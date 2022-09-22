İlaç gibisiniz çocuklar

14 yıldır Süper Lig’den ayrı kalan kupa beyi Kocaelispor, 1.Lig, 2.Lig, 3.Lig, hatta amatör liglerde sürünür ve süründürtürken, futbolcuların milyonda bir maliyetine spor yapan karateci, atıcı, atletlerimiz, Kocaeli’nin altın çocukları Dünyanın, Avrupa’nın, Türkiye’nin zirvesinden inmiyor… İşte asla son olmayacak iki örnek daha…

ATICILIKTA TÜRKİYE ŞAMPİYONU KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR KAĞITSPOR

Atıcılık Trap Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası Konya'da gerçekleşti. Sporcularımız Murat İlbilgi, Nedim Tolga Tuncer ve Oğuzhan Tüzün'den oluşan takımımız, tüm rakiplerini geride bırakarak, Türkiye Şampiyonu oldu. Bu üçlünün Avrupa ve Dünya dereceleri de var.

İZMİT BELEDİYELİ ATLET DİLAN, TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU

İzmit Belediyespor Atletizm Takımı sporcusu Dilan Atak da, Edirne Keşan’da düzenlenen Saros Yarı Maratonu’nda Türkiye 1’ncisi oldu. İzmit Belediyespor Atletizm Takımı sporcusu Dilan Atak, 18 Eylül Pazar günü Keşan’da düzenlenen 1. Saros Yarı Maratonu’na katıldı. Dilan Atak, 7 ülkeden 338 sporcunun yer aldığı organizasyonda 21 kilometre genel klasmanında 1 saat 29 dakikalık derecesi ile 1. olarak İzmit’i gururlandırdı.