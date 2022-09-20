İcra dosyaları neyin göstergesidir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararı ile;

“2 bin TL. ve altındaki borçları nedeniyle icraya düşen 5 milyon 500 bin küsur vatandaşın borçları silinecek.”Bu durumda yaklaşık 10 milyon dosya varmış!Düşündürücü değil mi?

Bu ülkenin vatandaşları 2 bin TL. için icraya düşecek kadar nasıl yoksullaştılar?Bunun sebebi;

- İŞSİZLİK, yetersiz gelir kaynağı ve ENFLASYON değil mi?

Bunun sebebi;

- siyasi iktidarın yanlış uygulamaları değil mi?

SOSYAL DEVLET vatandaşlarının bu kadar YOKSUL ve ÇARESİZ olmasına nasıl seyirci kalır?

2021 sonunda 22 milyon 571 bin olan icra dosyası sayısı Ağustos 2022 itibariyle 24 milyon 77 bin 828’e çıkmış!..

Belli ki, bu enflasyon, işsizlik, yoksulluk arttıkça, dosya sayısı daha da artacak!Bankalar, kredilerini ödeyemeyenlerin haczedilen otomobil ve daireleriyle dolup taşıyor!

Bu ülkede faiz için “NAS” yani “kesin hüküm” var ama, tüm kazançları faiz olan bankalar son yıllarda en büyük karları elde ediyorlar!

“Bu nasıl oluyor?” diye merak eden, araştıran var mı?

Eczanelerde birçok ilaç bulunamıyor!İlaç “katılım payları” giderek yükseliyor!Terörle mücadele ederken kollarını ve bacaklarını kaybeden gaziler, SGK’nın “sabit fiyat politikası” ve kurdaki dalgalanmalar nedeniyle protezlerini yenileyemiyor!Hastanelerde doktor kuyrukları giderek uzuyor!

Prof. Dr. Sabri Kemahlı açıklıyor ki; “demir eksikliği nüfusun yüzde 30’unu etkiliyor!”Çünkü, toplumun büyük bir kesimi “sağlıklı ve dengeli beslenemiyor!”

Siyasi iktidarın gelecek kuşakları da borçlandıran, “yerli ve yabancı şirket” ortaklıklarına yaptırdığı “mega” projeler için büyük bedeller ödüyoruz!Yetmiyor; sanki öncelikli ihtiyaçmış gibi, MİLLET BAHÇELERİ ile hazineye büyük bedeller yüklüyor! Kazanan yandaş müteahhitler oluyor!Yetmiyor; Devlet bütçesinden –kimi VAKIFLAR besleniyor!

Oysa, vakıf dediğin devletin yükünü azaltan gönüllü kurumdur! Devlet hazinesinden beslenen bir vakıf, gerçek anlamıyla “vakıf” olamaz!

“Varlık Fonu’na” devredilen ÇAYKUR, üç yıl öncesine kadar kar eden bir kurum iken, devirden sonra son 3 yılda, bankalardan kullandığı krediler için 1 milyar 305 milyon 637 bin TL FAİZ ödemiş!

TCDD-son 4 yılda 5.6 milyar zarar etmiş!?

Bu kurumları kimler yönetiyor?

Bu fahiş zararlarda siyasi iktidarın sorumluluğu yok mu?

Okullar açıldı, okul aile birlikleri velilere avuç açıyor! Kırtasiye masrafları altından kalkılacak gibi değil. Yüzde 18 olan KDV’nin yüzde 1’e indirilmesi isteniyor ama siyasi iktidardan ses yok!

Elektriğe, doğal gaza, akaryakıta üst üste yeni zamlar geliyor.

Dar gelirli vatandaşlar nasıl ısınacak?

SGK tüm sağlık hizmetlerine yüzde 40 zam yaptı!

Özel sağlık kuruluşlarına giden vatandaş yasal olarak ödediği yüzde 200’lük farkın üzerine yüzde 40 daha fazla bedel ödeyecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan;

“utanmadan sıkılmadan işsizlik var diyorlar! Ne işsizliği yahu, yeter ki iş istesinler, iş çok” diyor.İş arayanlar buna ne diyorlar?

Resmi işsizlik oranı yüzde 10.3 olarak açıklanmış.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde 6 kişilik temizlik görevlisi için 3 bin 813 kişi,Kamu kurumlarına alınacak toplam 455 kişilik kadro için 114 bin kişi iş başvurusu yapmış!.Yurdun dört bir tarafında insanlar iş için mücadele ediyor.

Bir başka habere göre; “20 bin lira maaşla kaynakçı aranıyor ama bulunamıyormuş!”Allah Allah, İmam Hatip Liselerinden “kaynakçı” mezun olmuyor mu?

Siyasi iktidar, 2022 yılı ikinci çeyreğinde, ülke ekonomisinin yüze 7.6 oranında büyüdüğünü söylüyor!

Bu bilgi doğru ise, hangi sektörler büyüdü? Bu büyümeden bu ülkenin emeği ile yaşamaya çalışan vatandaşları ne kadar pay aldılar?

Örneğin; tarım sektörü yüzde 2.9 küçülmüş!

Madem büyüdük, TUİK açıklamasına göre enflasyon yüzde 80 nasıl oluyor?

Oysa, her aklı başında ve emeği ile yaşayan vatandaş biliyor, görüyor ve yaşıyor ki; gerçek enflasyon bu değil!

Neyse, gözümüz aydın!

Bizzat sayın Erdoğan açıkladı; Enflasyon adım adım inişe geçecek. Yıl sonuna kadar enflasyon yüzde 20’ye inecekmiş!

Yaşayıp göreceğiz!..