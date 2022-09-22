KTO Başkanı Recep Öztürk’ün karnesi

Körfez’de büyük bir kesim tarafından tanınan iş insanlarından biri, Recep Öztürk.İnşaat alanında hayata geçirdiği projelerde ilçenin katma değerini artıran bir isim. 1100 konutluk Petkim Park projesiyle ilçeye değer katan Türköz İnşaat’ın yönetim kurulu başkanı olan Recep Öztürk, yoğun mesaisi içerisinde 4 yıldır da Körfez Ticaret Odası başkanlığı görevini yürütüyor.

Körfez’de ticaret yapan birçok kişiye el uzatan Recep Öztürk, Türköz firmasını iyisiyle kötüsüyle Kocaeli’de bir marka haline getirdi. Öztürk, ticarette gösterdiği başarıyı oda başkanlığında da göstermek istiyordu. Recep Öztürk geçtiğimiz dönem komitelerin tamamını kazanarak KTO’da yeni bir sayfa açmıştı.

Yıllarca meclisinde ve yönetiminde yer aldığı KTO’nun artık başkanı olmuştu.

Aslında iş yoğunluğu nedeniyle onun odaya zaman ayıramayacağı tahmin ediliyordu. Ama geride bırakılan 4 yılda, bu teori çürüdü.

‘A Sınıfı Akredite Oda’olma özelliğini bu dönemde de korumayı başaran KTO’da, hareketli bir dönem başladı. Sabahın ilk ışıklarıyla güne başlayan Öztürk, işine de yetti, temsil ettiği odaya da…

Peki neler yapıldı 4 yıl içerisinde?

HİSARCIKLIOĞLU ÖRNEK GÖSTERDİ

4 yıl boyunca odalar arasında en fazla üye ziyareti yapan KTO oldu. Bu çalışma TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da gözünden kaçmadı ve Kocaeli ziyaretinde,“İstediğimiz başkan modeli”diyerek Recep Öztürk’ü örnek gösterdi. Öztürk böylece seçim zamanı oy isteyen başkan modelini ve algısını yıktı.

Meslek lisesi projesi sayesinde sanayi kuruluşlarıyla iş birliği yaparak lise öğrencileri staj ve iş imkanı, sanayi kuruluşlarına da kalifiye personel kazandırdı. Bu proje odanın en önemli çalışmaları arasına girdi. Kocaeli’de en çok sektör çalışması yapan oda oldu. Yaptığı çalıştaylarda sektör temsilcileri, yerel yönetimler ve üniversite iş birliği ileilçeye fayda sağlayacak çalışmalar yapıldı.Körfez’in lojistik haritasını çıkararak marka ve Kocaeli Üniversitesi destekli bir kaynak rapor ortaya çıkardı.

İlçe esnafının isteği doğrultusunda yıllarca yapılması planlanan alışveriş panayırları da yine Recep Öztürk döneminde başladı.

Özellikle kadın ve genç girişimciler kurulunu Kocaeli’de en iyi çalıştıran oda haline getirdi. Körfez Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu yaptığı çalışmalarla örnek oldu. İlçe belediyesi ile birlikte yaptığı çalışmalar sonucu Tütünçiftlik’te ev hanımlarını destekleyen Kiraz Kafe ve sahillerde açılan stantlarla kadınların ev ekonomisine katkı sağlamasına vesile olundu.

KTO Başkanı Recep Öztürk ve birlikte görev alan yöneticileri, komiteler ve Körfez Ticaret Odası Meclisi; pandeminin yol açtığı olumsuzluklara, ekonomik krizlere rağmen başarılı bir dönem geçirdi diyebiliriz. Seçimlerin yaklaştığı bu dönemde diğer odaların da karnelerini incelemeye devam edeceğiz.

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Reyonda 79,95, kasada 164,90 TL

A101 marketine giren ve alışveriş yapan bir vatandaş, aldığı ürünün raf fiyatıyla kasa fiyatı arasındaki farkı görünce şok oldu. Vatandaş yaptığı ihbarda şunları söyledi; “16.09.2022 Cuma günü alışveriş yapmak için Körfez ilçede Barbaros Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan A101 markete girdim. Etiketinde 79,95 lira olan bulaşık tabletinden aldım. Kasaya geldiğimde kasiyer 164,90 lira ödeme yapmamı istedi. Bir yanlışlık olduğunu belirterek raftaki fiyatı gösterdim. Kasiyer etiket değişmeyi unuttuklarını, indirimin bittiğini söyledi. Çoğu zaman alışverişlerimde toplam tutara bakmadan kart ile ödeme yapıyorum. Siz siz olun aldığınız ürünle fişinizi karşılaştırın. Kim bilir bu zamana kadar fark etmeden nerelerde neler ödedik?

Kasiyer benden hemen sonra indirim etiketini kaldırdı.Sonuç olarak bulaşık tabletini almadan çıktım. Yaşadığım olay bir zincir markete hiç yakışmadı.”

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İzmit Belediyesi’nin 41 ay lansmanına Meral Akşener katılacak

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Güzel İşler Kalbe Değer” etiketiyle yapacağı lansman programı bugün gerçekleştiriliyor. Yahyakaptan Gülümse Cafe’de yapılması planlanan etkinlik hava muhalefeti nedeniyle Dolphin Yunus Emre Kültür Merkezi’nin fuaye alanına alındı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de katılacağı programın başlama saatinde ise bir değişiklik olmadı. Program daha önce belirlendiği gibi saat 18.00’de yapılacak.