Makale Yazısı-25 Eyl 2022 - 20:00

Eczacılar da İSYAN ediyorsa, bu nasıl sağlıkta ÇAĞ atlamak!
Mesut Akbulut

Mesut Akbulut

Sağlık sektöründe her ne kadar çağ atladık dense de, çalışanlar haklarının verilmediğinden rahatsız.

Vatandaş aylarca randevu alamamaktan rahatsız…

Eczacılar da ekonomik sıkıntı içinde olmaktan rahatsız…

Daha önce eczacıların sıkıntılarını dile getirmiştik.

Gelinen noktada her iki eczaneden birinin kapanmanın eşiğinde olduğu belirtiliyor… Sektörde yaşanan ekonomik sıkıntılar, eczacıların da canına tak etti.

14 YIL ARADAN SONRA EYLEM

Eczacılar en son 14 yıl önce büyük bir eylem yapmıştı. Aradan 14 yıl geçti, şimdi bir kez daha eylem yapma kararı aldılar. Türk Eczacılar Birliği, 16 Ekim Pazar günü meydana inecek ve Ankara’da eylem yapacak.

Yani eczacılar, haklarını arayacak. Sözcü’den Kemal Altan, eczacıların sorunlarıyla ilgili bir değerlendirmede bulundu. Bazı bölümlerini sizinle paylaşmak istiyorum;

YEMİNİN GEREĞİ…

Eczacılar, “Bizler, mesleğimizi dürüstlük ve şerefle yapacağımıza ant içerek mezun olduk. Ve şimdi bu yeminin gereğini yerine getirmek için meydanlardayız. Artık eylem zamanı” diyorlar. İlaç fiyat kararnamesinde güncelleme yapılmaması nedeniyle eczacıların çok zor günler geçirdiği ifade ediliyor. Türk Eczacıları Birliği’nin 46 bini aşkın meslektaş ve 80 bini aşkın eczane çalışanıyla hizmet verdikleri öğrenildi.

Salgın döneminde sağlık mücadelesinde 77 eczacı, 24 eczane teknisyeni, 2 eczacı odası çalışanı hayatını kaybetti.

HAK EDİLEN DEĞER

Bütün özverili çabalarına rağmen; görev ve üstlendikleri sorumluluklar itibarıyla üzerlerine titrenmesi ve korunması gereken eczacıların adeta kaderlerine terk edildiği günleri yaşadıkları, bu ülkeye kattıkları değerin görülmek istenmediği, eczacıya hak ettiği değer verilmediği belirtiliyor.

DÜNYA ECZACILAR GÜNÜ

Dün 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü idi… Ama eczacılar sorunlar nedeniyle günlerini bir bayram havasında kutlayamadılar. Eczacılar şunları söylüyorlar;  “Biz eczacılar, mesleğimize hak ettiği değerin verilmesi için harekete geçtik. Eczacılığın yok sayılmasına ve değersizleştirilmesine ‘dur’ demek için harekete geçiyoruz. Çünkü; Mesleğimiz ekonomik bir tehdit altında.

ECZANELER KAPANACAK

Bu durum böyle devam ederse, iki eczaneden birinin kapanacağı, ilaca erişim sorunlarının daha da artacağı ve halk sağlığını tehdit eden birçok etkenin ardı ardına geleceği bir sürecin başlaması artık kaçınılmaz.Bugün en temel işletme giderlerimizi dahi karşılayamadan, ecza depolarına olan borçlarımızı kredi borçlarıyla kapatarak ayakta durmaya çalışıyoruz. Biz eczacılar, artık eczacılığı baremler arasına sıkıştıran sisteme ‘dur’ diyoruz.

İLAÇ YOKLUĞU…

Biz eczacılar, hem meslektaşlarımızı hem de hastalarımızı mağdur eden ilaç yokluklarına, hastalarımızın cebini yakan yüksek fiyat farklarına, kamudaki meslektaşlarımızın emeklerinin hiçe sayılmasına, takviye edici gıdaların halk sağlığını tehdit eder şekilde satılmasına, Uluslararası standartlarda kaliteli bir eczacılık eğitimi için ülkemizde yeni eczacılık fakültelerinin açılmasına ‘dur’ diyoruz.

HAK ARAMA YÖNTEMİ

Eczacıların sorunu her geçen gün biraz daha büyüyor bir yandan hastaların piyasada olmayan ilaçları temin etmek için boğuşuyoruz ve artan işletme giderleri karşısında da dayanacak gücümüz kalmadı. Mesleğimizin hak ettiği değeri alabilmesi için bugün ona sahip çıkıyoruz, yarın da sahip çıkacağız. Mesleğimiz ve meslektaşlarımız için hak aramak, meslek örgütü geleneğimizdir.

ARTIK EYLEM ZAMANI!

Bugün de eczacılar olarak yeni bir hak arama mücadelesinin içindeyiz. Bu mücadeleyi, hak ettiğimiz değeri alana kadar sürdürmeye de kararlıyız. Bizler, mesleğimizi dürüstlük ve şerefle yapacağımıza ant içerek mezun olduk. Ve şimdi bu yeminin gereğini yerine getirmek için artık meydanlardayız. Artık eylem zamanı!”

BU NASIL ÇAĞ ATLAMAK!

Yukarıda eczacıların sorunlarını size ilettim..

Dışarıdan eczaneler iyi para kazanıyor düşüncesi hakim. Ama durumun böyle olmadığı da görülüyor.

Eczacılar, hele bu dönemde eylem kararı alabiliyorsa, bu durum eczacıların ne kadar zor durumda olduğunu gösteriyor.

Yazımın başında ifade ettim, sağlık çalışanları da…

Vatandaşlar da…

Eczacılar da isyan ediyorsa, bu sağlıkta nasıl çağ atlamak.

 

GIDA DEDEKTİFİ

Kolesterol oranı en yüksek gıdalar (100 gr.)

-Dana beyin 2165 mg.
-Devekuşu yumurtası 443 mg.
-Dana dalak 392 mg.
-Dana akciğer 377 mg.
-Tavuk yumurtası 360 mg.
-Dana böbrek 300 mg.
-Dana karaciğer 217 mg.
-Koyun bağırsak 20 mg.
-Dana işkembe 105 mg.
-Piliç eti 101 mg.

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GENEL KÜLTÜR

Keklik insan için önemli bir kuş türüdür. Çünkü bir keklik hayatı boyunca 1 milyon tane kene yer. Keklik yemezsen ölmezsin, ama keklik olmazsa Kırım Kongo hastalığından ölebilirsin. Avcılara duyurulur.

GÜNÜN SÖZÜ

"Kaçtığın şey içinde saklıysa eğer, gittiğin yere onu da götürürsün." (Paul Auster)

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HAKLARINI ÖĞREN

Eşine "hişt, hey veya ıslıkla" seslenmek haklı boşanma sebebidir.Yargıtay 2. HD 2014/15210 E. 2014/25928 K.

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Yazar Mesut Akbulut - Mesaj Gönder

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