Şu Covid belası çıktığı günden beri sıra dışı can kayıpları yaşıyoruz. Virüse yakalananların dışında hızlı bir ölüm trafiği var. Ani kalp krizleri ve kanser bunun başını çekiyor. Bir bakıyorsunuz bir gün önce telefonla konuştuğunuz gayet sağlıklı bir arkadaşınız, yakınınız ölmüş.

Dünya Sağlık Örgütü uyarıyor. Yeni bir Covid dalgası ile karşı karşıyayız. Türkiye bu dalgaya pek inanmamış olmalı ki, hiçbir tedbir alınmıyor. Hele şu turizm sezonunu atlatalım o zaman düşünürüz anlayışındalar. Ne de olsa işin ucunda para var. Halkın ölümü onların umurunda mı?

Covid’ten ölenlerin sayısı her gün giderek artıyor.

Virüsün nasıl, neden ortaya çıktığı bir muamma. Tüm bunlara baktığınızda aklımıza bir laboratuvar üretimi geliyor ve insan ayıklamak gibi biyolojik bir cinayet gibi duruyor da, bu katiller kim? Ona bakmak lazım. Virüs ortaya çıktığında bazı kesimler bu virüsün Çin Devletinin laboratuvarlarında bilerek üretildiği ve ülkenin başına bela edildiği söylendi.

Rusya, korona virüsten ölen bir vatandaşının ölüsü üzerinde yaptığı bir araştırmada bunun bir virüs olmadığını bir bakteri olduğunu söylemektedir. Aynı araştırmayı Sri Lanka da yaptı. Aynı tezi o da doğruladı. Hatta Rus yetkilileri, bu araştırmayı daha önce Çin hükümetinin de yaptırdığını, sonucu kimse ile paylaşmadığını iddia etmektedir.

Kapitalist canavar iyicene zıvanadan çıktı. Daha çok yiyebilmek için bu tür yöntemlere başvurması zaten fıtratında var ve dünya gittikçe küçülüyor. Küçülen bir dünyada kirliliği büyütmek zor bir yöntem değil. Maltus’un nüfus teorisini bilenleriniz vardır. Maltus’a göre, kaynaklar aritmetik bir hızla artarken dünya nüfusu geometrik bir hızla artmaktadır. Bu nedenle dünya nimetleri, artan nüfusu karşılayamaz bir duruma gelecektir. İşte seller yangınlar, depremler ve böyle virüslerle insan nüfusu azaltılabilir. Maltus’un bu nüfus teorisini düşününce, virüsün Çin laboratuvarlarında üretilerek dünya ülkelerine salınması olası bir olgu olarak kabul edilebilir. Burada hemen şunu da belirtmeliyim ki son yıllarda dünyada nüfus artışı yavaşlamış durumda.

Gelecek 20 yıl dünya için alışılmadık olay değişimlerine gebe. Kapitalizm intihar edecek ve giderken korkunç izler bırakacak ve yeni, çok yeni bir dünya için yeniden emekleyerek yola çıkmak gerekecek. Çünkü dünyanın ne zulmü ne de sömürüyü kaldıracak gücü kaldı ve insanın hoyratlığına kendi doğal dürtüleri ile de yanıt verecek!

Doğa seller, yangınlar, kuraklık ve daha nice afetlerle insanoğluna başkaldıracak.

Unutmayın! Hiçbir başkaldırı doğanınki kadar acımasız değildir. Doğa intikamını çok acı alır. Alıyor da. Şu birkaç yıl içinde dünyada görülen depremler, fırtınalar, seller, orman yangınları, hortumlar doğanın insanoğlundan nasıl intikam aldığını gösteriyor. Sonra ah, vah ediyoruz ama kendimizde hiç suçu aramıyoruz.

Birkaç gün cak, caklı sözlerle toplumun gazını alan yöneticiler, bir süre sonra vatandaşı kendi hallerine bırakarak günlerini gün etmeye devam ediyorlar.

Ormanlar yanarken, denizler kirletilirken, nehir yataklarına inşaat yapımına izin verilirken ses çıkarmayanlar, toplumun bütün günahlarını omuzlarında taşıyacaklardır.

Doğayı katledenlere şimdi diyorum ki çekin o kirli, kanlı ellerinizi o doğanın bedeninden. Sulara bent çekerek, ormanları yok ederek, yerine beton dökmekle ömür süremezsiniz.

Paranızın, havanızın işe yaramadığını mezar taşlarında okuduğunuzda artık çok geç kalmış olacaksınız. Böyle giderse doğa bir mezar taşınıza bile izin vermeyecektir.

Geç de olsa ülkeler doğanın gücünü anlamaya başladılar. Dünya, küresel bir ısınmayla karşı karşıya. Mevsimler değişti. Havalar bir açıyor, bir kapanıyor, bir soğuyor, bir ısınıyor. Meyveler dondan veya güneşten etkileniyor. Dünya bu gidişle kıtlıkla karşı karşıya kalacak. Bu nedenle iklim krizine karşı çare aramaya başladılar.

Bu da iyi bir gelişme. Haydi! Devamı gelsin bari.

Sormak gerek. Türkiye bu gelişmenin neresinde?