Henüz galibiyet alamayan, yönetimi ve oyuncu kadrosu değişen Uşakspor, Kocaelispor için bir dönüm noktası olabilirdi.
Oldu da…
Oynanan futbol her ne kadar tat vermese de, 3-0’lık net galibiyet, en azından ileriki haftalar için takıma moral olabilir…
Camiamıza rahat bir nefes aldırabilir…
Ve pozitif katkı ile galibiyet serileri başlayabilir…
Bu birinci görüşüm…
İkincisi ise, galibiyete rağmen rakibe karşı oyun üstünlüğü sağlayamayan Kocaelispor, her zaman gol yollarında bu kadar şanslı olamaz.
Örnekleri geçtiğimiz haftalardaki maçlarda var.
Umarım tarih tekerrür etmez…
***
Kocaelispor ile ilgili Yönetim ve Teknik Heyet bazında görüşlerim belli…
Sadece galibiyete seviniyorum…
Ve sevinmeye devam etmek istiyorum…
Umarım Uşakspor galibiyeti yeni bir sayfa olur…
***
Kocaelispor tarihini incelerseniz, kötü başlayan sezonların iyi, iyi başlayan sezonların kötü bittiği çok yaşanmışlıklarımız var…
Ve bize düşen, sebep sonuç ilişkisi ne olursa olsun, Kocaelispor’u desteklemek, iyi günde, kötü günde yanında olmaktır…
Yeri gelince övmek, yeri gelince methetmek de bu bütünün içerisindedir…
Bu duyguyla, bir kez daha yeni bir sayfa umudumu yaşatmak istiyorum…
Ve aynı coşku ile Balıkesirspor maçında da doksan dakika takımımızı desteklemenin öneminin altını çiziyorum…
Yeni bir sayfa için…
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.