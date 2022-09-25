İşte “siyasal İslam”la yönetilen İran, böyle bir yer

Sadece İran değil, “siyasal İslam”la yönetilen bütün ülkelere bakın…

Kadının değeri yoktur.

Kadın, köledir.

Yanında erkeği olmayan kadına, “fahişe” muamelesi yapılır.

Erkekler istedikleri gibi giyinirler, ama kadının başınki bir tutam saç kılının görünmesi günahtır ve cezalandırılır.

Bugün sizlerle arkadaşım Nail Binli’nin gönderdiği İran’da 1985 yılında yaşanmış gerçek bir yaşam öyküsünü paylaşacağım.

İbretlik bir olay.

Bugünlerde İran’da molla rejimine karşı başlatılan protestoları televizyonda izlerken, bu olayı da şöyle gözlerinizin önüne getirin.

“Ziba ile Muhammed üniversite yıllarında tanışmış, uzun süren bir arkadaşlık döneminden sonra yeni evlenmiş bir çifttir.

Muhammed, sığır ticaretiyle uğraşmakta, Ziba ise bir özel hastanede hemşire olarak çalışmaktadır.

Bir aylık evli çift, balayına çıkma planları yapar.

Muhammed, bütün formaliteleri yerine getirerek on beş günlük bir balayı programı hazırlar.

Ve özel otomobilleriyle balaylarını geçirmek için Benderabbas şehrine hareket ederler.

Ziba ile Muhammed, yaklaşık 600 kilometrelik bir yol katederler.

İran devrim muhafızları Pasdar’lar kara yolu üzerinde araçları durdurarak “kimlik kontrolü” yapmaktadırlar.

Ziba ile Muhammed’in araçlarını da durdururlar.

Ziba’dan evlilik cüzdanı istenir.

Ziba çantasını karıştırır, valizlerine bakınır ama evlilik cüzdanı yoktur.

Cüzdanı evde unutmuştur.

Muhammed yeni evli olduklarını ve balayına gittiklerini devrim muhafızlarına anlatmaya çalışır.

Devrim kuralları, kesindir.

Evlilik cüzdanı olmayan kadın erkeğin yanında bulunuyor ise fahişedir ve cezalandırılmalıdır.

Ziba ile Muhammed, evli olduklarına dair yeminler ederler.

Yalvarırlar...

Nafile, Ziba karakola götürülüp “fahişe” suçundan “şeri mahkemeye” çıkartılacaktır.

Muhammed, “Evlerinin 600 km uzakta olduğunu, izin verirlerse karısıyla gidip evlilik cüzdanını getireceğini” söyler.

Devrim muhafızları Ziba’yi bırakmaz.

“Evlilik cüzdanını getir, kadını götür” denir.

Muhammed, evlilik cüzdanlarını almak için geri döner.

Şoke olmuştur.

Biran evvel eve gitmeli, cüzdanı getirip karısını kurtarmalıdır.

Yol uzadıkça uzar, viraja süratli giren Muhammed direksiyon hâkimiyetini kaybederek yol kenarındaki uçuruma yuvarlanır.

Kazadan üç-dört saat sonra, Muhammed ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılır.

Muhammed yoğun bakımda ölüm ile yaşam arasında gidip gelmektedir.

On beş gün şuursuzca yatar.

Kendine geldiğinde ilk Ziba’yi sorar.

Kâbus bitmemiştir.

Ziba, canilerin elinde kalmıştır.

“Cüzdanı götürüp karımı kurtarmalıyım...” der.

Bu düşüncelerle hastaneden kaçar.

Evine gider, evlilik cüzdanını alır, Ziba’yı alıkoyan karakolun yolunu tutar.

-“Ziba nerde? Evlilik cüzdanımı getirdim. Karımı serbest bırakın.”

Buz gibi bir cevap alır.

“-Seni bir hafta bekledik, gelmeyince kaçtığını düşündük, bu kadının fahişe olduğunu kabul ettik ve astık...”

Ziba’nin morgdaki cesedini Muhammed’e verirler.”

******

1985 yılında İran’da yaşanan olay aynen böyle.

Ziba gibi kim bilir kaç kadın, “siyasal İslam”ın kör kurşunuyla katledildi.

İşte daha yeni 22 yaşındaki Mahsa Amini, başörtüsünü kurallara uygun bağlamadığı için ahlak polislerince dövülerek öldürüldü.

İran gibi “siyasal İslam”la yönetilen ülkelerde kadınların çağ dışı zihniyet tarafından katledilmesi, Türkiye gibi Ortaçağ karanlığına gömülmek istenen ülkelere ders olmalı.

Özellikle de bu ülkelerin kadınlarına…

İran’da olduğu gibi “esir” mi yaşamak istiyorlar, yoksa laik Türkiye’de olduğu gibi “özgür” mü?