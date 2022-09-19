Doğalgaz Tüketim Desteğine kiracılar da başvurabilecek!

1 Ocak’tan beri doğalgaza kademeli olarak yüzde 100’ün üzerinde zam geldi…

Kış gelmediği için, bu zamları henüz hissetmiyoruz.

Kasım ayından itibaren ısınmak için doğalgazın vanasını açtığımızda, asıl zammı işte o zaman hissedeceğiz…

Hem de iliklerimize kadar…

Zira, geçen yıl 500 TL aylık gelen doğalgaz faturası, bu yıl 1200 TL civarında gelecek…

KİRACILARA İYİ HABER

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiği Doğal Gaz Tüketim Desteği kapsamında kış dönemine ilişkin başvurular başladı. Doğalgaz yardımı için önceki dönem başvuru yapamayan kiracılar da artık başvuruda bulunabilecek.

Bu kiracılar için iyi oldu.

Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen kişiler, e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunabilecek.

İhtiyaç sahibi vatandaşlar, e- Devlet'ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlar PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek.

Doğal Gaz Tüketim Desteği'nin ısıl harita baz alınarak iki dönemlik belirlendiği ve tutarın yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında değişeceği belirtildi.

KRONİK HASTALAR

Sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara ek ödeme yapılacak. Vatandaşlar başvurusu sırasında hastalığına dair raporunu sisteme işlemesi gerekecek. Hastalar yaşadığı hanelere, belirlenen destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapılacak.

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Doğal Gaz Tüketim Desteği, önemli bir hizmet.

Ama önemli olan doğalgaz fiyatlarını makul bir seviyede tutup, her kesimin ödeyebilmesini sağlamak.

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Ruslar, Türkiye’yi seviyor

Rusya’nın resmi araştırma kuruluşu VTsiOM’un yaptığı anket, Türkiye’nin bu ülkedeki popülaritesinin arttığını ortaya koydu. Araştırmaya göre, Rusların yüzde 17’si Türkiye’yi ‘dost’ görüyor. Bu oran 2014’te yüzde 1’di… Türkiye, Çin, Belarus ve Hindistan’dan sonra Rusya’dan en sevilen 4’üncü ülke oldu.

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Bir iftira 8 kişiyi mahveder!

1-İftira atanı…

2-İftirayı dinleyeni…

3-İftiraya engel olmayanı…

4-İftirayı yayanı…

5-İftiraya ortak olanı…

6-Araştırmadan inananı…

7-Gerçeği bilip sessiz kalanı…

8-Her halükarda durumdan memnun olanı…

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KULUN ADALETSİZLİĞİ!

Biri emlak zengini, iken diğerinin kendini asması…

Bir bebeğe doğar doğmaz tektaş yüzük alıp, diğerinin mama bulamaması…

Günde 2 saat çalışan imamın 8 Bin TL alıp, 12 saat çalışan işçinin 6 Bin TL alması…

Bunlar Allah'ın imtihanı değil, kulun adaletsizliği… (Prof. Celal Şengör)