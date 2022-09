İşte yurtdışına yerleşmenin 11 yolu!

Son zamanlarda yurt dışına gitmeyle ilgili çok haberler okuyoruz.

Ekonomik krizin baş gösterdiği Türkiye’de gençlerin yurt dışına gitme hayalleri artmaya başladı. Ayrıca çalışma şartlarını beğenmeyip, kendilerine yeterli ilginin gösterilmediğini düşünen doktorların yurt dışına gitmeleri de işin başka bir tarafı.

İnternet sitelerini araştırırken, yurt dışına gitmenin 11 yolu başlıklı bir haberle karşılaştım. Haber şöyleydi;

Hangi sebeple olursa olsun, hayatını yurtdışında devam ettirmek isteyen insanlar için 11 maddelik bir rehber hazırladık. Buyrun bakalım.

1-Öğrenci olarak gitmek

Eğer liseyi henüz bitirdiyseniz veya lisans-yüksek lisans eğitiminizi tamamladıysanız yurtdışında kolayca eğitim alabilirsiniz. Birçok Avrupa ülkesi ücretsiz üniversite eğitimi sağlamaktadır ve eğer başarılı bir öğrenciyseniz burs bulmakta da zorluk çekmezsiniz. Ayrıca öğrenci olarak bir Avrupa ülkesine gittiğinizde öğrenciliğiniz süresince çalışma izniniz de olacaktır. Böylelikle hem burs alarak hem de çalışarak kendi yağınızda kavrulabilirsiniz. Ücretsiz olarak üniversite okuyabileceğiniz ülkeleri; Finlandiya, Yunanistan, Norveç, Çek Cumhuriyeti (Çekya), Almanya, Avusturya, Fransa…

2- Dil Kursu

Üniversite okuyamam ama param da var diyorsanız dil kursuna yazılmak tam sizin için. Gitmek istediğiniz ülkede bir dil kursuna yazılıyorsunuz ve çoğu ülkede ismi aynı olan dil kursu vizesine başvuruyorsunuz. Bazı ülkeler dil kursu vizesini öğrenci vizesi ile aynı statüde verir. –Bu durum dil kursunda göreceğiniz toplam ders saatine göre değişir– Böylelikle dil kursuna gittiğiniz ülkede çalışma şansı da elde edebilirsiniz.

3- Green Card başvurusu ile Amerika’ya yerleşmek

Green card ile göç başvurusu yapmak tamamen şans işidir. Eğitim durumunuza yada maddi durumunuza bakılmaz. Yılda 1 kere gerçekleşir ve kazanan talihlilere Amerika yolu açılır. Green card hakkında detaylı bilgi almak isteyenler aşağıdaki yazılarımızı okuyabilirler.

4- Göçmenlik başvurusu yaparak gitmek

Bazı ülkeler göçmenlik başvurusu kabul etmektedirler. Eğer mesleğiniz aranan meslekler arasında ise ve gereklik diğer şartları sağlayabiliyorsanız (yaş, maddi durum, adli durum gibi) göçmenlik başvurusu yaparak yurtdışında yaşamaya başlayabilirsiniz. Şimdilik göçmenlik başvurusu kabul eden ülkeler şöyle, Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada

5- Evlilik

Çok fazla açıklamaya gerek yok aslında ? eşiniz yabancı uyruklu ise yada yabancı uyruklu birisiyle evlenirseniz eşinizin vatandaşlığı olduğu ülkeye yada Schengen bölgesine -AB vatandaşı ise- aile birleşimi yoluyla yerleşme hakkı kazanıyorsunuz.

6- Mavi Kart ile Almanya

Almanya, kalifiye meslek sahibi olan insanlara mavi kart alma imkanı sağlıyor. Mavi kart size Almanya ve AB içerisinde çalışma hakkı veriyor.

7- İş teklifi almak

Her hangi bir ülkeden iş teklifi almak, o ülkede çalışmanız ve yerleşmeniz için çok büyük bir avantaj. AB ülkeleri haricinde iş teklifi alırsanız sonrası da çok rahat. Örneğin, Amerika’dan ve başka birçok ülkeden iş teklifi aldığınızda çok uğraşmadan vizenizi alıp gidebiliyorsunuz.

8- Yatırım yoluyla gitmek

Dünya üzerindeki çoğu ülke, yabancı yatırımı ve yabancı yatırım sonucunda gelen istihdamı destekler. Bu sayede yatırım yaparak açtığınız iş veya iş yerinde kurucu yada ortak olarak kalabilir, yatırım yaptığınız ülkeden oturum izni alabilirsiniz. Her ülkenin yatırımlara verdiği oturum şartları değişmektedir.

9- Mülk satın almak

Hem yatırım hem tatil hem de kolay yoldan oturum sağlayan bir seçenek. Özellikle İspanya gibi sıcak ülkelerde belli bir değerin üstünde mülk satın alırsanız oturma izni almaya hak kazanıyorsunuz.

10- Vatandaşlık satın almak

Aslında en kestirme yol parayı verip vatandaşlığı satın almak. Buna izin veren bir çok ülke bulunmaktadır. Örneğin Malta, vatandaşlık satmaktadır. Malta vatandaşı olduğunuz an AB vatandaşı da oluyorsunuz ve tabi ki her hangi bir AB vatandaşının sahip olduğu her hakka da sahip oluyorsunuz.

11- İltica etmek

Eğer ülkenizde can güvenliğiniz olmadığını düşünüyorsanız yada baskı altındaysanız istediğiniz ülkeye iltica başvurusu yapabiliyorsunuz. İltica başvurusu kanıtlayıcı ve destekleyici belgeler ile yapılmadığı taktirde reddedilir. İlticanız kabul edildiği taktirde ise Türkiye’ye 5 yıl boyunca giriş yapamıyorsunuz. Giriş yaparsanız da ilticanız iptal ediliyor. (Alıntı- http://www.yurtdisidefteri.com)

**

Yurt dışına gitmenin yollarını yukarıda sizinle paylaştım.

Güzel Türkiyemiz güzel bir vatan. Bu vatanın kıymetini bilmeliyiz. Bizi yönetenler, Türkiye’den insanların neden yurt dışına çıkma isteklerini iyi irdelemeli. Gezmeye gidilebilir, öğrenci olarak gidilebilir, ama beyin göçüne engel olunmalı diye düşünüyorum.

