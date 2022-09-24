İran’da büyük fırsat ve tehlike

2-3 senede bir İran’da halk ayaklanır, bu ayaklanma çok kısıtlı gruplardan oluşur zira baskı rejimi yüzünden sıradan insanlar bu eylemlere katılmaktan korkarlar. Bu gösteriler biraz hareketlenirse totaliter rejimin unsurları sokağa inip halka acımadan olayları bastırır, devletin elindeki propaganda makinesi işler ve ortalık durulur. Çok uzun yıllardır bu döngü süregelmektedir.

Ancak geçen hafta başlayan eylemleri tetikleyen olayın dokunduğu sosyal katman İran rejiminin en büyük korkusu olan iki kavrama; kadınlar ve özgürlük noktalarına basıyor. Başını rejimin mollalarının cevaz verdiği şekilde bağlamayan bir kadına orantısız bir saldırı yapan ahlak polisinin bu müdahalesi neticesinde kadıncağız komalık oluyor ve sonra da ölüyor.

Değişen dünya şartlarının farkında olmayan, farkında olsa da suyu tersine akıtabileceğini katı, geri kalmış ve tutucu ideolojilerine sımsıkı bir bağlılık sebebiyle düşünmektedirler. Ancak iş işten artık çoktan geçmiştir. Rusya, Çin, İran ve bilumum Türk devletlerindeki katı rejimler aslında çoktan yıkılmıştır. Bu onuncu kattan bir bardağı aşağı atmaya benzer. İncecik kristalden yapılmış bir bardak aşağı düşerken aslında kırılacağı bellidir, sadece kırılacağı an beklenmektedir. Devletin silahlı unsurları, yargı gücü ve ideolojik aygıtları bu kırılmayı en fazla biraz geciktirebilir. Ancak olan aslında teorik olarak çoktan olmuştur, pratikte vuku bulması da kaçınılmazdır.

ETNİK TEHLİKE

İran’da örgütlü olan muhalif yapılar arasında en öne çıkanı PKK – PYD – YPG yapısının İran’daki uzantısı olan ve bir dönem İran devletinin belini büyük ölçüde kırdığı PJAK, kurucusu da Osman Öcalan. Irak ve Suriye savaşlarında İran içindeki silahlı yapısını büyük ölçüde bu coğrafyalara kaydırmış olsa da halen daha İran’daki Kürt nüfus içerisinde ciddi bir zihinsel örgütlenmeye sahip. Zaten ülkenin birçok noktasında başlayan eylemleri sahiplenme konusunda batıdaki yayın organlarında ve sosyal mecralarda her zaman olduğu gibi bilgi akışını manipüle ederek olayların sanki bir Kürt halkının ayaklanması gibi sunmayı da kadın hareketi sosuyla yapmayı başarıyorlar. Suriye’de de kadın hareketi havası katarak IŞİD’le mücadele konusunda kendilerine ciddi bir siyasi alan açmışlardı.

Tutucu bir dini rejimden, tutucu bir ırkçı terör rejimine giden bir yolun ne İran halkına, ne bölgemize ne de insanlığa zerre kadar bir faydası olmayacaktır. Suriye’de de bunu gördük. O bölgede Kürt olmayan ya da Kürt olup da bu harekete destek olmayanlara yaptıkları muameleler medya ambargosuna rağmen çağın iletişim nimetleri sayesinde ortaya dökülüyor. Öte yandan altını çizmek de gerekir ki bu Kürtçü siyasi ve terör yapılanmalarına katılan kadınlar, erkeklerinden daha da mesnetli ve dirayetli karakterlermiş; bu da bir bilgi çıktısıdır. Bir kenara not etmek de gerekir.

Ancak şunu unutmamak gerekir ki İran nüfusunun yaklaşık %40’ı Türk’tür. İran’ın Azerbaycan ve Türkiye ile olan sınır bölgesinin tarihi adı da Güney Azerbaycan’dır. Azerbaycan devletinin bu bölgede üstü kapalı bir hak talebi her zaman var olagelmiştir. Ayaklananlar arasında da Türklerin sayıları Kürtlerden daha fazladır zira ülkedeki Kürt nüfusu %10 dolayındadır. Ortak paydaları, bu iki milletin de baskıcı dini rejimin; yani din soslu bir Fars/Acem boyunduruğu altında tüm insani, etnik ve dini hakları ezilen iki unsur olmalarıdır.

İran’daki bu gösteriler olur da bir rejim değişikliğini tetiklerse ki bu çok zorlu ve uzun bir yolculuk olur; ortaya çıkacak yeni yapının Irak ve Suriye’de olduğu gibi dini ve etnik temelli bir yapılanmaya gidilmesi bölgemiz için tam bir intihar olacaktır. Zaten darmadağın olmuş Suriye ve Irak’ın uzantısı olarak, yine çok büyük siyasi sıkıntılar içerisindeki Afganistan ve Pakistan’a kadar bir hat daha bu duruma düşerse ortalık ciddi anlamda karışacaktır. Bunun faturasını da en ağır ödeyenlerden biri Türkiye olacaktır.

NE YAPMALI?

Türkiye elbette İran’ın içişlerine burnunu sokmayacaktır, sokabilecek bir durumu yoktur. İran’ın kendi iç dinamikleriyle rejim devrilecekse ortaya çıkacak yapının tesisinde doğal olarak müdahil olmalıdır ve oradaki Türklerin ve medeni dünya standartlarında yaşamak isteyenlerin haklarını savunmalıdır. Ancak şu süreçte devlet olarak bir adım atmak; İran gibi yarın ne yapacağı belirsiz bir rejimin içeride ipleri yeniden ele alması durumunda, bizi sokacağı belalarla yüzleşmek demektir ki İran bu konuda sabıkası baya kabarık ve her türlü melaneti de Acem Oyunu olarak uygular.

Türkiye kamuoyu İran’daki kadınların özgürlükleri için desteğini açık bir şekilde veriyor, tıpkı Afganistan’daki Taliban rejiminin yeniden başa gelmesinde gösterdiği gibi. Bu doz yeterlidir, kamu diplomasisi unsuru olarak görülebilir. İran’daki her milletten ve her mezhepten kadının haklarını Türkiye kamuoyu sahiplenmiştir, oradaki Türklerin hakları konusunda da bir bilinç ülkemizde yeterli ölçüde vardır.

Denge siyasetini Ukrayna – Rusya savaşında götürmekte olan Türkiye, İran konusunda da aynı denge siyasetini devlet – halk ikiliği içerisinde sürdürebilir, sürdürmelidir de. Ukrayna’nın Rusya tarafından istilası sürecinde Türk kamuoyundaki bir kısım Putinperver haricinde kahir ekseriyetle insanlar bir devletin diğeri tarafından yutulması çabasına net bir tavır göstermiştir. Bu tavır, Rusya ile ilişkilerini belirli bir dengede yürütmek zorunda olan devletin de elini bir ölçüde güçlendirmiştir. Zira bir devlet olarak karşıdaki devlet muhatabınıza “halkımızın görüşü şu yöndedir” dediğinizde kendinize manevra alanları ve kaçış rampaları hazırlamış olursunuz.

İran’ın yeminli düşmanı olan Batılı güçler ne yaparlarsa yapsınlar; Türkiye olayları yakından izlemeli, iç kamuoyu kadınlar ve Türkler konusunda iradesini net bir şekilde ortaya koymalı ve devletimiz yine denge siyasetini yürütmeye devam etmelidir. İdeal olmamakla birlikte çok acı da olmakla beraber reel politik dünyada maalesef budur. Aynı senaryoyu uyguladığımız Ukrayna – Rusya mücadelesinden en az hasarı alıp, olabilecek en yüksek faydayı elde etme yolunu bir şekilde tutturduk ve hem Batıyı hem Rusya’yı belirli ölçüde dengede yürütmeyi beceriyoruz. 150 yılı aşkın bir diplomasi geleneği olan devletimizinuzun yıllar sonra ilk kez bir diplomatik süreci bu derece başarılı yürütmesi umut verici ve sevindiricidir.

Bu tutturulan yoldan sapmamak, siyasilerin eşyanın tabiatınca girebileceği yan yolları hariciye bürokratlarının kontrol altında tutması ve doğru bilgi akışıyla yönlendirmesi gerekmektedir. Ama unutmamak gerekir ki denge siyaseti yürütmek, ancak çatışan taraflar arasında bir şekilde denge sürüyorsafaydalıdır. Denge bir tarafa doğru kaydığında yapılacak hamle ya dengeyi yeniden tesis etmek için gücünüz yetiyorsa hafif kalan tarafa ağırlık vermek ya da denge tesisi mümkün değilse ağır basan tarafa topyekün dönmek gerektirir.

Doğru analiz ve doğru zamanlama burada kilit noktadadır. Yakın tarihimizde bunun iki örneği de vardır ve bugün yetki sahibi olanlar için ücretsiz bir ders kaynağı olarak da faydalanılması için ortada durmaktadır. Bunların ilki Kurtuluş Savaşı’nda ve akabinde Lozan’da Atatürk’ün uyguladığı siyaset, diğeri de merhum İsmet İnönü’nün 2. Dünya Savaşı yıllarındaki tutumudur. Her iki süreçte de denge politikasını dozunda kullanarak Türkiye ateş çemberlerinden çıkmayı başarmıştır. Tarih güzel bir bilimdir, anlamasını bilene hayatın her alanında faydalanmak üzere çok güzel dersler, çok faydalı bilgiler verir.