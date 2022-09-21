Geçmişten günümüze devletler tarihinde yönetici sınıf her zaman ilgi çekici olmuştur. Masallarda halktan gelen insanların ulaşmak istedikleri bir metafor olarak, Batı’da kral Doğu’da sultan adını alan yöneticiler ve yöneticisınıf, günümüzde etkisini yitirmiş olsa da,baz ülkelerde içerdiği sembolleri büyük oranda korumaktadır.

Şüphesiz günümüz dünyasında monarşi ile ilgili sembolik temsilleri en iyi yaşatan ülkelerin başında İngiltere gelmektedir. Öyle ki bu ülkede monarşi, devlet işlerine karışmadan veya bu alanda sınırlı yetkileri ile sembolik ağırlığını ve nüfuzunu hala korumaktadır.

Malum olduğu üzere geçtiğimiz günlerde 70 yıllık saltanatını yeni kutladıktan sonra vefat II.Elizabeth, monarşinin en önemli temsilcilerinden biridir.

İngiltere kraliyet geleneklerine göre yetişen son kraliçe olan II. Elizabeth’in vefatı ile birlikte bir dönemin bittiğine dair genel bir kanaatin oluştuğunu da görüyoruz.

Etkisi itibariyle diğer Batı ülkelerinden daha güçlü olan İngiltere monarşisinin bu durumda olmasının kanaatimce en önemli nedenlerinden biri,yaşadığı dönemin dinamiklerine göre kendini yenileyip değişime ayak uydurmasıdır.

Geniş bir ailede yaşanabilecek ilişkiler ve çatışmaların, mesela gelin kayınvalide yada eltilik gibi gündelik yaşamda hepimizin gözlemlediği ilişkiler ağının halkın gözü önünde yaşanması doğallığı simgelerken, bunu,günümüzde önemli bir alan olan pazarlama stratejisiyle servis etmeleri, çağı yakalamış olduklarını gösteren önemli bir göstergedir.

Bugün İngiltere monarşisi sayesinde İngiltere’ye gelen turist sayısının 70 milyona yakın olduğu söylenmektedir. Dolaysıyla zamanın ruhunun görünür olmak olarak ifade edildiği bir çağda İngiltere monarşisinin devletine sağladığı fayda yadsınamaz derecededir.

Bu nedenle İngiltere içerisinde monarşi kalksın diyenlerin sayısının çoğunluğu yakalayamamasının en önemli nedenlerinden biri“ülkeye sağladıkları ekonomik katkıdır” demek, yanlış olmayacaktır.

Geçmişte monarşinin devamı halktan alınan vergilere bağlıyken bugün İngiltere monarşisi temsil yeteneği ve pazarlama stratejisi ile kendi varlığını finanse eder duruma gelmiştir. Bu da İngiltere monarşisinin diğer ülkelerdeki monarşilerden daha etkili ve kalıcı olmaları sonucunu doğurmuştur.

Görünen o ki monarşi sistemi günümüzde devletleri temsil etmeden öteye gitmese de bu temsiliyet aynı zamanda devletlerin ve toplumlarının tarihi kimlikleri ile özdeşleştirildiği için önemli kabul edilmektedir.

Bir başka ifadeyle mevcut monarşiler, o devletin kimliğini, dolayısıyla kurumsal yapısının kökenini temsil eden ve hatta muhafaza eden bir sembol olarak varlığını sürdürmektedir.

Dolayısıyla monarşi özelinde aslında önemli olan devletlerin dünyada nasıl temsil edildiğidir.

Nitekim İngiltere monarşiyi, bir manada, ciddiyet ve kurallara sadık olarak yaşamanın aslında hem halk nezdinde hemde dış dünya tarafından saygınlık ve itibar kazandırdığının göstergesi olarak servis etmektedir.

Belki de o nedenle cenaze töreninde en çok vurgu yapılan hususlardan birinin saygı olduğu görülmektedir.

Ve adeta kuralsızlığı ve ciddiyetsizliği zaman zaman taltif eden dünyaya “kuralların ve ciddiyetin” saygınlık ve düzeni beraberinde getirdiğini, sembollerin dünya üzerindeki küçümsenmeyecek etkilerinin hala canlı olduğunu ilan etmektedir…

O nedenle monarşi her şeye rağmen birleştirici bir unsur olarak kabul edilmektedir denilebilir…

Bunu sağlayan ortak aklı ise ayrıca dikkate almak gerekir kanaatindeyim...

Ne dersiniz?

Saygılarımla…