KİK, İzmit Belediyesi’nin araç kiralama ihalesi ile ilgili kararı neden vermiyor?

31 Mart 2019’da yapılan seçimde CHP ve İYİ Parti’den oluşan Millet İttifakı’nın adayı Fatma Kaplan Hürriyet, 15 yıllık AKP’nin saltanatına son vererek, İzmit Belediye Başkanı seçildi. Ama gelin görün ki, meclis çoğunluğu AKP ve MHP’nin başı çektiği Cumhur İttifakına geçti.

Durum böyle olunca, belediye başkanı Millet İttifakı’nın, meclis çoğunluğu da Cumhur İttifakının…

Cumhur İttifakı, meclis çoğunluğunun elinde olmasının verdiği avantajı her defasında kullanmaya çalıştı.

Cumhur İttifakı, İzmit Belediyesi’nin projelerine engel olmaya devam ediyor.

Son olarak İzmit Belediyesi, belediye araç satın almak istedi…

Ama Cumhur İttifakı meclis üyeleri ‘araç satın almayın, kiralayın’ şartını koştu.

ARAÇ KİRALAMA İHALESİ YAPILDI

İzmit Belediyesi’nin belediye meclisinden bir türlü geçiremediği araç satın alma kredi yetkilendirmesinin ardından kiralama yapma kararı aldı.

24 aylığına 200 araç kiralama ihalesi 22 Ağustos’ta Belsa'da bulunan belediye binasında gerçekleştirildi.

Yaklaşık maliyet 120 milyon 54 bin 564 lira 23 kuruş olan araç kiralama ihalesine 11 istekli teklif verdi. 11 firmadan 9'u teklif verirken 2 firma teşekkür mektubu sundu.

Firmalardan en düşük teklifi Tunç Kurumsal 64 milyon 484 bin 510 TL ile verirken Truva Seyahat 118 Milyon 951 bin 975 TL ile yüksek teklifi verdi.

TEKLİFLER İSE ŞU ŞEKİLDE

-Tunç Kurumsal: 64 milyon 481 bin 510 TL

-Tuncay Seyahat: 77 Milyon 818 bin 605 TL

-Arslancan ve Öner Nakliyat: 86 Milyon 290 bin 895 TL

-Asos Kurumsal: 86 Milyon 640 bin 487 TL

-YK Turizm: 93 Milyon 701 bin 773 TL

-Omega Grup Turizm: 98 Milyon 180 bin 610 TL

-Atak Filo: 99 milyon 463 bin 515 TL

-Atak Turizm: 118 milyon 104 bin 15 TL

-Truva Seyahat: 118 Milyon 951 bin 975 TL

-Özer Atık Yönetim: Teklif yok

-Örnek Tur Turizm: Teklif yok

KİK HENÜZ KARAR VERMEDİ!

Araç kiralama ihalesi 22 Ağustos’ta yapıldı. Ama gelin görün ki, ihaleye itiraz edildi.

Kamu İhale Kurumu’na (KİK), bu itirazı incelemeye başladı…

21 Eylül tarihi itibarıyla Kamu İhale Kurumu, itirazı görüşüp, henüz bir karar vermedi.

İzmit Belediyesi de Kamu İhale Kurumu’ndan acilen cevap bekliyor.

Kamu İhale Kurumu’nun aradan 1 ay geçmesine rağmen ihaleyle ilgili bir cevap vermemesi, doğal olarak İzmit Belediyesi’ni zor durumda bıraktı.

SÜRE 30 EYLÜL’DE DOLUYOR

Mevcut araç kiralama ihalesi süresi 30 Eylül’de doluyor.

30 Eylül tarihinden itibaren mevcut araç kiralama süresi dolacağı için, firma araçlarını geri çekmeye başlayacak.

Doğal olarak belediyenin özellikle Fen İşleri Müdürlüğü kısmında aksaklıklar olacak.

ÇÖP KAMYONLARININ ALINMASI ÇOK İSABETLİ BİR KARAR OLMUŞ

İzmit Belediyesi, çöp kamyonlarını satın almıştı.

Çöp kamyonlarını da satın almasaydı, çöp kamyonları da kiralık olsaydı 30 Eylül’den itibaren İzmit, çöp dağına dönebilirdi.

İzmit Belediyesi, zamanında çöp kamyonlarını satın alarak, ne kadar isabetli bir iş yaptığını kanıtladı.

Araç satın almanın, araçların belediyenin malı olmasının ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşıldı.

Araç kiralama dezavantajdır.

Zira araç kiraladığınız firma, iflas ederse, eller yukarı olursunuz. Zaten belediyelerin araç kiralamasına bir anlam veremiyorum.

Lazımsa satın alacaksınız.

BAŞKAN HÜRRİYET’TEN ÇAĞRI

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, önceki gün basın toplantısı yaptı. İzmit Belediye Meclisi’ni Perşembe günü (bugün) olağanüstü toplantıya çağırdı.

Hürriyet; AKP ve MHP’li meclis üyelerine ya araç satın alma yetkisi verin, ya da belediyeye ait kullanılmayan atıl arazilerin satışına izin verin diyor.

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AKP ve MHP’li meclis üyelerinin İzmit Belediyesi’ni zor durumda bırakma isteğinin doğru bir davranış olduğunu düşünüyorum.

AKP’li meclis üyelerinin İzmit’in ve İzmit Belediyesi’nin yarınına olan durumlarda, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e destek vermeli.

İzmit’in yararına olacak durumlarda, siyaseti bir kenara bırakmalı.

İZMİT HALKI İHANETİ UNUTMAZ

AKP’li meclis üyelerinin çoğunlukta olduğu diğer illere bakıyoruz, İzmit Belediyesi’ndeki AKP’li meclis üyeleri kadar katı bir tutum içinde değiller.

AKP’li ve MHP’li meclis üyeleri, siyaseti değil, İzmit’i düşünmeli.

Unutmasınlar ki, kendileri de İzmit’te yaşıyor.

Unutmasınlar ki İzmit halkı, kendilerine yapılan iyiliği de, ihaneti unutmaz.