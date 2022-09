Can sıkıntısı neyin habercisi?

"Can sıkıntısı" çoğumuzu hayattan bezdiren, oflaya puflaya durmadan şikâyet ettiren renksiz, tatsız tuzsuz, hatta ve hatta cansız, durağan olma hali.

Tarifi zor.

Sadece yaşanır.

Bu hali yaşayanlar bulundukları durumu, çeşitli metaforlar kullanarak ifade etmeye çalışırlar. Örneğin, canım sıkıldığında kendimi, ince şeffaf ve çok esnek, lastik bir zar içine hapsolmuş gibi hissederim.

Lastik esneyip durur ama ne yaparsam yapayım bir türlü delinmez.

Lastik zar, çıkışa izin vermez.

Tabii ruh halime göre bu metaforlar da değişkenlik gösterebilir.

Sizin metaforlarınız nelerdir, can sıkıntısını nasıl ifade edebilirsiniz?

DEPRESYON ALARMI

Zaman zaman kendimizi içinde bulduğumuz, bu boğucu durumun altında, incelenmesi gereken oldukça önemli hususların olduğunu düşünüyorum.

Psikolojide sık sık tekrarlanan can sıkıntısı, depresyon alarmı olarak da tanımlanabilir. Genellikle can sıkıntılarımızın sebebini bilmeyiz.

Sorulduğunda halimizi tarif edebiliriz, ama sebebine gelince, dut yemiş bülbül gibi susar kalırız.

Oysa bu ruh daralmasının çok önemli sebepleri vardır.

Hiçbir olgu sebepsiz meydana gelmez.

En önemli sebep de belirsizlik ve kaygı halidir.

Zihnimizde, belirsiz ve beklemede olan düşünceler daima sıkıntı yaratır.

Örneğin, sonuç beklemek.

Bilinçli olarak beklemesek bile bilinçaltımızı meşgul ederek, günlük hayatta sebepsiz durgunluklara sebep olur.

Yapmak istediğimiz, fakat bir türlü yapamadığımız, karşılayamadığımız arzularımız birikerek ruhumuzda tıkanıklık yaratır.

Tıpkı, benzin içinde tortulaşmış pisliklerin, motoru tıkayıp çalışmasını engelleyerek, stop etmesi gibi.

Ruh ve beden arasındaki enerji alışverişinin kalitesi düşer.

KENDİNİ GÜVENDE HİSSETMEME

Canı sıkılan insan derin derin nefes alma ihtiyacı duyar.

Çünkü, yeteri kadar oksijen alışı olmaz.

Garip bir yorgunluk ve iç organlarında yanma hissi duyar, başı ve gözleri ağırlaşır.

Bu halsizlik ve yorgunluk hali, süreklilik kazanırsa sosyal hayatı olumsuz etkileyerek, uyuşuk bir hayat döngüsünün içine çekilebiliriz.

Bu durum, kendini güvende hissetmeme, dolayısıyla da KAYGIyı doğurur.

Kaygı ise olumsuz beklentinin, en acı ve içinden çıkılmaz halidir.

Beklemek, hele de olumsuzu beklemek, can sıkıntısının en temel sebeplerindendir.

Şimdi, güvensizlik- kaygıyı; kaygı da bazı ihtiyaçlarımızı gündeme getirir.

SEVME, SEVİLME, SAYGI

Para başta olmak üzere, sevme, sevilme, saygı ve kabul görme, başarılı olma gibi ihtiyaçlar sarıp sarmalar. Bu ihtiyaçların artması ve karşılanması arasındaki ters orantı, CAN SIKINTISInın doğumuna sebep olur.

En başa dönersek, YAPMAK İSTEDİKLERİMİZİ hayata geçirememek bizi bu noktaya taşımış olur.

Peki yapmak istediklerimizi neden yapamadık?

Çünkü hedefimiz yok.

Dikkat ederseniz, hayattan zevk almayan insanların çoğu, hedefi olmayan, serseri mayın gibi oradan oraya savrulan insanlardır.

EN ÇOK ONLARIN CANI SIKILIR

O halde şöyle diyebiliriz:

Hedefsizlik, belirsizliği; belirsizlik, güvensizliği; güvensizlik, kaygıyı; kaygı da can sıkıntısını meydana getirdi.

Buraya kadar tamam.

Peki sevdiği işi yapan, hedefine ulaşmış, maddi ihtiyaçlarını karşılamış, doymuş insanların canı sıkılmaz mı?

Bence en çok onların canı sıkılır.

Neden mi?

Hedefine ulaşmış olmakla da tam mutluluğu yakalayamadığını fark eder.

Bedenin ihtiyaçları layıkıyla karşılanmaktadır.

Parası vardır, bundan dolayı saygı ve sevgi de görüyordur.

Lakin yine de boşluk hissi ile canı sıkılıyordur.

HAYATIN SONA ERME HALİDİR

Gelin, can sıkıntısını mercek altına alalım.

CAN NEDİR?

Bedenimizdeki hayat belirtisi.

Öyle değil mi?

Peki cansızlık nedir?

Yaşamın, hayatın sona erme halidir, diyebiliriz.

Öyleyse CAN - HAYAT; SIKINTI - DARALMA;

Can sıkıntısı - hayatı dar bulma ve sığamama diyebilir miyiz?

Yani canımızın beden kabına sığamaması, taşma ve genişleme arzusunda olma hali.

C(AN)--->

C(bedeni temsil eder),

AN( ruhu temsil eder).

Yani ruh bedene hapsolmuştur.

Ruh ve beden birlikteliği ise, yaşamı meydana getirir.

Bilsek de, bilmesek de can bedende kıpır kıpır hakikatini(özünü), ortaya çıkarmak için dur durak bilmez.

Canın bu sıkıntısı, beden kaydından kurtulmak ve görünmek arzusudur. Bu alemde bulunma sebebimizi, bizi bize hatırlatmaktır.

HEDEFİNDEN UZAK OLANLAR

Can hiçbir şeyle eylenmez.

Bak adı üstünde eylenmek (oyalanmak) anlamına gelir.

Sadece amacından, hedefinden uzak olanlar oyalanırlar.

Oyalandıkça da hedefinden daha da uzaklaşırlar.

Demek ki, can sıkıntısı bizi bize döndürüp, özümüzü fark etmemizi sağlayan en önemli unsurlardan biridir.

Sonuç olarak, can sıkıntımızı takip ederek, dünya labirentinden yolumuzu bulup çıkabiliriz. Ehhhh! o zaman, canı sıkılan dostlarımıza kolay gelsin. ((Hicran İpekbağlar- Milliyet)

SIKINTIYA KUCAK AÇMAK

Sandi Mann de can sıkıntısı sayesinde insanların merak duygusunun, hayal gücünün ve yaratıcı özelliklerinin geliştiğine inanıyor.

Bu nedenle can sıkıntısından korkmamak gerektiğini belirtiyor. “Çocuklarımın yaratıcılık özelliklerinin gelişmesi için canlarının sıkılmasına izin veriyorum,” diyor.

Eastwood ise can sıkıntısından çabuk kurtulma çabaları konusunda temkinli olmak gerektiğini söylüyor. “Öyle itici bir duygu ki hemen ondan kurtulmak istiyorsunuz; ama aslında ille de bir çare bulmak için uğraşmamalı, bu duygunun bize ne atlatmak istediğini anlamak için dinlemeliyiz,” diyor.

Eastwood’a göre can sıkıntısını hemen gidermek için akıllı telefona ya da tablete başvurmak ters etkide bulunabilir.

“Teknoloji sayesinde fazlasıyla uyarılmış durumdayız…

Merakımızı canlı tutacak daha hızlı ve daha kolay bir yol bulma peşindeyiz hep.

Oysa bu durum daha çok can sıkıntısı yaşamamıza da neden olabilir.”

Eastwood, anı kurtarmak yerine daha uzun erimli sorunlara kafa yormanın daha akıllıca olacağına inanıyor.

Örneğin, insana hayatın daha büyük anlamları olduğunu hissetmelerini sağlayacak şekilde yaklaşıldığında daha az sıkıldıkları görülmüştür. (Alıntı- bbc.com)

Mutfakta hayatınızı kolaylaştıracak bilgiler

Yemek yaparken ya da yerken işinizi kolaylaştıracak püf noktaları...

Göz yaşartmayan soğan

Soğan doğramanın göz yaşarttığını herkes bilir. Bu yüzden yemek yapmaktan uzak duranlara çok basit bir ipucu verelim. Soğanları doğramadan 15-20 dakika önce buzluğa koyun. Çıkardığınızda hem kabuklarının daha kolay soyulacağını göreceksiniz hem de gözünüzüz yanmadığını fark edeceksiniz.

**

Tencereden taşmayan su

Yemeğin altını kontrol edeceğim diye kim bilir kaç kere dizinin en önemli sahnesini kaçırdınız, kaç kere telefonu kapatıp dedikodulardan mahrum kaldınız. Aslında yapmanız gereken çok basit: Kaynayan tencerenin üzerine bir tahta kaşık koymanız yeterli.

**

Bayat yumurta testi

Yumurta mı tavuktan çıkar yoksa tavuk mu yumurtadan bunu bilemeyiz ama suya bıraktığınızda batmıyorsa o yumurta bayat demektir. Bayatladıkça içi gazla dolan yumurta suyun üzerinde yüzmeyi tercih eder ve en baştaki soruyu bir an için aklınızdan siler.

**

Biber acı mı?

Bu soruyla kaç kere karşılaşmışızdır. Sofraların en gizemli durumlarından biridir biberlerin acı olup olmadığı. Anlamak için kolay bir yol söyleyelim. Biber küçükse acı olma ihtimali fazlalaşır. Yani boyut önemlidir.

**

Suyunu akıtmadan karpuz yeme

Buz gibi karpuzu dilimleyip, şapur şupur yemek gibisi yok değil mi? İşte o şapur şupur kısmını değiştirebilirsiniz. Eğer karpuzun kabuklarını tamamen soyarak dilimlerseniz suyunu akıtmayacaktır. İlginç ama gerçek!

ÜNLÜLERDEN ANLAMLI SÖZLER

-Faydasız bir hayat erken bir ölümdür. (Goethe)

-Arıza bulmayın, bir çare bulun. (Henry Ford)

-Düşünme: ruhun kendisi ile konuşmasıdır. (Platon)

-Dünyayı değiştirmenize gerek yok; kendini değiştirmek zorundasın. (Miguel AngelRuiz)

-Hayat gerçekten basit, ama karmaşık hale getirmek için ısrar ediyoruz. (Konfüçyüs)

-İnsanın en büyük hatalarından biri de doğru zamanı yanlış kişilerle doldurmaktır. (Charles Bukowski)

Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri belirlendi

CNBC, teknolojinin gelişmesiyle beraber gelecekte en iyi ve en kötü olacağı öngörülen meslekleri belirledi. İşte ilerleyen yıllarda büyüyecek ve yok olacak meslekler.

BÜYÜMESİ BEKLENENLER

1- Mobil ya da bilgisayar uygulaması geliştiricisi (kod yazma)

2- Bilgisayar sistemleri uzmanı

3- Pratisyen hemşire

4- Fizyoterapist

5- Sağlık hizmetleri yöneticiliği

6- Doktor asistanı

7- Diş sağlığıyla ilgili meslekler

8- Pazar analisti (sektöre göre)

9- Bireysel mali danışman

10- Konuşma dili patoloğu

KÖTÜYE GİTMESİ BEKLENEN MESLEKLER

1-Tekstil çalışanı

2-Fotoğraf işlemcisi ile ilgili işlerde çalışanlar

3-Mobilyacı

4-Radyo ya da televizyon spikeri

5-Çiçek tasarımcısı

HAKLARINI ÖĞREN

Ekran görüntüsü alarak bir başkasının belge ya da resimlerini depolamak kişisel verilerin kaydedilmesi suçunu oluşturur ve cezası 1 ila 3 yıl hapis cezasıdır. (TCK m. 135)

**

KPSS'den 88 puan alan bir kişinin sözlü mülakatta "sıfır" puan alması hayatın olağan akışına aykırıdır. Danıştay 12. Daire 2020/1928 E. 2020/3137 K.

**

Bayram ve resmî tatil günlerinde çalışmayı reddeden işçi, işveren tarafından çalışmaya zorlanamaz. Çalışmaya zorlanan işçi, iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2011/33689 E. 2013/25433 K

AKIL TOZU

"Paulo Coelho’ya göre bir çocuğun bir yetişkine her zaman öğretebileceği üç şey vardır:

1.Nedensiz yere mutlu olmak

2.Her zaman meşgul olabilecek bir uğraş bulmak

3.Elde etmek istediği şey için var gücüyle savaşmak"

İLK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI

İlk yardım nedir?

Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

İlk yardımcı kimdir?

İlk yardımın tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta/yaralıya tıbbi araç ve gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle, sağlık ekibi gelinceye kadar, ilaçsız uygulamaları yapan, konuyla ilgili eğitim sonunda ilk yardımcı sertifikası almış kişiyi tanımlar.

İlk yardımın öncelikli amaçları nelerdir?

Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak,

Hasta/yaralının durumunun kötüleşmesini engellemek,

İyileştirmeyi kolaylaştırmak ilk yardımın öncelikli amaçlarıdır.

Limon suyunun faydaları!

-Solunum sorunlarına iyi gelir: Limon suyu zengin bir C vitamini kaynağı olarak uzun süreli solunum bozuklukları ile de başa çıkmada yardımcı olur.

-Hazımsızlığı önler. ...

-Ateşi azaltır. ...

-Diş bakımı sağlar. ...

-Yanıkları giderir. ...

-Küçük kanamaları durdurur. ...

-İyi bir temizleyicidir. ...

-Cilt sağlığını korur…