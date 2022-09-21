Cemil Ünlütürk ve Suudi Arabistan’da İslam

“Suudi Arabistan’da İslam” konusunda mutlaka ucundan köşesinden olsa bilginiz vardır da, Cemil Ünlütürk kimdir pek bilmezsiniz.

Cemil Ünlütürk, bizden biri.

Uzun yıllar Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nde çalıştı.

Genel müdür yardımcılığı, genel müdürlük, Almanya ve Suudi Arabistan’da “basın müşavirliği” görevlerinde bulundu.

Ünlütürk, hafta başında İzmir’de 88 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Ölüm haberini alınca, onun “Suudi Arabistan’da İslam” başlığı altında topladığı gözlemlerini dosyamdan çıkarıp bir kez daha okudum.

İslam’ın merkezi kabul edilen Suudi Arabistan’da 4 yıl görev yapan birinin İslam’la ilgili gözlem ve tespitleri, “akademik önemi” olmasa da elbette çok önemli.

İslam; bizde nasıl yaşanıyor, Suudi Arabistan’da nasıl yaşanıyor?

Bizde yaşanan mı, onlarda yaşanan mı doğru?

Gelin, Cemil Ünlütürk’ün gözlemlerini birlikte okuyalım:

“1-Suudi Arabistan'da türbe, yatır yoktur, yasaktır. Bunlar olmayınca doğal olarak ziyaretleri de yoktur. Böyle davranışlar gericilik, cahiliye devrinden kalma putperestlik sayılır.

2-Suudi Arabistan'da peygamberimize ait olduğu söylenen “Sakal-ı Şerif, Hırka-i Şerif” gibi ziyaretler de yoktur. Böyle davranışlar gericilik ve şirk sayılır.

3-Suudi Arabistan'da imam, müezzin gibi din görevlileri, ülkemizdeki gibi devlet memuru değillerdir, devlet bütçesinden bu kişilere maaş ödenmez. Allah için yapılan görevin karşılığında para almak ayıp sayılır ve yasaktır, para alan imamların arkasında namaz kılınmaz.

4-Suudi Arabistan'da biri çıkıp da 'medyum' olduğunu iddia ederse kellesi hemen gider.

5-Suudi Arabistan'da Nakşilik, Nurculuk, Fethullahçılık tarikatlar yoktur, onların şeyhleri de, müritleri de, cemaatleri de yoktur. Tarikat şeyhleri, müritleri televizyonlara kanaat önderi olarak çıkmaya kalkarsa hemen kelleleri alınır.

6-Suudi Arabistan'da Kız İmam Hatip Lisesi yoktur. Bu komik bulunur, çünkü İslamiyet’te kadından imam olmaz.

7- Suudi Arabistan’da camilerin altında ticarethane açmak İslam’ı ticarete alet etmek olarak görülür ve izin verilmez.

8- Suudi Arabistan camilerinde; derneklerin, kişilerin para toplaması yasaktır. Buna yeltenenlerin mahkeme kararına gerek olmadan elleri kesilir.

Elbette size bir şeriat ülkesinin övgüsünü yapmadım.

Bir şeriat ülkesinde bile yasaklanan bazı şeylerin ülkemizde serbestçe nasıl uygulandığını hatırlatmak, güzel dinimizin nasıl sömürüldüğünü vurgulamak istedim.

Ayrıca Suudi Arabistan’da nüfus yoğunluğuna göre cemaat sayısının yeterli olmadığı bölgelere cami yapılmasına izin verilmiyor.”

Önceki gün İzmir’de toprağa verilen Cemil Ünlütürk’ün Suudi Arabistan’daki İslam yaşamı ile ilgili tespitleri böyle.

Ne garip değil mi?

Devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün sağlığında yasakladığı kimi şeyler, onun vefatından sonra ülkemizde serbest hale geldi, ama şeriatla yönetilen Suudi Arabistan’da hâlâ yasak.

Demek bizde yaşanan pek çok şeyin “İslami kuralla” ve “İslami inanışla” ilgisi yok.

Suudi Arabistan ile ilgili yazılacak çok şey var.

Hangi birini yazayım, ülkenin şeriatla yönetildiğini, ama şeriat kurallarının sadece“halka” uygulandığını,“hanedana” uygulanmadığını mı?

Hanedan üyelerinin, ülkede olup biten her şeyden “yüzdelik” aldığını mı?

Genel cinsel tercihlerin sapkınlığını mı?

Bugünlük bu kadar.