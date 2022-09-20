Haftada 4 gün çalışmak Türkiye’de mümkün mü?

Avrupa ülkeleri çok şeyi aşmış. İş yaşamanı kaliteli hale getirmek ve verimi artırmak için yeni projeleri devreye sokmaya çalışıyorlar. Şimdi de haftada 4 gün çalışmakla ilgili araştırma yapıyorlar. Sözcü’de bir haber dikkatimi çekti. Sizinle paylaşmak istiyorum;

İngiliz düşünce kuruluşu Autonomy’nin Birleşik Krallık genelinde 2 bin tam zamanlı, yarı zamanlı ve serbest meslek sahibi kişiyle yaptığı çalışmaya göre, iki yaşından küçük çocuğu olan bir kişi, haftada bir gün işe gitmek zorunda kalmazsa, bir yılda çocuk bakımından 1440 sterlin, ulaşımdan ise 340 sterlin tasarruf edebilir.

ARTAN BOŞ ZAMAN

Haftada 4 günlük çalışma düzenini savunan kuruluşlar ve ekonomistler, şirketlerin bu sürede aynı miktarda işi gerçekleştirebilecekleri ve artan boş zamanın üretkenliğe katkı sağlayacağı görüşünde.

Kuruluş ayrıca haftada 4 günlük çalışma düzeninin İngiltere’deki enerji krizine de yardımcı olabileceğini düşünüyor. Autonomy’e göre, yüksek enerji maliyetlerinin enflasyonu beslediği ülkede haftada 4 günlük çalışma yaşam maliyeti krizi ile boğuşan işçilere de yardımcı olabilir.

MAAŞLAR AYNI

Ülkede haziran ayında kâr amacı gütmeyen “4 DayWeek Global” adlı kuruluşun başlattığı pilot uygulama kapsamında 70 şirketten 3 bin 300 çalışanın çalışma süreleri yüzde 20 oranında kısaltılmış ancak maaşlarında herhangi bir değişikliğe gitmemişti. Deneyin kasım ayında sona ermesi ve sonuçların değerlendirilmesi bekleniyor.

Kampanyanın direktörü Joe Ryle deneyle ilgili yaptığı açıklamada, şu ana kadar gelen yanıtın ezici bir çoğunlukla olumlu olduğunu ve böylesi bir değişikliğin yaşam maliyetini iyileştirmeye yardımcı olabileceğini söyledi. Ryle, “Bazı şirketler için kesinlikle zorluklar oldu ama büyük çoğunluk buna kalıcı olarak bağlı kalacak gibi görünüyor” dedi.

İZLANDA’DAKİ SONUÇ

İzlanda’da araştırmacılar, geçen yıl yaptıkları araştırmanın sonucunda dünyanın şimdiye kadarki en büyük haftada 4 gün çalışma denemesinin büyük başarıyla sonuçlandığını açıklamıştı.

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Yukarıdaki haberin özeti şu;

İngiltere merkezli bir düşünce kuruluşunun yaptığı hesaplamalara göre, haftada 4 günlük çalışma sistemi çalışanlara büyük tasarruf sağlıyor. Ayrıca bu model şirketlerin enerji maliyetlerini de önemli ölçüde düşürüyor.

Haftada 4 gün çalışmak yaşam maliyeti krizini hafifletebilir. İngiliz bir düşünce kuruluşuna göre, bu çalışma biçimi çalışanlara çocuk bakımı ve işe gidiş geliş maliyetleri nedeniyle büyük bir tasarruf sağlıyor.

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İzlanda ve İngiltere, haftada 4 gün çalışma konusunda araştırma yapıyorlar…

Bu haberi okurken, Türkiye’yi göz önüne aldım.

Kendi kendime acaba Türkiye’de de haftada 4 gün çalışma yöntemi uygulanabilir mi? diye düşündüm.

Sonra da, “Bu mümkün değil” dedim.

Sanırım siz de benimle aynı fikirdesiniz.

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-Atanamadım diye ağlamayıp, durmayın.

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-Açken alışverişe çıkmayın.

-Allah, fakirleri sever, şükredin.

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