YIL SONRA!” Yani 2024 yılı sonunda!

Böyle bir proje 20 yıldır hayata geçemedi de neden şimdi SEÇİM ARİFESİNDE?

Proje gerçekleşmezse, sorunlar çıkarsa, gecikirse, KİM SORUMLU olacak?“Sorumlu” görülenler siyasi iktidarda olacaklar mı?!

Daha pek çok olay ve sorun beni kaygılandırıyor!

Ya siz?

Kaygı duymuyor musunuz?