Adaletin bu mu dünya?

Her gün, önce internet ortamında tüm gazete manşetleri ve haberlerini inceliyorum.

Sonra dört-beş gazete alıyor, altını çizerek haber ve yorumları okuyor, beni en çok etkileyen konular üzerinde düşüncelerimi yansıtmak için köşe yazılarımı yazıyorum.

Okuduklarım, gördüklerim, güncel yaşamda tanık olduğum olaylar beni çok yönlü yıpratıyor!

Kimi zaman; “Ne kadar ömrün kaldı? Boş ver her şeye, anı yaşa. Keyfine bak” diyorum.

Ama yapamıyorum.

Yazıyorum, konuşuyorum, “birileri uyansın, insafa gelsin artık” diyorum!

Son birkaç gündür gazete ve televizyon haberlerine yansıyan birkaç örnek vereyim;

· Denizli-Çal ilçesinde, 78 yaşındaki bir kadın “tarım işçisi” ile yapılan bir söyleşi beni derinden etkiliyor. Artık torun sevmesi, köşesinde huzur içinde yaşaması gereken bu insanı üç kuruş yevmiye ile ve SİGORTASIZ çalışmasına göz yuman düzene isyan ediyorum!

· Bir siyasi partinin bir ilçe başkanı, şarkıcı Gülşen için; “Bu kadının katli vaciptir” diye, sosyal medyadan mesaj yazmış! “Allah’ın verdiği canı Allah alır! Sen kimsin Ortaçağ yaratığı?” diye söyleniyorum!

· 80 yaşındaki bir kadın, “terör örgütüne yardım ve yataklık etmek” iddiası ile 4 aydır tutukluymuş. Dört ay sonra, kanıt bulunamadığı için tahliye edilmiş! Terörist olmak bu kadar mı ucuzladı? İnsaf, merhamet, kul hakkına ne oldu?

· Kavala ve Sedef Kabaş’ın tutuklama kararlarını veren hakim terfi etmiş!? Aklımı, mantığımı kurcalayan sorular geliyor aklıma!

· “Gizlilik kararı” olan bir davada 10 kez Savcı değişmiş! NEDEN? Diye soruyorum, yanıt bulamıyorum!

· Bir siyasi partinin ilçe başkanı karakol basıyor, polislere saldırıyor. Olay yargıya intikal ediyor. Tutuklama talebinde bulunan Savcı ve tutuklama kararı veren Hakim, Güneydoğu’da bir ilçeye sürgün ediliyor!? Bu ülkede YARGI bu hale nasıl düştü?

· FİSA-Çocuk Hakları Merkezi açıklıyor ki; “ Ağustos ayında 104 çocuk işçi önlenebilir nedenlerle yaşamını yitirmiş! “ÇOCUK İŞÇİ” ne demek? Bu ülkede “ÇOCUK HAKLARI” yok mu? Okulda ya da oyunda olmaları, yaşamlarının ilk yıllarını en güzel şekilde yaşaması gereken bu çocukların “ekmek kaygısı” ile çalışmaları doğru mu? Bu apaçık KÖLE DÜZENİ değil mi? Biz hangi çağda yaşıyoruz?

· İŞKUR’a göre, işsizlik düşmüş!? İnandınız mı?

Elbette, daha da ilginç haberler var!

· Felaketlerden kaçıp kurtulmak için LÜKS MİLYARDER SIĞINAKLARI inşa ediliyormuş!.. Yani; yoksul kitleleri savaşlarla ezip geçen, İKLİM FELAKETİNİN en büyük sorumlusu olan, silah, petrol, banka ve küresel şirketlerin yamyamları, bir gün insanlığın uyanacağından, dünyayı tehdit eden iklim felaketlerinden kurtulmanın yollarını arıyorlar! NORVEÇ’in kuzeyinde, yerin 1300 metre altında “TOHUM TOPLAMA MERKEZİ” projesinden kaç insanın haberi var?

· Kırtasiyeciler, büyük alışveriş merkezlerinin kırtasiye ürünleri de satarak, EKMEKLERİYLE OYNADIKLARINDAN yakınıyor! Bakkallar, manavlar, pazarcılar, tüm küçük esnaf, artık köylere kadar giren “Büyük Mağaza Zulmü” ile yok oluyorlar. Küçük esnaf, bu haksız rekabet karşısında bir ölçüde de olsa kendilerine yaşama hakkı verebilecek “PERAKENDE YASASI” çıksın diye yıllardır çırpınıyor! Ama “sağır sultanlar” duymuyor!?

Neyse, uzatmayalım!

Özellikle son bir iki yıldır en büyük sorunumuz ENFLASYON.

Gözümüz aydın olsun, Cumhurbaşkanımız açıkça ilan etti;

“Enflasyon, yavaş yavaş küçülecek ve yılbaşında yüzde 20’ye inecek!

Adalet mi?

Bu sorunun yanıtını da siz söyleyin!