EYT’de ilk maaş şubat ayında

Merakla beklenen EYT formülü hakkında en ufak bir sır verilmiyor. Hükümet tek formül üzerinde çalıştığını söylüyor.

Tek formül üzerinde çalışmak, bu sürecin dallanıp budaklanmasının önüne geçecek ve bu kısa sürede sonuca ulaşmak anlamına geliyor. Ama öte yandan da EYT’lilere bir tercih şansı da bırakılmayacağını gösteriyor.

EYT kapsamında ilk etapta emekli olacakların sayısı bahsedildiği gibi milyonlar olmayacak. Tahminler, rutin emeklilik süresini bitirenlerle, yaşa takılan 600 bin kişinin emekli olacağını gösteriyor.

Bilindiği gibi 8 Eylül 1999 öncesi SGK girişi olan kişileri kapsayan EYT, 5 milyon kişiyi ilgilendiriyor ama birçoğunu dolaylı ilgilendiriyor.

Örneğin 8 Eylül 1999 yılında sigorta girişi olmuş olup uzun süre işe ara veren, çalışmayı bırakan kişiler de bulunuyor.

Her ne kadar EYT’li olursa olsun prim gün sayısını tamamlayamayan milyonlarca kişi var. Yani EYT öyle göz korkutacak kadar büyük bütçeler içermiyor.

KAMUOYUNDA KONUŞULAN FORMÜL

2008 sonrası sigortalı olanlar için hizmet yılı erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi, kadınlarda ise 20 yıllık hizmet süresi ve 7 bin 200 prim günü sayısı gerekli. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların yaş koşulunun kaldırılmasıyla ilgili bir formül hayata geçerse erkekler 9 bin günü, kadınlar 7 bin 200 günü tamamladığı takdirde yaşı beklemeden emekli olabilme imkanına sahip olacak.

Ekim ayı itibarıyla başlayacak bütçe görüşmelerinin aralık ayında belli olması beklenirken asgari ücret zam görüşmeleri de başlayacak. 2023 asgari ücret zammı için ocak ayı işaret edilirken, eğer kamuoyunda konuşulan EYT çözümü sonuçlanırsa EYT'lilerin şubat ayında ilk maaşları alması bekleniyor.

GTO’da önemli gün

Gebze Ticaret Odası, Darıca Hizmet Kompleksi’nin açılışını bugün yapıyor. Başkan Nail Çiler’in çok önemsediği proje kapsamındaki kompleksin açılış kurdelesini TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler birlikte kesecek. Kazım Karabekir Mahallesi Şehit Tahsin Sarıtosun Caddesi Numara:173 adresindeki açılış töreninin başlama saati ise 11.30 olarak belirlendi.

Cengiz Çakar kızını evlendiriyor

Kentte geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen iş insanı ve siyasetçi Cengiz Çakar, bu defa farklı bir telaş içerisinde. Eşi Şule Çakır ile birlikte kızı Neslişah’ın düğününe hazırlanan Cengiz Çakar, tüm hazırlıklarını tamamladı. Semra – Orhan Ertuğ çiftinin oğulları Emre ile Şule-Cengiz Çakar çiftinin kızları Neslişah, 24 Eylül Cumartesi günü saat 13.00’te Antikkapı Restaurant’ta dünya evine girecek. Her iki aile de tüm dost ve yakınlarını bu mutlu günlerinde yanlarında görmek istiyor.

GÖLMEK 20 yeni kurs açacak

Gölcük Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (GÖLMEK), her yıl olduğu gibi bu yıl da çok sayıda branşta eğitim vermeye devam edecek. Geçtiğimiz yıl 1436 kişinin eğitim gördüğü GÖLMEK’te, 2022-2023 Eğitim–Öğretim Dönemi için kayıt işlemleri 3 Ekim Pazartesi günü başlayacak. GÖLMEK; yeni dönemde 20 kurs merkezinde, 16 branşta, 61 usta öğretici ile eğitim verecek. Talebe göre açılacak kurslar ise; Türk Mutfağı, el nakışı, el örgüsü, mefruşat, giyim, iğne oyası, ahşap boyama, makine nakışı, el sanatları, kırkyama, örgü-oyuncak yapımı, rölyef, pasta yapımı, step-plates, aerobik ve cilt bakımı branşlarında olabilecek. Kurslara katılmak isteyenler, 0 262 412 88 47 nolu telefondan kurslarla ilgili detaylı bilgi alabilecekler.

KSO’nun meclisine Hisarcıklıoğlu konuk olacak

Kocaeli Sanayi Odası, eylül ayı meclis toplantısını bugün gerçekleştiriyor. Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’nde yapılacak olan meclis toplantısı 12.30’da konuklara verilecek öğle yemeğinin ardından saat 13.30’da başlayacak. KSO’nun bu ayki meclis toplantısına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu konuk olacak.