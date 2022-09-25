Makale Yazısı-25 Eyl 2022 - 20:00

Yeni bir sayfa için
Abdullah Malçok

Abdullah Malçok

Henüz galibiyet alamayan, yönetimi ve oyuncu kadrosu değişen Uşakspor, Kocaelispor için bir dönüm noktası olabilirdi.

Oldu da…

Oynanan futbol her ne kadar tat vermese de, 3-0’lık net galibiyet, en azından ileriki haftalar için takıma moral olabilir…

Camiamıza rahat bir nefes aldırabilir…

Ve pozitif katkı ile galibiyet serileri başlayabilir…

Bu birinci görüşüm…

İkincisi ise, galibiyete rağmen rakibe karşı oyun üstünlüğü sağlayamayan Kocaelispor, her zaman gol yollarında bu kadar şanslı olamaz.

Örnekleri geçtiğimiz haftalardaki maçlarda var.

Umarım tarih tekerrür etmez…

 

***

 

Kocaelispor ile ilgili Yönetim ve Teknik Heyet bazında görüşlerim belli…

Sadece galibiyete seviniyorum…

Ve sevinmeye devam etmek istiyorum…

Umarım Uşakspor galibiyeti yeni bir sayfa olur…

 

***

 

Kocaelispor tarihini incelerseniz, kötü başlayan sezonların iyi, iyi başlayan sezonların kötü bittiği çok yaşanmışlıklarımız var…

Ve bize düşen, sebep sonuç ilişkisi ne olursa olsun, Kocaelispor’u desteklemek, iyi günde, kötü günde yanında olmaktır…

Yeri gelince övmek, yeri gelince methetmek de bu bütünün içerisindedir…

Bu duyguyla, bir kez daha yeni bir sayfa umudumu yaşatmak istiyorum…

Ve aynı coşku ile Balıkesirspor maçında da doksan dakika takımımızı desteklemenin öneminin altını çiziyorum…

Yeni bir sayfa için…

 

 

 

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