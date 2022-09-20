Yaşadığımız süreçte, her birimiz mutlaka keyifli zamanlar yaşayabiliyoruz.

Bir o kadar da hatta belki de biraz daha çok keyifsiz olaylarla karşılaşıyoruz.

Bunların üstesinden gelebilmek veya olabildiğince sorunları azaltarak keyifleri arttırmak sanırım herkesin arzusudur.

Bu durumda nasıl davranılması gerektiğine dair düşünen, düşündüğünü paylaşan birçok insanın değerli fikirlerine tanık oluyoruz. Bu düşünceleri ne kadar kabul edebiliyor, özümseyebiliyor ve yaşantımıza ne kadar yansıtabiliyoruz işte bu tartışma konusu…

Kanımca bu paylaşımları dikkatlice okumak hatta birkaç kez okumak ve hatta sıkıntılı zamanlarda bir daha okumak gerektiğini düşünüyorum.

O nedenle bu şekildeki önerileri ustaca sıralayan değerli düşünür, Üstün Dökmen’indüşünce ve tavsiyelerini paylaşmak istedim.

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-Güvenmediğin kimseye aleyhine kullanabilecek hiçbir koz verme.

-İnsanlara doğru değer ver, hak etmeyenleri sil.

-Kimseye yalvarma.

-Asla dönüp arkana bakma.

-Sır tutmasını bil.

-Dostlarının yeri ayrı, sevgilinin yeri ayrı. Sevgilin için dostlarını, dostların için sevgilini satma.

-Kimsenin lafıyla dolduruşa gelme, ama aklının bir köşesinde de tut.

-Bir ilişkiyi kafanda bitirdikten sonra iki çift tatlı söz, iki damla gözyaşı için asla yumuşama.

-Seni sevenlerle kullananları iyi ayırt et.

-Seni dinleyip anlamaya niyetli olmayanlarla tartışma.

-Emrivaki oluşturulan dostlukları kabul etme.

-Eğer verdiğin o kişide kalmıyorsa ikinci bir sır şansı verme.

-Kendini öven insanlardan kaç.

-Karşındakinin doğruyu söylediğini varsayma.

-Kendine saygını yitirmene neden olacak hiçbir şey yapma.

-Sorunun olduğunda insanlar zaman ayırıp seni dinliyorsa onların öğütleri göz ardı etme.

-Göz göre göre su birikintilerine taş atma, mutlaka üzerine sıçrar.

-Gözyaşlarının değerini bil. Onları hak etmeyenler için harcama.

-Senin zekana inanan insanları hayal kırıklığına uğratma.

-Kendini sev.

-Dışarıdaki güneşe bakıp gülümse ve önünde koskocaman bir gelecek olduğunu unutma.

-Dostluğunla yetinmeyenler için hiçbir fedakarlık yapma.

-İnsanları kaybediyorsun diye ağlayıp sızlama, ama kazandığın insanların değerini bil.

-Kimseye taşıyabileceğinden fazla değer verip bununla övünmesine fırsat verme.

-İstediğini almak için asla duygu sömürüsü yapma.

-Sana duyulan sevgiyi ve güveni istismar etme.

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Umar ve dilerim ki diğer tavsiyeler gibi, yukarıda naklettiğim öneriler de mutluluğa doğru yol alabilmemize yardımcı olsun…