Ağır ekonomik krizde camii tartışması mı?

Camilerimiz İslam dünyasının mabedi, yüce Allah’ın evi. İslam dünyası güzel camileri ile kendisini gösterir. Gerçekten Osmanlı döneminden itibaren tarihi değeri olan çok güzel sanat eseri camiler inşa edilmiş ve yurttaşlarımız oralarda ibadetlerini ifa ediyorlar.

Bildiğim kadarıyla biz Müslümanlar camii dışında her yerde ibaret edebiliyoruz. Fabrikada, tarlada iş yerinde, Adliyede olmak üzere birçok yerde yurttaşlarımız özgürce ibadet ediyorlar. Bizim kutsal dinimiz dahil her konuda çok ciddi bir toplumsal eğitime ihtiyacımız var. Ülkemizde bu kadar çok camii olmasına rağmen gençlerimiz giderek Deizme kayıyorlar.

Dünya çok büyük bir ekonomik kriz içerisinde, ülkemiz de bu krizden fazlasıyla etkilenmiş durumda. Yurttaşlarımız ciddi bir geçim sıkıntısı içindeler. Çocuklarını okula gönderecek paraları yok. Eğitim özelleşmiş olduğu için özel okullara ödenen paralar devasa boyutta Yurt sorunu ise ileri derecede sorun olmaya devam ediyor. Çocuklar oda kiralayarak barınmaya çalışıyorlar.

Bütün bu sorunlar varken, Kocaeli’de sahili doldurarak camii yapmak konusu Büyükşehir meclisine geldi ve teklif oy çokluğu ile meclisten geçti. Yani sahil doldurulacak ve dolgu alanına camii inşa edilecek.

Bur tarafta ekonomik kriz içinde kıvranan yurttaşlarımız, bir tarafta çocuklarını yurtlara yerleştiremeyen velilerimiz, bir tarafta ulaşım dahil ciddi belediyecilik sorunları varken, diğer tarafta denizin doldurulması ile çok pahalı olacağı anlaşılan bir camii inşaatı.

Bu ağır koşullarda camii inşaatının büyük şehir meclisine getirilmesi gerçekten şaşırılacak bir durum.

Kocaeli’nin hala olası büyük depreme hazır almadığına, hala elden geçirilmesi gereken binalar olduğuna mı yanalım? Çok pahalı olduğu için oturacak konutu bulamayan, ağır kira giderleri ile kıvranan yurttaşlarımıza mı yanalım? Vatandaşın ekonomik kriz içerisinde kıvramasına, çocuğuna yurt bulamamasına mı yanalım? Yoksa bütün bu ağır koşullara rağmen hala dini konuları kaşıyarak zamansız biçimde bu pahalı camii inşaatının meclise getirilmesine mi yanalım?

Belediyelerin öncelikleri bu sorunların çözümü şeklinde olmalı, yukarıda ilk akla geldiği için sıralamaya çalıştığım önceliklere rağmen denizi doldurarak, insan yoğunluğunun bulunmadığı bu alana camii inşaatının öncelikli iş olarak kabul edilmesini anlamak mümkün değil.

Ben Büyükşehir yetkililerinin bu durumu yeniden düşünerek bu tekliften şimdilik vazgeçmelerini ve yurttaşlarımızın önceliklerine kaynak aktarmalarını, eğer bu büyük camiyi birisi finanse ediyorsa, bu finansın da bu önceliklere aktarılmasını talep etmelerini bekliyorum.

Camilerimiz bizim göz bebeğimiz, yaradanın evi. Orada makam mevki, cinsiyet, renk, ırk ayırımı olmaz. Ülkemizin camilerle donatılması iyi bir şey. Ama camiden önce önemli önceliklerimiz varsa önce onları yerine getirmemiz bence kutsal dinimizin de emri. Bu kent artık dolgu işinden vazgeçmeli, camii yapılacak ise başka bir alana yapılmalı. Ancak bu aşamada bu teklifin sonraya bırakılarak öğrencilerimizin yurt sorunu dahil yurttaşlarımızın öncelikli sorunlarına yönelinmesi gerekir. Bu işin siyasi malzeme yapılmaması el birliği ile yurttaşlarımızın ana sorunlarının çözümüne çaba sarf edilmesi, hatta bu konuda kentte bir sivil insiyatifin devreye sokulması gerekir.