Beş yıla yakın bir süredir gazetede sizlere elimden geldiğince yazı yazmaya çalışıyorum. Severek yaptığım her iş gibi yazı yazmakta benim için çok önemli.

Bir – bir buçuk aydır yazamıyordum ve bununla ilgili birkaç kişidenmail ve telefon aldım.

Neden yazamadım?

Gezdim ama gezmek ikinci plandaydı, öncelikle çok yakında sizlerle de tanışacak olan kitabımı bitirdim. Bu sebeple kitabım bittikten sonra pek yazamadım diyebilirim. Her yazı yazan için geçerli mi yoksa bana has bir şey mi bilmiyorum.

Kitabın yazımı uzun bir zaman dilimine yayılıyor ama herkes bunu bilir, son işlemleri daha bir zordur. Önce dosyayı güvendiğiniz birkaç arkadaşınıza gönderirsiniz, onların önerilerini dikkate alırsınız. Sonra yayınevi süreci başlar.Dosya defalarca gidip gelir kontrol amaçlı. Her seferinde dosyayı tekrar tekrar okursunuz. Ve bu okumalar sonunda ne kitap okuyacak haliniz kalır ne de yazacak.

Evet, ben şu sıralar o dönemi yaşadım ve bitti.

Sizlere kitabımdan da biraz bahsetmek istiyorum, benim üçüncü kitabım ama ilk romanım olacak. Onun için ayrı bir heyecanlıyım. Yazılıp, hazırlanması biraz uzun sürdü, dosya bitip basılmaya sıra geldiğinde araya pandemi girince o dönemi de beklemeyi tercih ettim.

Burada pek çok kitabı anlattım sizlere ama insan kendi kitabına sıra gelince bir duraksıyor. Sanki ne yazacağını bilemiyor. Sözler tükeniyor.

Yine de kısaca anlatmam gerekirse kitapta kör bir kadının hikayesini anlatıyorum. Çevresindekilerle birlikte yaşadığı zor şartlarda ki yaşam mücadelesini, güvendiği kişilerin tek tek yanından ayrılmasını ve yalnızlığındaki başkalaşımı anlatıyorum.

Sizler okuduğunuzda yorumlarınızla dönersiniz diyefazla bir şey yazmadım.

Unutmadan eklemek istiyorum. 08 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 14.00 ile 18.00 arası Soydan İş Merkezinde bulunan ve Şerafettin Ergül’ün yeri olan “Kitap Keyfim” de imza etkinliğim olacak.

Evet, gezdiğimi de söyledim ama sadece Gökçeada tatil amaçlıydı, diğer gezilerim ziyaret amaçlı oldu. İstanbul ve oradan Çorum’ a gittim. Aslında Çorum ile ilgili yazacak pek çok şey var.

Bir daha ne zaman giderim bilmiyorum ama gittiğimde daha fazla yer gezip detaylarını sizlerle de paylaşacağım.

Tabii havaların sıcaklığı da beni biraz etkiledi ve hepsi üst üste gelince durum bu.“Yazamamak”

Ama olsun, sizlerle tekrardan burada olmak çok güzel. Havalar da yavaş yavaş serinlemeye başladı. Bu daha çok yazacağımın habercisi...