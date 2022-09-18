Yaşanan son olaylar, “milli mücadele” şartlarının hâlâ devam ettiğini gösteriyor. O halde Kuvayı Milliye (Ulusal Güç) tekrar görev başına!

Sevgili okurlarım, size 11 gündür ülkemizin gerçeklerini ve 99 yaşındaki CHP’nin bu gerçekler içindeki konumu ve rolünü anlatmaya çalışıyorum.

Olayları değerlendirirken Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözünü aklımızdan çıkarmayalım:

“Benim iki büyük eserim vardır; biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi’dir.”

İşte emperyalist ülkeler, tam 99 yıldır “Atatürk’ün bu iki eserini” ortadan kaldırma gayreti içinde.

100’üncü yılda, Türkiye topraklarından “Atatürk’ün izini” silmek istiyorlar.

Çünkü Atatürk’ten geriye kala kala gerçekten bu iki eser kaldı.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Cumhuriyet Halk Partisi…

AKP iktidarının, 21 yılda Türkiye Cumhuriyeti’ni ne hale getirdiği ortada.

Bir devlet, “kurum” ve “kurallarla” yönetilir.

“Kurumlar” ve “kurallar” yoksa, o devlete “devlet” değil, “kabile” denir.

Kabilenin başında da “kabile reisi” vardır, reis ne derse o uygulanır.

Kanun da odur, yönetmelik de…

Türkiye, aynen böyle bir noktada.

“Kurum”suz ve “kural”sıztek kişinin emir ve direktifleriyle yoluna devam etmeye çalışıyor.

Aslında devam edemiyor, tökezleyip duruyor.

İşte yaşadıklarımız ortada.

Denizi bitirdik.

Ekonomi iflas etti.

Bilimsel eğitimden tamamen uzaklaşıp çağ dışı dinsel eğitime geçtik.

Sağlık sistemimiz, tamamen emperyalist ülkelerin “sömürü unsuru” haline geldi.

Milli şuur kayboldu, toplum kamplara bölündü.

500 milyar doları aşan dış borcumuz nedeniyle hem “ulusal itibarımızı” kaybettik, hem de “siyasal kıskaç” içine alındık.

Türkiye, hızla “siyasal İslam” bataklığına sürükleniyor.

1950’den itibaren ABD emperyalizminin emrinde hareket eden İslamcı ve köktendinci siyasetçiler, dikkat edin, onlarca yıldır sürekli laik Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temelinde dinamit patlatıyorlar, Atatürk’ün diğer eseri Cumhuriyet Halk Partisi’ni de topa tutuyorlar.

Amaçları, Atatürk’ün bu iki eserini de yok etmek.

Türkiye’yi; Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Afganistan, Pakistan, Mısır, Suriye ve Libya gibi “İslamcı, köktendinci, teokratik” bir yapıya kavuşturmak.

Yapılmak istenen, apaçık ortada.

Cumhuriyet ve Atatürk düşmanları bir kez daha işbaşında

Sevgili okurlarım, işte görüyorsunuz, Cumhuriyet ve Atatürk düşmanları her fırsatta “Ben buradayım” diye parmak kaldırıyor.

Sayıları o kadar çok ki, özellikle AKP iktidarı döneminde yaratılan “dinsel iklim” ortamında sayıları o kadar arttı ki, pıtrak gibi her köşe başından birileri kafasını kaldırıyor.

Dini eğitim veren okullarımız ve camilerimiz, çoktandır “siyasal İslam” yolunda yürüyen iktidarın destekçisi ve yandaşı.

Müftü ve imamların çoğu, birer AKP yöneticisi gibi görev yapıyor.

Devleti yönetenlerin yapılarına bakın, çoğu ya açıktan ya da gizli Cumhuriyet ve Atatürk düşmanı.

En son örnek, geçmişte bir dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı koltuğunda oturan o zat.

İsmail Kahraman…

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğiyle “Meclis Başkanlığı” gibi devletin en üst makamına oturan İsmail Kahraman, dün, yani 1960’lı yıllarda, ABD’nin 6.Filosu’nu protesto eden vatanseverlere saldıran faşist ve dinci örgütlenmeye liderlik etmişti.

Yurtsever ve bağımsızlık yanlısı halkımızın 16 Şubat 1969’daki gösterilerinde, 6.Filo’ya kalkan olan, göstericilere karşı 6.Filo’yu savunan Milli Türk Talebe Birliği’nin başkanıydı.

Kahraman; ABD’nin 6.Filo’sunu korumak için cihat çağrısı yapmış,yandaşlarını Dolmabahçe’de toplanmış, 6.Filo’yu kıble alarak tekbirlerle hep birlikte “cihat namazı” kılmışlardı.

Gençliğinde emperyalizmin uşaklığını yapan İsmail Kahraman, bu görevini bugün de devam ettiriyor.

Kahraman, “emperyalist uşaklığını” en son 9 Eylül İzmir’in kurtuluşunun 100.yıldönümünde gösterdi.

Ne dedi?

“İzmir’in kurtuluşu 9 Eylül, kim demiş? Ne münasebet. Cihan harbi bitti, müsteviler alacaklarının birkaç kat mislini aldı ve öyle gittiler, çekildiler. Kurşun sıkmadık ki… Çarpışmadık, vuruşmadık, dövüşmedik ki…”

Görüyorsunuz, utanma, çekinme, sıkılma diye bir şey yok bunlarda.

Atatürk ve arkadaşlarının, bütün dünyaya örnek olmuş “bağımsızlık savaşını” yok sayıyorlar.

Nankörlüklerine, Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlıklarına devam ediyorlar.

Unutmadan…

Aynı zat, birkaç yıl önce laiklik ilkesinin anayasadan çıkarılmasını da teklif etmişti.

Sanmayın ki, İsmail Kahraman emperyalizmin uşaklığında yalnız.

Elinizi sallayın, anında ellisini bir araya getirirsiniz.

Bu arada sakın “Keşke Yunan galip gelseydi” diyen Kadir Mısırlıoğlu’nu da unutmayın.

Cumhuriyeti “yüzyıllık parantez” olarak görenleri de…

Bu arada şunu da not düşelim.

İsmail Kahraman ve Kadir Mısırlıoğlu gibi sapkınlar her toplumda olabilir.

Burada önemli olan, bu sapkınların AKP iktidarı tarafından korunuyor ve kollanıyor olması.

İsmail Kahraman’ı TBMM Başkanlığı koltuğuna oturtan kim?

AKP iktidarı…

Kadir Mısırlıoğlu’nu üst düzey ziyaretlerle onurlandıran kim?

Yine AKP iktidarı…

AKP yöneticileri, İsmail Kahraman ve Kadir Mısırlıoğlu’na bu sapkınlıkları karşısında hiçbir tepki göstermediler, sessiz kaldılar.

Osmanlı ve Vahdettin üzerine koparılan fırtına

Gelelim bu yazı dizisi devam ederken “Osmanlı ve Vahdettin” üzerinden koparılan fırtınaya.

Vay canına, demek bizim “Osmanlı” gibi bir sorunumuz varmış, demek bizim “Vahdettin” gibi bir sorunumuz varmış.

Her şeyi bir tarafa bıraktık, güncel bütün sorunlarımızı çözdük, şimdi sıra geldi “Osmanlı” ve “Vahdettin” sorunlarını çözmeye.

Tabii burada asıl sorun “Osmanlı” ve “Vahdettin” değil, asıl sorun “Türk”, “Atatürk” ve “Cumhuriyet”.

Türk’le, Atatürk’le ve Cumhuriyet’le sorunu olanlar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in bir konuşmasını fırsat bilerek bir kez daha “Osmanlı” ve “Vahdettin” türküsü söylemeye başladılar.

Vay efendim, sen şu cümleyi nasıl kurarsın:

“Yüz yıl önceydi, bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi.”

Ne var bunda?

Sonra bu söz Tunç Soyer’e ait değil, Soyer, Mustafa Kemal Atatürk’e ait olan bu sözün sadece belleklerde tazelenmesini sağladı.

Atatürk, 100 yıl önce İstanbul’daki lüks saraylarında oturup kurtuluş mücadelesine karşı işgalci ve mandacıların yanında saf tutup gaflet, delalet ve hıyanet içinde bulunanlardan söz ediyordu.

Tam metnini açıp Nutuk’ta okuyun.

Tabii, fırsat bu fırsat Tunç Soyer’e veryansın edildi, bir kez daha “Osmanlı” ve “Vahdettin” güzellemesi yapıldı.

Sanki Osmanlı gaflet, delalet içinde değildi de, boşu boşuna mı tarih sahnesinden silindi?

Atatürk’e göre Vahdettin

“Osmanlı” ve “Vahdettin” uzun bir konu.

Şurasını burasını yazalım derken bu yazı dizisinin amaçları dışına çıkarız.

Özetle belirteyim:

*Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Osmanlı Devleti’nin devamı değildir.

*Osmanlı topraklarının elde kalan son parçası üzerine kurulmuş yepyeni bir Türk devletidir.

*Türk milleti, kurtuluş savaşı vererek egemen olmuş ve Osmanlı hanedanlığının Anadolu toprakları üzerindeki varlığına son vermiştir. Böylece egemenlik padişahtan Türk milletine geçmiştir.

Şu Vahdettin konusuna gelince…

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kuran Mustafa Kemal Atatürk, Vahdettin konusunda Nutuk’un çeşitli bölümlerinde aynen şunları anlatır:

*”Saltanat ve hilafet mevkiini işgal eden Vahdettin, soysuzlaşmış, şahsını ve yalnız tahtını temin edebileceğini tahayyül ettiği alçakça tedbirler araştırmakta.”

*”O zat da, devlet riyasetini kirletmekte bulunan hain Vahdettin idi.”

*”Sakat bir veraset usulü neticesi olarak, büyük bir makam, tantanalı bir unvan elde edebilmiş bir sefilin, izzetinefsi çok yüksek, asil bir milleti nasıl yüz kızartıcı bir vaziyete düşürebileceği…”

*”Vahdettin gibi hürriyet ve hayatını milleti içinde tehlike görebilecek kadar adi bir mahlûkun, bir dakika dahi olsa, bir milletin başındabulunduğunu düşünmek ne hazindir.”

*”Bu alçak, kendisine miras kalan saltanat makamından millet tarafından düşürüldükten sonra, alçaklığını tamamlamış bulunuyor.”

O dönemin olaylarının bir numaralı tanığı Mustafa Kemal Atatürk, Vahdettin’i böyle anlatıyor.

Atatürk’ün bu görüşünün üzerine söz söylemek mümkün mü?

Vahdettin’den “kahraman” yaratmak isteyenlerin amacı belli.

Bunlar, devletimize “siyasal İslam” tezgâhı kurma peşindeler.

Toplumun “ümmetten ulusa” geçişini hazmedemediler.

Toplumu, yeniden “ümmetli biat toplumu” haline dönüştürmek istiyorlar.

Kavgaları geçmişle değil, bugün ve yarınla ilgilidir.

Anlaşılan “milli mücadele” henüz bitmedi

Sevgili okurlarım, görüyorsunuz, ülkemizdeki son hainliklerin canlı şahidisiniz.

Türkiye’de yeniden “Kurtuluş Savaşı” günlerinin şartları oluştu.

O dönemde, emperyalist devletler ve yerli işbirlikçileri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulmasını engellemek için var güçleriyle çalışıyorlardı, ama Mustafa Kemal ve arkadaşlarının ülkemizde yarattıkları Kuvayı Milliye (ulusal güç) bilinciyle Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması başarıldı.

Bugüne geldik, görüyoruz ki, bazı çevreler Türk’le, Atatürk’le, Cumhuriyet’le, laiklikle, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile hâlâ “hesaplaşma” peşindeler.

Türk milletinin kurtuluş mücadelesini “yok” kabul ediyorlar.

Devletimizin kurum ve kurallarını yok ettiler, her türlü dış tehdide açık hale getirdiler.

Bütün ulusal değerlerimizi ayakları altına aldılar.

Onlar aradan 100 yıl geçmiş olmasına rağmen, hâlâ “şeriat” ve “halifelik” özlemi içindeler.

Tarikat ve cemaatlerle el ele vermişler, kol kola girmişler ülkemizdeki rejimi değiştirmek istiyorlar.

Anlaşılıyor ki, “milli mücadele” bitmedi.

“Kuvayı Milliye”ye, günümüz Türkçesiyle söylersek “Ulusal Güç”e, bir kezdaha görev düşüyor.

Ulusumuz, bütün gücünü bir kez daha ortaya koymak zorunda.

Türkiye’yi bunların eline bırakamayız.

“Üç maymunlar”ı oynamaya devam edersek, yani görmezsek, duymazsak, konuşmazsak, bilin ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti yakında “Ortadoğu şeyhliği”nden farksız hale gelir.

Ülkemizin birliği ve dirliğini her şeyin üstünde tutan bizlere, hepimize büyük görev düşüyor.

En büyük görev ve siyasi sorumluluk da CHP’de.

Madem Atatürk “Benim iki büyük eserim vardır; biri Türkiye Cumhuriyeti diğeri Cumhuriyet Halk Partisi’dir” dedi, Türkiye Cumhuriyeti tehlikede olduğuna göre Cumhuriyet Halk Partisi tarihi sorumluluğunu yerine getirmelidir.

Beklenen budur.

Yarın:

Türkiye’nin bu haline CHP ilaç olabilir mi?