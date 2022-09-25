TOKİ dosyası…

Geçen haftaki bir yazımda, TOKİ’yi eleştirdiğim için, bir cehalet örneği; “Sen TOKİ’yi nasıl eleştirirsin?” diye sormuş!

Gerçek anlamıyla “DEMOKRASİ” değerinin yaşanabildiği bir ülkede, “her olay ve her kişi” eleştirilebilir!

Türkiye Cumhuriyeti, Anayasamızda yazdığı gibi; “Demokratik, Laik, Sosyal bir HUKUK DEVLETİ” dir! Anayasamızın 26. Maddesine göre de; “Herkes, düşünce ve kanaatlerini açıklama ve yayma hakkına sahiptir.”

TOKİ’nin kuruluş amacı nedir?

1984’de Turgut Özal’ın talimatı ile 2985 sayılı yasa ile kuruldu. Amaç; “doğal afet yaşanan bölgelerde gerek görüldüğünde konut ve sosyal donatıları, altyapıyı yapmak.”

Peki, o günden bu güne, özellikle son 10 yıldır TOKİ neler yaptı?

“İnsan aklı unutkanlık özürlüdür ama arşiv unutmaz!”

Ben de, kupür arşivimden örneklerle TOKİ’yi tanıtacağım!

· “TOKİ, Ataköy’de park söktürdü.” (5.12. 209) O park, yasal olarak Ataköy’de yaşayan vatandaşın ortak varlığıdır!

· TOKİ, 23 binden fazla davada 109 milyon lira tazminat ödedi! (Kaynak: Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar) (29.10.2012)

· TOKİ’nin, Ankara’da, villa tipi evlerin bulunduğu İnecik’te, imar planları değiştirilerek yaptırdığı yüksek katlı LÜKS KONUTLAR, rayiç bedelin altında AKP’li vekillere satıldı. ( 29.12.2014)

· TOKİ’nin yaptırdığı binanın otoparkını su bastı! (18.10.2016/Bursa)

· 171 bin TOKİ konutu elde kaldı. (29.8.2017)

· Reklama 9.5 milyon TL harcayan TOKİ, aleyhine açılan 21 binden fazla davayı kaybetti! ( 2.9.2017)

· TOKİ, “yenileme taahhüdü” ile aldığı İstanbul Üniversitesi, ÇAPA ve Cerrahpaşa’daki tıp fakültesi binalarını yenilemedi! ( 29.10.2017)

· “Geç ve eksik” teslim ettiği konutlar için açılan davaları bir bir kaybediyor. TOKİ günde 56 bin TL. tazminat ödüyor ( 7.12.2018)

· Konut taksitleri ertelenen vatandaşın sevinci kursağında kaldı; TOKİ, salgın nedeniyle 2 ay ertelediği konut taksitlerini önümüzdeki 6 aya yaydı. Ayda 1300 yerine 1700 TL. ödeyeceğini öğrenen vatandaş isyan etti. (22.7.2020)

· Bakan Kurum, 2003’ten beri yapılan ödemeyi açıkladı; TOKİ müteahhitlere 107 milyar lira kazandırdı! (8.8.2020)

· Devlet’in kurumu TOKİ, Çanakkale’de imar izni 4 kat olan bölgeye 6’şar katlı 171 konut inşa ediyor! (16.9.2020)

· TOKİ, borcunu ödeyemediği için 300 konutun satışını iptal etti! ( 29.12.2020)

· Kırşehir’deki TOKİ konutlarına parasını yatıranlar iki yıldır evlerini alamıyorlar. Ortada ne ev var ne de bilgi veren bir kişi. (14.6.2021)

· TOKİ Denizli-Karaköy konutları ikinci etabı teslim tarihi 13 ay gecikti. Şantiye şefi, evini soran vatandaşları azarladı! (27.6.2021)

· Denizli-Merkezefendi ilçesi Gümüşler Mahallesi’nde inşa edilen TOKİ konutlarında bazı bloklarda kayma oldu. 173 konut teslim edilemedi. ( 2.9.2021)

· TOKİ’den patlamaya hazır konut projesi! Uşak’ta dar gelirli vatandaşlar için inşa edilen 729 konut kentin çöplük alanına yapıldı. İnşaat alanında metan gazı patlaması olursa, sorumlu kim olacak?( 26.9.2021)

· TOKİ, yoksulu unuttu zengine çalıştı. 2003-2020 arasında inşa edilen 977 bin konutun yalnızca yüzde 16’sı alt-yoksul gelir grubuna yönelik oldu. ( 27.12.2021)

· 12 BİN AİLEYE TOKİ DARBESİ! Sayıştay’ın TBMM’ne gönderdiği rapora göre; 12 bin 777 taşınmaz sahibi, taksitlerini ödeyemeyince fesih ve dava süreci başlatıldı! (29.12.2021)

· TOKİ’nin yaptığı 596 konut ve 145 dükkan teslimi için geçen Kasım ayında tören düzenlendi. Ama bugüne kadar evine girebilen depremzede olmadı! ( 17.1.2022)

· TOKİ’nin depremzedelere para karşılığı yaptırdığı deprem konutları kusurlu çıktı! Konutlarda 22 ayrı kusur çıktı. (5.2.2022)

Bu bilgi ve belgeler, benim “kişisel” arşivimde olanlar.

Ötesini de siz düşünün!

“ÖNYARGISIZ, ÖZGÜR AKLI ve MANTIĞI” olan her vatandaş bir düşünsün;

“Seçim öncesi, dar ve orta gelirli vatandaşlara -ucuz konut! Yapacağı belirtilen TOKİ, bir mucizeye imza atabilir mi?

Keşke yanılsam!