Maçın başında atılan bir golün üzerine yatarsan, olacağı budur…

“Tek fark yetmez” tezimizi ne yazık ki haklı çıkaran futbolda direnirsen, olacağı budur…

Kocaelispor’un bir türlü göz doldurmadığını, dolduramadığını haftalardır haykırıyoruz ama, bir arpa boyu bile yol giden bir faktör yok…

1928 Buca maçında da bu gerçeği tüm çıplaklığı ile bir kez daha gördük…

Ben bu satırları yazarken, Kocaelispor’da herhangi bir değişim olur mu, ya da yeni kararlar alınır mı, henüz bilmiyorum…

Ancak bu gibi durumlarda en kolay çıkış yolu, hocayı değiştir, dört – beş hafta daha baskıdan kurtul taktiğidir…

Futbolda her zaman kötü gidişatta uygulanan ana fikir budur…

Yönetim hata yapmaz…

Futbolcu yapmaz…

Camia ’da hiçbir hatalı yol çizilmemiştir….

Tek hatalı hocadır…

Gönder gitsin !..

***

Bu sözleri ifade ederken sakın Fırat hocayı savunduğum zannedilmesin…

Önceki yazılarımda zaten görüşlerimi açıkça belirtmiştim…

Ancak ben daha geniş bir perspektiften bakmaya devam ediyorum…

Hatalar zinciri daha yukarılardan başlıyor…

Bu gerçeğe parmak basmak istiyorum…

***

Dediğim gibi…

Buca beraberliğinin ardından sıcağı sıcağına yazılan bu satırlar sırasında Kocaelispor hangi ufka yelken açar bilemem…

Ancak emin olduğum bir konu var ki, bu haftadan itibaren Kocaelispor bir yol ayrımına girmiştir.

Ve bu ayırım sadece Teknik Direktör ile sabit kalmamalıdır…

Umarım anlatabilmişimdir…

***

Olacağı buydu demiştik ya !..

İnanın Buca maçında Kocaelispor’un kötü gidişata son vereceğini ve maçı rahat kazanacağını düşünüyordum.

Yani bu tabir ile haklı çıktığımı değil, bir kez daha haksız çıktığımı itiraf etmek istiyorum.

Bu kadarını ben de beklemiyordum…

***

Şimdi beklentim de değişti…

Ve yol ayrımı ile Kocaelispor’u tekrar “Kocaelisporluların” yöneteceği tezimin bir kez daha altını çiziyorum…

Yapılması gereken, topyekûn bir değişimdir…

Yani hem yönetim kongre kararı alarak takımın önünü açmalı, hem de Fırat Hoca ile yola devam edilmemelidir…

Yol yakınken yaraya acil olarak neşter vurulmalıdır…