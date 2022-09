Yaşamak,

her zaman keyifli olmaz güvercin.

Sadece dik durup,

gülümsemek için sebebimiz var.

Sabah uçuşunu tamamladı güvercin. Eylül'ün yağmurlu puslu havaları başlamıştı. İçine çekti. Hava da benim gibi, diye düşündü. Son günlerde içinde yoğun bir acı hissediyordu. Hüzün, diye söylendi. Eylül Mevsimi, güvercin için hüzün mevsimiydi zaten. Oysa geçmişte yaşamazdı. Yaşam çok kısaydı. Geri dönüp, bakmaya, oyalanmaya zaman yoktu. Hep gelecek odaklı yaşamıştı. Son zamanlarda ise, anda yaşamanın önemini fark etmişti. Yaşamla ve kendisiyle barışmaya çalışıyor, olanı olduğu gibi, severek kabullenmek istiyordu. Yine de zaman zaman böyle depreksif ve hüzünlü olabiliyordu. Böyle hissetmekle ilgili bir sorunu yoktu aslında. Bir de böyle hissetmekten çabucak sıkılmasaydı…

Sıkılmaya hiç gelemezdi güvercin. Sıkılmaktan ödü kopardı. Güvercinin çok iyi sakladığı bir sorunu vardı. Sıkıldığı zaman, kendine ve çevresine yabancılaşır, kendini nereye koyacağını bilemezdi. Sıkılmaya başlamasının, çevresiyle olan bağı kopardığını iyi biliyordu artık. Sıkılmaya başlama belirtilerini de… Tanıdık belirtiler ortaya çıkmaya başlayınca, kendini kandırmak dahil, her yola başvuruyor, sürekli hareket ediyor, içindeki o boğucu bıkkınlık duygusundan kurtulmaya çalışıyordu. İşte yine etrafında güzellik aramaya başlamıştı. İçi daralmaya başlayınca, güzellik aramaya odaklanırdı. Bu arayışların, çok değişik sonuçları olurdu. Bazen de kendini oyalamaya çalıştığı bu süreçler, başına olmadık dertler açardı…

Yağmur hızını arttırmıştı. Sığındığı büyük çınar ağacının, sarı yeşil tonlarıyla boyanmış yapraklarının arasından, yağmurun ip gibi yere doğru akışını seyrediyordu. Sonbaharın sarı yeşil tonlarıyla bezenmiş muhteşem güzelliğinin, ölüme ağıt olduğunu düşünürdü çoğu zaman. Belki de doğa, ölenlerin aklı dünyada kalsın, diye bu kadar güzelleşiyordu. Ya da arkada kalanları avutmak, güzelliklerle oyalanmalarını sağlamak için bu kadar özeniyordu kendine… Her şekilde ölüme ağıttı sonbahar… Sonbahara ve ölenlere selam olsun, diye düşünürken, kendine geldi. Abartmaya başlamıştı. Tam bu sırada, Lal tarafından verilen hayran mektubunu hatırladı. Hayran mektuplarını severdi. Kim sevmezdi ki, diye kendine güldü. Genç hayranı tarafından gönderilen mektubu okumanın tam zamanıydı. Gençlerden gelen hayran mektupları, masumiyet, saflık, sevgi, güzellik ve iyilik kokardı. Yazının başında herhangi bir hitap veya başlık yoktu.

…..

Yaşamının mevcut halinden memnun olmayan güvercin, bu gidişatı değiştirmek için bir şey yapmak zorunda olduğunu biliyordu. Düşünceleri, yaptıkları, yapmayı düşündükleri ve diğer her şey onu boğuyordu adeta. Ancak her türlü değişiklik, bir yandan da onu korkutuyordu ve “ya daha kötü olursa” diye düşünerek, olan gücünü de tüketiyordu. Oysa diğer güvercinler ve aşağıdaki şu insanlar nasıl da mutluydu! Cafeler hınca hınç dolu, insanlar hep bir koşuşturmaca içindeydi. Kendisinden başka hiç kimsenin hayatı bu kadar derinlemesine düşündüğünü sanmıyordu. Sanki hayatın tüm yükü kanatlarındaymış gibiydi. O esnada başını göğe çevirmiş olan bir insan, onu gördü. “Şu güvercine de bak, nasıl da özgür ve mutlu” diye geçirdi aklından. Oysa güvercin o esnada ölümü düşünüyordu. Bundan kimseye bahsetmemesi gerektiğini, güçlü olması gerektiğini biliyordu. O nedenle bu düşüncelerini Lal’le bile paylaşmıyordu. Aklına gelir gelmez geri göndermeye çalıştığı sevimsiz düşüncelerdi bunlar. İnsanlar gibi güvercinler de bazen ölümü düşleyebiliyordu. Gidenlerden geri gelen olmadığına göre, kendisini neyin beklediğini bilmiyordu. Bu nedenle hayatını değiştirmeye gücü olmadığı gibi, sonlandırmaya da gücü yoktu. “Keşke biraz daha cesaretli ve atılgan olabilseydim” diye düşündü güvercin acı acı. Belki de her şey olması gerektiği gibiydi ve başka hiçbir şey olmasına gerek yoktu…

Mektubu okuyup bitirince, derin bir nefes aldı güvercin. ‘Masumluk, saflık ve sevgi,’ diye söylendi. Nereye gitmişti bu duygular? Gençler, herkesten daha cesur olmalı değiller miydi? Bu bir hayran mektubu değildi. Ağıt gibi, bir yazıydı. Ansızın panikledi. Mektubu Lal ile paylaşmak istedi. O da çok merak etmişti bu mektubu ve okuyunca, o da derin bir iç geçirdi. ‘Senin yazı tarzına öykünmüş,’ dedi sadece. ‘Bu yazıyı nasıl yorumlarsın’, diye sordu güvercin. ‘Asıl sen nasıl yorumladın,’ diye cevap verdi Lal. ‘Yazı, çok ham olsa ve değişiklikler yapılması gerekse de edebi yönden başarılı’, dedi güvercin. ‘Yazma yeteneğine sahip, güzel bir kalem bu’. ‘Ama’ diyerek güvercinin sözlerinin devamını istedi Lal. ‘Ama içerik, çok acıklı. Üstelik acıklı olması da istenmemiş. O yüzden seninle konuşmaya geldim zaten.’ dedi güvercin. ‘Yazı da bir gariplik yok mu güvercin?’. ‘Ne demek istiyorsun?’. ‘Bu yeni nesil, sana da çok enteresan gelmiyor mu güvercin? Sürekli onay ihtiyacı hissediyorlar, sanki değerleri başkalarının onaylarına bağlıymış gibi davranıyorlar. Kendi değerlerini, başkalarının onlara ve onlara verdiği değerlerle ölçüp, sürekli onaylanmak istiyorlar.’. ‘Belki de kendilerini güvende hissetmiyorlardır. Kendilerine güvenleri yoktur Lal.’. ‘Kendilerine güvenleri olmadığı için başkalarından aldıkları onaya mı ihtiyaç duyuyorlar? Öyle mi diyorsun güvercin?’. ‘Sadece sesli düşünüyorum. Başkalarının sana güvenmesi için, önce senin kendine güvenmen lazım. Sen, kendine güvenmezsen, başkaları da sana güvenmezler. Çevremizdekiler, her zaman bizim kendimize olan davranışımızı aynalayarak, bize geri yansıtırlar.’. ‘Yani kendimize olan davranışlarımızı aynalıyorlar, diyorsun. Sistem, her zaman böyle mi çalışır güvercin?’. ‘Lal’in yavaş algılamasından, alay eder gibi konuşmasından içi bir anda daralıvermişti güvercinin. Belki de Lal, herkes gibi, anlamamış yada anlamak istememişti. ‘Boş ver’, diyerek, konuyu değiştirmeye çalıştı. Lal, birden kızıverdi. ‘Sen de her şeye boş ver diyorsun, be güvercin’, diye öfkeyle surat etti… Güvercin, içinde çıt diye bir ses duydu. Boşuna konuşup çırpındığını farketmişti. Lal, ne söylemeye çalıştığını anlamamış, durumun vahametini kavrayamamıştı. Oysa yazıyı yazan hakkında bilgi istiyordu. İçinin ansızın soğuduğunu, hiç belli etmeden, hiç sözü kesilmemiş gibi, konuşmasına devam etti.

‘Yazan genç biri olmalı. Genç olsa da yaşamın gerçekleriyle tanışmış. Yazının dinamiği ve ritmi, geleceğe ve gençliğe işaret ediyor. Benim hikayelerime öykünmüş olmasına rağmen, kendi özgün kimliğini de korumuş, yazıya kimliğini katmayı başarmış. Ben yazının içeriğine, anlamına ne diyorsun, diye sormuştum Lal. Niye böyle bir yazı yazmış? Senin tanıdığın gençlerden biri bu.’. Lal, durdu, bir an düşündü. ‘Evet, tanıdıklarımdan biri, çok neşeli ve hayat doludur.’. ‘Niye böyle bir şey yazmak istemiş,’ diye tekrarladı güvercin. ‘Sanırım biraz defresif takılmış… Neden bu kadar telaşlandın güvercin?’. ‘Yazı ölüm kokuyor Lal. Nasıl farketmiyorsun…’. Lal, şaşkınlıkla baktı. ‘Nasıl farketmem, sence güvercin? Ben sonbaharım zaten…’. Şaşırma sırası, şimdi güvercine geçmişti. Sonra, güvercinin zihninde, ansızın bir ışık belirdi, içindeki herşey, berraklaştı. ‘Çok haklısın’, diyerek, kafasını salladı…’ Çok Haklısın Lal. Sen sonbaharsın ve bana ağıt yakıyorsun…’.