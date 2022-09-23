İranlı kadınların verdiği ders

Geçenlerde, Türkiye’yi bekleyen tehlikeyi anlatabilmek için İran’da yıllar önce yaşadığım bir anımı sizlere şöyle aktarmıştım:

“Yıllar önce İran’a ilk gittiğimde, tanıştığım bir gazeteciye sormuştum:

“İran’da ne değişti? Devrim öncesi ve sonrasını bir cümleyle karşılaştırır mısın?”

Aldığım cevap çarpıcıydı:

“Devrim öncesi evde ibadet eder dışarıda eğlenirdik, şimdi evde eğlenip dışarıda ibadet ediyoruz…”

İran İslam devrimiyle ilgili inanılmaz bir tespitti bu!

İran’ı “hap gibi” anlatıyordu.

Bu cümleyi kafama kazımış, tüm Tahran’ı öyle gezmiştim.

Her tarafta İranlı gazetecinin o sözünü doğrulayan görüntüler vardı.

Eğlencenin en küçük bir izine rastlayamadık.

Ne bar, ne gece kulübü, ne birahane, ne müzikhol, ne içkili bir lokanta…

İçki içmek ve satmak, zaten yasak!

Yasağın ötesinde ağır suç!

İbadet adına gördüğümüz de, camiler tıklım tıklım.

Ezan okununca, erkekler soluğu camide alıyor.

Göstere göstere namaz kılıyorlar.

Peki, yasak ve suç olunca İran’da hiç alkollü içki içilmiyor mu?

Tam tersine…

İran’da hemen hemen bütün evlerde içki imalathanesi var.

Kendileri üretip, kendileri içiyorlar…

Evlerde de yasak, evlerde de suç, ama herkes kendi düzenini kurmuş.

İran’da çanak anten kullanılarak televizyon seyretmek de yasak ve suç!

Ancak yine bütün evlerde çanak anten kurulu.

Başta Türk kanalları olmak üzere bütün dünyayı izliyorlar.

İran’da şöyle bir sistem kurulmuş:

Evlerde içki içmek ve televizyon için çanak anteni kullanmak yasak ve suç.

İran’ı yönetenler, suç olmayacak bir şeyi suç ilan ederek halkı korku ve baskı altında tutuyor, tabii bu arada işine gelmeyenleri de cezalandırıyor.

Halk da “Aman bak, içki içerek ve televizyon izleyerek suç işliyoruz” diye düşünüp, yönetenlere karşı sesini yükseltmiyor, siniyor, başkaldırmıyor.

Böyle bir sistem!

İran’da üç beş gün geçirince, gazetecinin “Devrim öncesi evde ibadet eder dışarıda eğlenirdik, şimdi evde eğlenip dışarıda ibadet ediyoruz…” ifadesinin ne anlama geldiğini çok net anlıyorsunuz.

İran’daki yaşamdan şöyle bir slogan çıkıyor:

Göstere göstere ibadet et, gizli gizli eğlen!”

İranlı kadınların öfkesi

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İran, tüm “siyasal İslam” toplumlarında olduğu gibi, tamamen “erkek egemen” bir toplum.

Kadının hiçbir hükmü yok.

Kadın, evin hizmetçisi, temizlikçisi, bulaşıkçısı, aşçısı, çocuk bakıcısı…

Kadın, kocasının seks kölesi…

Kadının ahlakı kendinden değil, ailesinden değil, “ahlak polisi”nden soruluyor.

Kadının ahlaklı olup olmadığına “ahlak polisi” karar veriyor.

Başını tam örtmedi mi, saçı mı görünüyor, ahlak polisi hemen cezasını kesiyor.

Tıpkı son olayda “saçını gereği kadar örtmeyen” 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin ahlak polisi tarafından dövülerek öldürülmesi gibi.

Yine İran’da kadınların ahlak polisleri tarafından taciz edilmesi, sıradan bir olay.

Ama görüyorsunuz, bir iki bir iki, sonunda halkın öfkesi patlayıverdi.

Halk sokağa döküldü, en küçük yerleşme yerlerinde dahi protesto gösterileri başladı.

Molla rejimine tepki, çığ gibi büyüyor.

Korku duvarı yıkıldı, halk İran’daki baskıcı rejime karşı ayaklandı.

Bu ayaklanma bastırılabilir mi?

Mümkün…

Ama halkın kin, öfke ve nefretini dindirmek mümkün değil.

Birikir birikir, daha büyük patlamalara neden olur.

Baskının zulmün sonu yok.

Bu iletişim çağında ülkeleri dünyaya kapatamazsın.

Cahil ve yoksul bırakarak halkı koyun gibi gütmeye devam edemezsin.

Dereyi ters akıtamazsın, su eninde sonunda kendi yatağını bulur.

Açık, medeni, insan haklarına saygılı, evrensel değerleri benimseyen bir toplum olacaksın.

Başka çaren yok.

İran’daki olaylar bize ders olmalı

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İran’daki olaylar bize ders olmalı.

Kimse kimsenin giyimine kuşamına karışmaya kalkmamalı.

Başörtüsü, “siyasi simge” olmaktan artık çıkarılmalı.

Türkiye’nin getirildiği nokta, İran’daki olaylara bakarsanız kaygı veriyor.

Hangi ülke siyasal İslam’la kalkınmış ki, Türkiye kalkınacak?

Bir örneği var mı?

İranlı kadınların öfkesi, dünyaya çok şey anlatıyor.

En başta da bize.