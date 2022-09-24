Makale Yazısı-24 Eyl 2022 - 20:00

Üzüm vermeyen yaprak asması
İbrahim Tınaztepe

İbrahim Tınaztepe

Saygıdeğer Okuyucularım;

 

Bu yazımda sizlerle üzüm vermeyen yaprak asmasıyla ilgili bilgileri paylaşacağım.

 

Yukarıda bahsi geçen yaprak asması üzüm vermez. Yaprağı sadece sarma yapmak için kullanılır. Yaprakları yırtıksız ve yuvarlak şeklindedir. Yaprak büyüklüğü bilhassa ilkbaharda ilk çıktığında pasta tabağı büyüklüğüne ulaşmaktadır. Gerekirse bir yaprak ikiye bölünerek iki adet sarma yapılabilir. Yaprak asmasının kendine has değişik bir kokusu ve tadı vardır. Yaprak asmasına ilkbaharda ve yaz aylarında yapılacak aralıklı budamalarla en az eylül ayı sonuna kadar taze asma yaprağı alınabilir.İlkbaharda yapılacak ilk budamada asma dallarının kuvvetli olanları üç veya dört göz üzerinden, zayıf olanlar ise iki veya üç göz üzerinden kesilir. Kalan gözlerden daha sonra taze asma filizleri sürer ve kısa zamanda bu filizler büyüyerek uzun bir dal hâlini alırlar. Bu dal üzerinde gelişen taze asma yaprakları, devamlı toplanarak kartlaşmasına fırsat bırakılmaz.

 

İlkbaharda ilk çıkan bu dallardaki taze yapraklar, tamamen toplanıp bittikten sonra bu dallar hiç beklemeden ikinci kez tekrar gövde kısmından yirmi veya yirmi beş santim uzunluktan kesilerek tekrar taze filiz sürmesi sağlanır. Kısa zamanda buralardan taze filizler çıkar ve büyür. Büyüyen bu dallar üzerinde çıkan taze asma yaprakları, kartlaşmadan ikinci kez toplanarak sarma veya salamura yapılarak kullanılır. İkinci kez budama yaptıktan sonra çıkan dallardaki taze asma yaprakları bitince tekrar aynı uygulamayı üçüncü veya şartlara göre dördüncü kez de tekrarlayarak taze asma yaprağı oluşmasını sağlayabiliriz. Böylelikle birkaç kez budama yaparak daha fazla taze asma yaprağı yetişmesi sağlanabilir. Ancak asmamızın bakımını da ihmal etmemeliyiz. Bilhassa yaz sıcaklarında dibi kuru bırakılmamalı; zamanında suyu verilerek nemli tutulmalı, gereken gıdası ve gübresi verilmelidir. Ayrıca asma yapraklarında meydana gelen mantar hastalıklarına, şekil bozukluklarına karşı da gereken ilaçlı zirai mücadele yapılarak önlem alınmalıdır.

 

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…

 

Saygılarımla,

İbrahim Tınaztepe

 

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