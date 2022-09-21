Sonunda söyleyeceğimi ilk başta söyleyeyim:

“Eğer cehennemde zakkum bitkisi varsa, ben cehenneme gitmeye hazırım. Çünkü zakkum çiçek açtığı yeri cennete çevirir.”

Son günler bazı yobaz çevrelerden çeşitli sözler, cümleler, haberler duyuyoruz.

Bizim şaşkınlık sınırımızı yırtıp geçiyor bunlar.

Ama bunların tükeneceğini sanmıyoruz artık. Bir zamanlar bir siyasimiz “alışırsınız, alışırsınız” diyordu. Alıştıklarımız oldu. Ama zaman değişti. Şimdi, yazılı, sözlü basınımız ve sosyal medyamızda yer bulunan zırvalar, yağmur gibi yağıyor. Seçime kadar durması da zor gibi…

ZAKKUM DEYİNCE

Evet, zakkum deyince benim aklıma İzmit’in, Türkiye’mizin büyük bir kaybı geliyor.

Bu kayıp yoktan var edilen, bölgenin, ülkenin ekonomik ve sosyal yaşamına büyük katkı sağlamaya devam edecek Kocaeli Fuarı’dır.

Zamanın İzmit Ticaret ve Sanayi Odası tarafından açılan ilk Kocaeli Sanayi Sergisi, İzmit Kapalı Spor Salonu’nda yapılmış ve halkın büyük ilgisi ile karşılanmıştı. Ertesi yıl aynı yerde İzmit Belediyesi’nin düzenlemesi ile açıldı. Pek başarılı olmadı. Belediye bundan sonraki yıl vazgeçti.

Rahmetli Leyla Atakan’ın belediye başkanı olmasından sonra konu yine gündeme getirildi. Düzenlemenin İzmit Ticaret ve Sanayi Odası ile ortak olarak yapılması kararlaştırıldı.

Leyla Atakan ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Köseoğlu, serginin düzenli olarak her yıl yapılmasına karar verdiler. Serginin kurulacağı yer için öneriler oldu. Atakan İzmit Erkek Sanat Okulunun bahçesi ve çevresinde yapılmasını istedi. O zaman odanın başkan yardımcısı olan ve sergi komitesinin başkanlığına getirilen Şahabettin Bilgisu, Fuarın bugünkü yerini önerdi. Tartışmalardan sonra uygun görüldü.

Seçilen alan bir bataklıktı. İlginç olan burayı ıslah için bir mendirek yapılmıştı, bunun da müteahhidi sonraki yıllarda İzmit Belediye Başkanı olan Erol Köse’ydi.

Bataklıkta çalışmalar başladı. Kısa süre sonra kazanılan bir miktar alan üzerinde sergi çalışmaları başlatıldı.

3. Kocaeli Sanayi Sergisi 28 Haziran 1970 yılında burada açılarak sonradan Türkiye çapında gelişen Fuar’ın temelleri atılmış oldu.

Dolgu çalışmaları belediyenin kısır olanakları ve sanayi kuruluşlarının, 15. Kolordunun, vilayetin katkıları ile her yıl sürdü.

AMATÖRCE HEYECANLI ÇALIŞMA

İzmit Belediye Meclisi ile Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi’nden seçilen üyelerden oluşan komite çalışmaları amatör bir heyecanla sürdürüyordu.

Bu arada bir savaş başladı, tuzlu bir toprakla üzerinde fışkırması beklenen fidanların kavgasıydı bu savaş. Bataklıktan elde edilen toprak “ben izin vermem” diye direnirken, bugün Fuar alanında gölgesinde dinlenilen ağaçlar, o günler körpe fidan olarak yaşamlarını sürdürmek için direniyordu. Bu direnişe fidanlara sevgi ile yaklaşan bir avuç insan güç veriyordu.

Bataklığı doldurarak yer kazanmak her yıl sürüyordu. Bitkilerle toprak arasındaki direniş de…

İşte o çetin mücadeleye katkı sağlayan kişiler arasında Ankaralı bir Ziraatçı vardı. Prof. Dr. Gülen Aydoğan. Her hafta minik bir Volswagen kaplumbağa otomobili ile İzmit’e geliyor, fidanların toprakla barış yapması için çabalıyordu.

İşte fuar alanını renklendiren ilk kişi oydu.

Bir zakkum hayranıydı. Küçük zakkum fidelerini kendi eliyle dikti. Aynı zamanda onları çevresindekilere de sevdiriyordu. Diyordu ki “Bu güzel yavru biraz arsızdır. Çabukgelişir. Dayanıklıdır. Fazla bakım istemez. Bol çiçek açar. Hem de çeşitli renklerde…”

Bolu dağlarından yabani zakkum söktürüp, fuar alanına diktirirdi. Ve kısa süre öncenin bataklığı bir zakkum cenneti oldu.

Bu satırların yazarı da onun yanında bir yamak gibi çalıştı ve zakkuma aşıkoldu.

HAZİN SON…

Şimdi hepsi toprak olmuş; Leyla Atakan’ın, Şahabettin Bilgisu’nun, Erol Köse’nin, Necati Gençoğlu’nun Suat Uygun’un, Ali Parmakerli’nin işe kutsal gözle bakarak emeklerini gözlerini kırpmadan veren Fuar Komitesi üyelerinin, fedakar çalışanların yarattığı Fuar, önce bilgisiz ellere düşmekten sonra da farklı siyasi yöneticilerin kıskançlığından yok oldu gitti.

Bataklıktan bugünkü haliyle kaliteli ağaçları, üzerinde sandal dolaşan ve ördeklerin yüzdüğü havuzu, sosyal tesisleriyle mükemmel bir park durumundaki Fuar alanı büyük yatırım ile millet bahçesi yapılacakmış. Burası şimdi kimin bahçesidir ki millet bahçesine dönüştürülüyor?

Son yıllarda eski fuarın kalıntıları acı verdiği için alana hiç uğramıyorum.

O güzel zakkumlar söküldü mü? Duruyorlar mı?

Ya da millet bahçesi olduğunda ne olacaklar?

Tanrının yarattığı bir çiçeğe bile düşman olanlarda ne sevgisi arayabilirsiniz?

Tekrarlayayım:

“Eğer cehennemde zakkum bitkisi varsa, ben cehenneme gitmeye hazırım. Çünkü zakkum çiçek açtığı yeri cennete çevirir.”