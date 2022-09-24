Nihat Gürer, işte böyle bir adamdı.

“Bir adam düşünün, hayatında hiç boş konuşmasın…

Bir adam düşünün, günün 24 saati zihni din, vatan, millet meseleleriyle meşgul olsun…

Bir adam düşünün, inandığı dava uğruna Allah’tan başka kimseden korkmadan mücadele etsin…

Bir adam düşünün, hakkı söylemekten Allah rızası için asla sakınmasın…

Bir adam düşünün, meselelere hiçbir zaman tek yönlü bakmasın ve bu nedenle kendini bile zaman zaman şaşırtacak derecede ileri görüşlü olsun…

Bir adam düşünün, hasta yatağında son günlerini yaşarken, konuşmaya hali yokken, ilmi bir tartışma duyduğunda birden canlansın…

Bir adam düşünün, akıbetinin ne olacağını bilemediği bir hastalık sebebiyle ameliyat yatağında acısına katlanmaya çalışırken asıl derdi “ülkenin gidişatı” olsun…

Bir adam düşünün, hayatında kimseye ihanet etmemiş olsun…

Bir adam düşünün, insanlara daima ön açmaya gayret etsin…

Bir adam düşünün, insanların bir yerlere gelmesine vesile olduğunda, vefasızlıklara rağmen, mutlu olsun…

Bir adam düşünün, kendi gibi düşünmeyenlerle bile onları ötekileştirmeden konuşabilsin…

Bir adam düşünün, kendi gibi düşünmeyenler tarafından bile sevilsin ve takdir edilsin…

Bir adam düşünün, adaletli davranmak onun temel karakteri olsun…

Bir adam düşünün, sabrın canlı timsali olsun…

Bir adam düşünün, çok çalışsın ama mala tamah etmesin…

Bir adam düşünün, çalışırken temel düsturu helal lokma olsun…

Bir adam düşünün, ömrünü siyasetle geçirsin ama makam peşinde koşmasın…

Bir adam düşünün, erkek egemen bir yapı içerisinde kızların eğitiminin önemine inansın ve bunun için ne gerekiyorsa yapsın…

Bir adam düşünün, tanıdığı hemen herkesin hayatına dokunmuş, onların kalbinde güzel bir yer bulmuş olsun…

Bir adam düşünün, evlatları için sadece baba değil, hemen her şeyleri olsun…

“Böyle bir babanın kızları olarak onu Hak’ka (C.C.) uğurlamamızın sene-i devriyesinde, bir taraftan hasretle yüreğimiz yanarken, diğer taraftan onu bize nasip eden Cenab-ı Hak’ka (C.C.) her gün olduğu gibi hamdediyorum…

“Yağacak bir bulut gibi dolu” olsam da, böyle bir babaya sahip olmanın şükrü ile ancak dua ediyorum ve diyorum ki:

“Ya Rabbi, bizi cennetinde kavuştur!”

Bu ifadeler, 21 Ocak 2017’de kaybettiğimiz Nihat Gürer’in gazetemizde köşe yazan iki kızından biri Banu Gürer’e ait.

Banu Hanım, ölümünün birinci yıldönümünde babasını böyle anlatmıştı.

Nihat Gürer, kentimizin sembol isimlerinden biriydi

Aramızdan ayrılalı beş yıl oldu, ama Nihat Gürer kentimizin sosyal ve siyasal hayatında konuşulmaya devam ediyor.

Çünkü Nihat Bey toplumda bir dengeydi.

Farklı siyasi görüşten olanlar dahi ona saygı duyar, değer verirdi.

Sadece kentimizde değil, tüm Türkiye’de “ülkücü camia”nın önde gelen isimlerinden biriydi.

Köy kökenliydi, İzmit Gündoğdu Köyü’nden.

PETKİM’den emekli olduktan sonra şehrimizde önemli görevlerde bulundu.

Değişik dönemlerde Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı, MHP Kocaeli İl Başkanlığı ve Aydınlar Ocağı Başkanlığı yaptı.

Sendikacılık yönü de vardı.

Sigortacılık hizmeti veren bir firmanın sahibiydi.

Meral Akşener’in siyasi ve fikri altyapısının oluşmasında büyük pay sahibi

Biliyorsunuz, Nihat Gürer İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ağabeyi.

Eğer bugün Meral Akşener, “Meral Akşener” olmuşsa…

Eğer bugün Meral Akşener, ülkemiz için “umut ışığı” noktasına ulaşmışsa…

Kuşkusuz, Nihat Gürer’in, “Meral Akşener’in siyasi ve fikri altyapısının oluşmasında” payı büyük.

Nihat Gürer, Meral Akşener’in hem ağabeyi hem de “siyaset hocası” idi.

Meral Hanım; siyasette mücadeleyi, kavgayı, başarıya ulaşmanın yöntemlerini ağabeyinden öğrendi, bugün üstüne koya koya yoluna devam ediyor.

Nihat Gürer, hayata gözlerini yummadan önce kardeşinin siyasetteki bu başarısını göremedi, ama şundan emin olun, ruhu rahattır.

Nihat Gürer isminin yaşatılması

Nihat Gürer’in isminin kentimizde yaşatılması çok önemliydi, bunu görüp yeni yapılan bir spor tesisine “Nihat Gürer” ismini veren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i kutluyorum.

Şehir dışında olduğumdan açılışında bulunamadım, İzmit’e döndüğümde ilk ziyaret edeceğim yerlerden biri “ Nihat Gürer Spor Tesisleri” olacak.

İsminin bir kültür merkezine verilmesi daha anlamlı olurdu, inşallah ileride bu eksiklik de giderilir.

Ülkemizin ve kentimizin değerlerinin unutulmaması ve değişik tesislerde yaşatılması çok önemli.

Size, isminin bir spor tesisine verilmesi vesilesiyle Nihat Gürer’i anlatmaya çalıştım.

Nihat Gürer, işte böyle bir adamdı.

İyi pazarlar!

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Nihat Bey’le en son telefonla konuşmuştuk.

Aralık ayı başında…

Ben ayağım henüz iyileşmediği için dışarı çıkamıyordum, o da rahatsızlığı nedeniyle günlerini evde veya hastanede geçiriyordu.

Siyasi gelişmelerden kaygılıydı.

Ülkemizin geleceğinden endişe duyuyordu.

Uzun uzun anlatmıştık.

Sağlığımıza kavuştuğumuzda ilk fırsatta buluşacak, saatlerce sohbet edecektik.

Olmadı.

Ben ayaklandım, bastonla da olsa yürümeye başladım, ama Nihat Bey o illet hastalıktan kendini kurtaramadı, aramızdan ayrılıp gitti.

O güzel insanı biz dostları çok arayacağız.

İzmit, ağabeyini, bir değerini kaybetti, hepimizin başı sağ olsun.

Nihat Gürer kardeşime Allah’tan rahmet diliyorum.