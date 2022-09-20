Fırat Gül bir dakika bile durmamalı, Cihat Arslan göreve gelmeli

Kocaelispor da yine garabet bir durum hakim. Yönetim çok anlamsız ve sakıncalı bir duruma imza attı. Yönetim toplanıyor. Fırat Gül’ün biletini kesiyor, ama ‘Şimdilik’ kaydıyla görevde tutuyor. Allah aşkına bu yapıda takımın, camianın hocaya güveni kalır mı ?.. Kesinlikle yazdıklarımın arkasındayım. İstikrarlı yazılar buradan geliyor. Böyle Bir hocadan da, kulüpten de, bu kulübün futbolcusundan da hayır gelmez. Beni çok yanıltan Gül’e camiada inanç kalmadı. Kim gelirse gelsin, bir kayıpta bu insanlar yine isyan edecektir. Bunun için Cihat Arslan’ı geçen yıl göreve getirmeyerek riske giren yönetim, bu kez Malatya’daki hocayı ikna etmeli.