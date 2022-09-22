Eski Türkiye’yi yeniden istiyoruz, güzel kardeşim…

Memlekette dedikodu, yönetim biçimimiz ve yaşam şeklimiz olmuş.Kamu kurum ve kuruluşlarında iletişim kanalları kapalı.

Trafik tam bir rezalet, aceleciliğin, saygısızlığın, görgüsüzlüğün, hoşgörüsüzlüğün, nemelazımcılığın, duyarsızlığın yollarda cirit attığı bir memleket olduk.

İntihar eden, cinnet geçiren cinayet işleyip masum canlara kıyan bir memleket olduk.

Toprağa düşmüş gencecik fidanların bayrağa sarılı cenazeleri bir taftan gelirkendiğer tarafta hiçbir şey olmamış gibi hayat devam ediyor.

İhaleler, açılışlar, peşkeş çekmeler, milletin parası ile gezmeler, adam kayırmalar, yalan, iftira ve köşe dönmeler. Bazı kesimler zenginleşirken,halk tabanında da büyük bir fakirleşme var.

Ülke ekonomisi hızla yükselen döviz kuru nedeniyle sıkıntı içinde. Giderek zayıflayan ekonomi, toplumun gelir düzeyini her yıl daha da aşağılara çekiyor. Türk Lirası'nda yaşanan değer kaybı düşünüldüğünde, kişi başına düşen gelir daha da azaldı.

Eğer biz rekabet gücümüzü artıracak teşvik ve tedbirler alınmış olsaydı bunların hiçbiri olmazdı. 20 yıldır ülkeyi yöneten iktidarbunu başaramadı. Eğer aynı yönetim ile aynı iktidarla2023’te gireceğimiz kuruluşumuzun yüzüncü yılında da kesinlikle başarmamız imkânsız.

Tamamen belirsizliğin arttığı, yatırımcının yatırım yaparken iki kere değil beş kere düşündüğü bir döneme gelmiş durumdayız. Çünkü önümüzü göremiyoruz.

Tarımda da durum çok kötü,çiftçi sayımız her geçen gün azalıyor. Tarıma destek yok denecek kadar az, büyük süslü laflarla ağıza çalınan bir parmak destek bile yetersiz.

Bizler halk olarak gerçekten zor durumdayız. Ekonominin durgunluğu devam ediyor.

Devletin ekonomisi çökmez, ülke batmaz, doğru ancak; HALK BATAR, MİLLET BATAR, olan yine halka olur.

Şu an iktidarda bulunan tek adamlı çorba olmuş hükümet sisteminin dişlisi olan yöneticiler doğru bir şeyler yapmak zorunda diye düşünürken alınan kararlara ve hareketlere bakıyoruz, tam bir facia yaşanıyor. Bir mafya liderinin anlattıkları ile birçok şeyi ve çürümüşlüğü öğreniyoruz.

Memlekette tayini çıkan öğretmen, diğer memurlar ve öğrenciler kiralık ev bulamıyorlar.Kiralar pahalı,kiralık ev yok, yurt yok, pansiyon yok.

Marketlerde, pazarlarda fiyatlara yanaşmak imkânsız oldu.Marketler el değil, cep değil artık yürek yakıyor.

Bolluk berekete alışık Türk milleti tane ile alır oldu. Fiyatları uçuyor esnaf dökülüyor.

Eğitimde niteliğe değil niceliğe bakılıyor. Düz Liseler bitti, Anadolu liseleri dökülüyor ama milletin varı yoku İmam Hatip Fen Liselerine harcanıyor. Zorla gitmek zorunda kalan öğrenciler mutsuz.

Memlekette özellikle Marmara bölgesinde büyük deprem bekleniyor, önlem yok ortada. En büyük önlem yandaşa rant kapısı olmuş olan konut yapımları. Yapılan konutlarda da en dikkat çekici unsurlardan biri de, dışı lüks, gösteriş ve şatafata rağmen planlamadan yoksun oluşları.

Yapılan evlerin birçoğu senesi geçmeden dökülüyor. Ve yapılan binaların fiyatları dudak uçuklatıcı. Memleketi betona gömen bu evlerin fiyatları, hangi kriterlere göre nasıl ayarlanıyor? Mesele çok!

Sığınmacı işgalciler meselesi, trafik, kültür, eğitim, kaldırım, spor, sağlık, adaletve en önemlisi diplomalı işsiz gençler gibi birçok mesele.

Memleketimizde yaşam alanlarımız daraldı bizim eskisi gibi yaşam alanlarına ihtiyacımız var. Son zamanlarda memlekette kuru, kuruya söylenen “Marka şehir /Huzurlu şehir” gibi uçuk kaçık sözleri bir yana bırakıp bir an önce yaşanabilir şehirleri,memleketi yeniden kurmak için çalışmak gerekiyor!

Çünkü artık beton yığınları arasında nefes alamıyor, boğuluyoruz. Yaşanılır memleket istiyoruz. Adaletin, eğitimin, sağlığın insanca olmasını istiyoruz.

İstikrarlı, halk için var olacak dinamik yerel yönetimler istiyoruz. Ranta kapalı, altyapısı güçlü, yeşil alanları oldukça fazla, park, otopark sorunu olmayan ve kültür, sanat, spor etkinliklerinin çeşitliliği ile ön plana çıkmış kentler de oturmak istiyoruz.

Her karış toprağı ekilen, biçilen eskisi gibi bereket fışkıran köyler, eken biçen çiftçiler, köylüler istiyoruz.

Biz Millet Kıraathanesi, bahçesi gibi palavralarla, gazozdan işlerle uyutulmak istemiyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinde yaşayan halklar olarak, vatandaşlar olarak uçsuz bucaksız gelincik tarlalarında yeniden yuvarlanmakistiyoruz ve bunu hak ediyoruz.

Memleketimde hiç mi güzel şeyler yok,var elbette. Memleketimde çok daha güzel şeyler olsun istiyoruz…

Eski güzelliklerin sürekliliğini istiyoruz. Güzel şeyleri gören gözümüz, güzelliklerin devam edeceğine dair ümidimiz olsun istiyoruz. Bu bizim en büyük hakkımız.

Biz Yeni Türkiye değil,Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Eski Türkiye’yi yeniden istiyoruz.