Kim demiş yazamazlar diye; biz yazarız, ama siz yüzümüze söyleyemezsiniz…

Kağıtspor fikrinin ilk savunucularından biriyim. Bir hayalim vardı. Sokakta mendil satan sahipsiz çocukların, belediye otobüsleriyle ücretsiz olarak taşınacağı bir sporcu fabrikası (SEKASEM), onların harçlık alacakları bir kulüp (Kağıtspor), sadece alt yapıdan sporcu üretip, kent kulüplerine aktarılacak bir yapı…

Yok ben öyle dememişim. Bazı hırsızlar ‘Vitrin’ olsun diye, alakasız adamları kulübe transfer ettiler…

Elin sıradan tekvandocusuna, judocusuna, güreşçisine, bizim çocukların da önünü tıkayarak milyonlar akıttılar…

Bitti mi, hayır…

Kendi yağıyla kavrulan ve Kocaeli Büyükşehir’in tekeli nedeniyle sporcusuz kalan kentin gerçek amatör kulüplerinin de oyuncularını birer ikişer aldılar, kendi içlerinde onların da spor yaşantısını bitirdiler…

Bu da yetmedi, şimdi de ‘etik’ olduğunu savunarak, semt kulüplerinin sporcularına göz kırpıyorlar, sonra da “Kulübünle anlaş gel, biz devreye girmeyelim, ayıp olur” sözleriyle ahlâk gösterisi yapıyorlar, sporcu kulübüne gidiyor ‘Beni salın!’ diyor, kulüp de yolluyor, sonra gidip Kağıtspor’a imza atıyor. Bunnu adı etik oluyor.

Kağıtspor basketbol alt yapı antrenörleri bunu yapıyor…

Sonra da, itiraz eden semt kulüplerinin antrenörlerini baskı altına alarak, ‘Git istediğin yere haber yaptır, kimse yazamaz” diye meydan okuyor…

İşte yazdım…

Buyurun…

Bu yaptığınızı ne Tahir Büyükakın, ne de diğer başkan yardımcıları ve belediye camiası hak etmiyor…

Yeni müdür olan Alparslan aslan da öyle…

Dua edin şimdi benim sayemde haberleri oldu…

Yoksa çoktan kovulurdunuz…

E; şimdi gelin de yüzümüze söyleyin bakalım:

Yazamazsınız diye…

Ben de iddia ediyorum:

Siz “Yazamazsınız” diye bizim yüzümüze söyleyemezsiniz…

Ama biz ya-za-rız…

Hem de babalar gibi…