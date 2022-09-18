Buraya kadar

Kocaelispor’da dün Fırat Gül inadını kırdı, farklı on birle sahaya çıktı. Sarıyer’de puanı getiren kamımı sahaya sürdü. Ama artık çok geçti. Takım değişince bu kez de motivasyon eksiği yaşadı…

Görüntü aynıydı…

Baskın oynayan ve gol atamayan, rakibi re cesaretlendiren bir Kocaelispor…

Dün biraz daha farklı olarak da golü atıp, yatmaya çalışan ve beceremeyen bir Kocaelispor vardı…

Göz göre göre gelen gol, umutları yıktı…

Hatta tehlike çanlarının bizim için çalmasına bile neden oldu…

Maç sonrasında ine hedef olan teknik adam Fırat Gül’dü…

Yönetim de nasibini aldı…

Taraftar isyan etti ve haklıydı…

Kimse hiç kızmasın onlara…

Sarıyer ve Buca beraberliklerinin affı yok…

Gereken kişiler gerekeni yapsın…