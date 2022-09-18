Büyükşehir’in ‘Ormanya’ ürünlerini beğendim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, son zamanlarda çeşitli tarım politikaları uyguluyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden Sekapark A.Ş ((Tıbbi Aromatik Bitki Üreticiliği ve Turizm İşletmecilik Yatırım) tarafından 2020 sonbahar döneminde başlatılan Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi (TABİP) ile biberiye, tıbbi nane, melisa bitkileri ile Organik Tarıma geçiş sürecini başlatmıştı.

47 KÖYDE DİKİLDİ

TABİP Projesi kapsamında Kocaeli genelinde şimdiye kadar 47 köyde, 1300 dekar civarı alanda Tıbbi Aromatik Bitki dikimleri gerçekleştirildi. Bitkilerin hasadı yapıldı ve toplanan ürünlerden ağız çalkalama suyu, kolonya, gülsuyu, şampuan, nane çayı, diş macunu, biberiye yağı ve pişmaniye üretimi yapıldı.

BÜYÜKŞEHİR’DEN PAKET

Büyükşehir Belediyesi’nden önceki gün bana bir paket geldi.

İçine baktım. Paketin içinde ‘Ormanya’ markasıyla çeşitli ürünler vardı.

Pakette;

-Biberiye Özlü ve Tıbbi Naneli ağız çalkalama suyu

-Biberiye Özlü Tıbbi Nane Kolonyası

-Gülsuyu

-Biberiye özlü şampuan

-Biberiye özlü ve tıbbi naneli diş macunu

-Tıbbi nane çayı

-Biberiye yağı

-Tıbbi naneli İzmit pişmaniyesi vardı.

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PAKETİN İÇİNDE ŞU NOT VARDI.

Sekapark A.Ş ((Tıbbi Aromatik Bitki Üreticiliği ve Turizm İşletmecilik Yatırım)

TABİP (Kocaeli Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Projesi)

Bu ürünlerin tamamı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (TABİP) Projesi kapsamında Kocaelili çiftçilerimiz tarafından üretilen ürünlerden yine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Distilasyon Tesisinde elde edilen uçucu yağlar ve ekstreler kullanılarak hazırlanmıştır.

BİBERİYE YAĞI

Ürünleri tek tek inceledim.

Bu esnada serviste çalışan arkadaşımız Serkan Üldeş’in başı ağrıyordu. Birebire yağının iyi geldiği konuşuldu. Gelen paketteki biberiye yağını Serkan’a verdim, avuçlarına biraz döktü, alnına sürdü, belli bir süre sonra baş ağrısına iyi geldiğini söyledi.

KOCAELİ ÇİFTÇİSİ

Bu ürünler Büyükşehir Belediyesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (TABİP) Projesi kapsamında ilimizdeki çiftçilerin yetiştirdiği bitkilerden elde edilmiş. Tesislerde üretilmiş ve ambalajlanmış.

Büyükşehir Belediyesi ilk etapta bu projeye başlarken, belki birçok kişinin kafasında soru işaretleri oluşmuştu. Ama gelinen noktada “Ormanya” markası adı altında çok özel ürünler ortaya çıktı. Demek ki, bu proje, başarılı bir projeymiş.

“ORMANYA” ADI DA İYİ OLMUŞ

Yukarıda saydığım ürünler, güzel ambalajlanmış. “Ormanya” adı da iyi olmuş.

Bu sayede Ormanya Parkı’nın da tanıtımı yapılmış oldu.

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (TABİP) Projesi kapsamında ilimizdeki çiftçiler de memnun, projeyi başlatan Büyükşehir Belediyesi de memnun…

Bu projenin, diğer illere de örnek olacağını düşünüyorum.

Son zamanlarda tarımda bu kadar geri kalmışken, Büyükşehir Belediyesi’nin tarıma verdiği bu destek, ilimizin ve ülkemizin kalkınmasına büyük katkısı olacaktır.

Büyükşehir Belediyesi’ni hep eleştirecek değiliz ya, Büyükşehir’in TABİP projesi, başarılı bir proje.

Emeği geçenleri kutluyorum.

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İntiharın nedenleri TBMM’de araştırılsın

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ülkemizde artış gösteren intihar vakalarının nedenlerinin belirlenmesi için Meclis Araştırması açılmasını istedi. Gürer, TÜİK’in verilerine göre 2002 yılında ülke genelinde intihar sayısı 2 bin 301 iken 2019 yılında bu rakamın yüzde 48 artarak 3 bin 406 olarak gerçekleştiğini söyledi. Gürer, “Son iki yıllık veriler ise açıklanmamıştır. Sorunun çözümü noktasında önemli olan verilerin varlığıdır. Yaşanan sorun, görmezden gelinerek ve kamuoyundan bilgi saklanarak ortadan kaldırılamaz” dedi. TÜİK, 2020 ve 2021 intihar sayılarını açıklamamış. Demek ki, bu sayı yüksek boyutta ki, TÜİK bu rakamları açıklamıyor.

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ZENGİN VE FAKİR

Fakir ile zengin arasındaki farkı anlatan güzel bir çizim.

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AKIL TOZU

"Eğer konuştuklarınıza dikkat etmiyorsanız, çocuklarınızın kibar olmasını beklemeyin"

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BİLGİN OLSUN

İbn-i Sina der ki; “Şüphe hastalıkların yarısıdır. İyimser olmak, olumlu düşünmek ilaçların yarısıdır. Sabır ise şifanın ilk adımıdır."

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FAYDALI BİLGİLER

Doç. Dr. Muhammed Keskin, sosyal medya hesabından gerginlik, yorgunluk ve isteksizlikle ilgili bilgi verdi.

GERGİN MİSİN?

Suyu bol iç, direnç egzersizi yap.

YORGUN MUSUN?

İyi uyu, soğuk duş al.

İSTEKSİZ MİSİN?

Meditasyon yap, kahve iç, düşün ve başladığın yeri hatırla.

BOŞLUKTA MISIN?

Kitap oku, ilham al, bir hobi edin, bir kursa yazıl, spora başla.

Başla, az da olsa hareket et

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Silahlı şiddet yüzde 74,7 arttı

Karteqe’te 25 gün önce başına yorgun mermi isabet eden 10 yaşındaki Musa İlter'in beyin ölümü gerçekleşti. 20 Ağustos’ta meydana gelen olayda bölgede yapılan operasyon 11 el silaha el konuldu. Önceki gün ise İstanbul Sarıyer'de bir alışveriş merkezinin kafesinde yaşanan silahlı çatışma bireysel silahlanma tehlikesini yeniden gözler önüne serdi

Umut Vakfı’nın verilerine göre 2015-2021 yılları arasında 19 bin 373 silahlı şiddet olayı meydana geldi. 2015’te medyaya yansıyan 2 bin 175 silahlı olay meydana gelirken 2021 yılında yüzde 74 artış göstererek 3 bin 801’e ulaştı. Silahlı şiddetle sıkı bir şekilde mücadele edilmeli.

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GELİŞ-DEĞİŞİŞ-DÖNÜŞÜM

Güçlü bir zihniyet için 7 adım

1-Öz farkındalığınızı artırın.

2-Koşullarınızı yararınıza kullanın.

3-Motivasyondan ziyade, disipline güvenin.

4-Talihsizlikler için hazırlıklı olmayı öğrenin.

5-Fikiksel ve ruhsal sağlığınıza öncelik tanıyın.

6-Geçmişte veya gelecekte değil, şu anda yaşayın.

7-Her gün en az bir defa, faydalı olduğunu bildiğiniz, ama sizi zorlayan bir aktivite yapın.

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RAPORLAR

Hukukun üstünlüğü;



1-Danimarka

2-Norveç

3-Finlandiya

4-İsveç

5-Almanya

6-Hollanda

7-Yeni Zelanda

8-Lüksemburg

9-Avusturya

10-İrlanda

12-Kanada

16-İngiltere

27-ABD

79-Hindistan

86-Kolombiya

98-Çin

117-TÜRKİYE

130-Pakistan

Kaynak: WJP