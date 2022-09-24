Titrek giden ayaklar golle coştu

Kolay değil elbette…

Sen sezona art arda iki Kırklareli ve Kırşehir galibiyetiyle başla…

Ardından saçma sapan bir Serik, Buca beraberliği yaşa…

Sarıyer’de ipten dön…

Kulüp karışsın…

Sonra da dün git, bebelerden kurulu Uşak’ta korkudan titre…

Camianın güvenini tamamen kaybet…

Tabii ki dünkü maç öncesi kimse, Kocaelispor’dan böyle rahat bir galibiyet beklemiyordu…

İnadını kıran kendini aşan Fırat Gül, Diogo. Samet Ali inadından vazgeçince neler olduğunu gördü…

Gökhan ve Diogo durdurdu, Samed attığı golle Uşak’ı maça başlamadan bitirdi…

Sonra da ardı geldi…

İnadından vazgeçen Fırat hocayı kutluyorum…

Demiştim ya Fırat Gül, Fırat Gül’ü aşarsa, kendi de Kocaelispor da kazanır…

Bakalım devamı gelecek mi ?..

Ün iyi yonamadık ama kazandık…

İyi oynayıp, salak salak kaybetmekten iyidir…