Haydi… Beni şaşırtın !..

Eski “ Fuar Alanına” Millet Bahçesi yapılacakmış. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ihaleyi yapmış.

Aklıma hemen önceden yapılmış iki ihale geldi: Yapımı süren Derince Millet Bahçesi ve adı Cumhuriyet Bulvarı olarak değiştirilen “Yürüyüş Yolu” için yapılan ihaleler.

Birincisi için 11.Eylül 2021 tarihinde “Hiç şaşırmayacağım!” başlıklı bir yazı yazmıştım. Böyle bir çalışmada, Orman Mühendisi olarak dikilecek ağaçların seçiminde ve konumunda nelere dikkat edilmesi gerektiğine değinmiştim.

Endişelerimde haklıymışım; çünkü o ihaleyi alan firma Millet Bahçesi olarak kullanılacak alana, kentin her yerinde ve hatta bu alanın hemen yakınındaki yerlerde kurumuş ve kurumakta olan örnekleri olmasına karşın Sedir ağaçları bile dikti. Yazımda olacakları tahmin ettiğim için “Hiç şaşırmayacağım!” demiştim. Beni hakikaten şaşırtmadılar…

İkinci ihaleyi alanlar ise yeni adı Cumhuriyet olan bulvarda süs bitkisi olarak “ne idiği belirsiz” Yeni Zelanda orijinli bitkiler bile kullandılar. Bunu yapmakta çok haklı idiler! Çünkü İzmit yöresi bitki açısından son derece fakirdir! Bu yüzden dışarıdan, çok uzakların bitkilerinden getirilmesi gerekmiştir!

Ne kadar garip değil mi? Bunlar olurken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ihaleyi yüklenmiş firmaya “Bu bitkiler neyin nesi ?” diye sormamıştır. Demek ki o ihaleyi almış firmaya, canının istediği bitkiyi, istediği yere dikme hakkını tanımıştır. Diğer taraftan firmanın, bu bulvarda yıllardır yaşamını sağlıklı olarak sürdüren süs bitkilerini ortadan kaldırmasına da seyirci kalmıştır.

İzmitli bir vatandaş olarak kentin içindeki ağaçların, türünü, yetişme ortamına uyumlarına bağlı olarak sağlık durumlarını ve eski asfalt veya beton kaplama alanların etrafını bordür taşı ile çevirip ortasına toprak döküp oluşturulmuş alanlara dikilmiş ağaçların 3-5 yıl sonrasında nasıl kurumaya başladığını bildiğim için aşağıdaki hususları çok merak ediyorum:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu olumsuz tecrübeleri yaşadığına göre eski Fuar Alanına Millet Bahçesi yapımı için dikilecek ağaçların ve diğer bitkilerin seçimini ihaleyi alan firmanın keyfine bırakmamıştır değil mi?

İhale şartnamesinde, dikim yapılacak kısımlarda öncelikle eski beton ve asfalt tabakaların parçalanıp yerinden alınması şartı vardır değil mi?

İhale şartnamesinde, arazide yeterli sayıda toprak profili açılarak belirlenmiş şartlara bağlı olarak ağaç ve bitki türlerinin bilimsel olarak seçimi şartı bulunmaktadır değil mi?

Eski Fuar alanında önceden dikilmiş, sağlıklı ağaç, ağaççık ve diğer süs bitkilerinin korunması için, planlama safhasında da gerekli tedbirlerin alınması ihale şartnamesinde yazılıdır değil mi?

Belediyedeki ilgili elemanlar, kentteki ağaçların yetişme ortam şartlarına uyumu, hava kirleticileri, zararlı böcek ve mantarlar ile küresel ısınmadan etkilenmelerine bağlı olarak sağlıkları ve yetişme kapasitelerine ilişkin bilgileri ihaleyi alan firmaya yazılı olarak bildirmiş ve bu bilgilerin dikkate alınmasını şart koşmuştur değil mi?

Bunların yapıldığına kesinlikle inanıyorum. Millet Bahçesi düzenlenirken ve yapımı bittiğinde göreceğiz, hiç şüpheniz olmasın.

Devletin arazisine dikilecek bir çiçeğin, bir çalının, bir ağacın seçimi, dikim yeri ve bakımı kimsenin keyfine tabi değildir. Dünyanın her tarafında maddi ve manevi kayıpları önlemek için sadece bilimsel esaslara tabidir.