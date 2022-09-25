Fırat Fırat’ı aştı, böyle devam etsin, hiç sorun yok…

Şimdi üzülenler vardır, Kocaelispor kazandı, Fırat Gül artık gitmez diye…

Çünkü malum, bu kent de bir skor-sever kentidir…

Ağzınla kuş tutsan, şakır şakır döktürsen (ilk 5 maçtaki gibi) kazanamadın mı, gidersin…

Ama kötü oyna, kazan, ömür boyu demir atarsın… (Uşak maçı gibi)…

Ben ise olayın bir başka yönüne bakıyorum..

Kişisel bazda gözlemlediğim zaman, Fırat Gül takımı kale çizgisinin üzerine kadar götürüyor, beceriksizler gol atamayınca suçlu ilan ediliyor…

Avrupa’da olsa, böyle olmaz…

Golü atamayanlar ipe gerilir…

(Neymar gibi)…

Ben burada hocanın bire bir olumsuz etkisinin olduğu oyuncu dizilişinden söz etmek istiyorum.

Kocaelispor ilk iki maçta Kırklareli ve Kırşehir’i yenerken 6-7 farklı bitireceği maçlarda az farkla kazandı, neredeyse saçma sapan kontra goller yiyip, yıkılabilirdi…

İlk iki maçta maç başına nedeyse 20 pozisyon yakalayıp, atamayan takım, 3 pozisyonla (hatta birinde gol de yedi) yıkılabilirdi…

Zar zor kazandı gözüktü…

3.hafta Serik karşısında penaltı kaçıran ve yine baskılı oynayan Kocaelispor, Sarıyer mesaisinde ipten döndü, son saniyede 3-0’lık yenilgiden 3-3’lük beraberliği zafer gibi kutladı. Oyuna sonradan girenlerin asist ve gol yapması, Fırat Gül’ün oyuncu seçiminde ne kadar beceriksiz olduğunun ispatıydı…

Buca maçında oyuncu değişiklikleriyle yine galibiyet gelmedi, ama yeşil ışık yandı…

Son kadroda ısrar eden Fırat Gül, Uşak’ta, sezon başında oynatmadığı oyuncuların sayesinde gol yemedi, goller buldu ve Samet Ali, Diogo ile zafer kazandı…

Takım oyununa pek uygun olmayan Mehmet Taş’ın savunmada oynatılıp, maç kaybedilmesiyle gelen kayıpları, mantıksal kurgulu takımın kazanmasıyla Uşak maçı bir nebze olsun kayıpları telafi etti…

Bu maç ölçü mü?..

Asla değil…

Karşımızda yeniden yapılanan amatörden bozma bir Uşakspor vardı…

Biz de yakışanı yaptık…

Şimdi sırada Balıkesir maçı var ve son derece zorlu bir maç olacak…

Rakip “Tersi pis” olan bir takım…

Fırat Gül ise duygusal bir insan ve kırgın…

Takımı çok iyi oynattığına, ama gol atamamanın ve puan kayıplarının sebebinin kendisi olarak gösterildiğine inanıyor, haksızlığa üzülüyor…

Biz de diyoruz ki…

Bırak duygusallığı Fırat hoca…

İyi olanı oynat !..

Biz bile TV ekranlarında ve statta Samed’in, Diogo’nun oynaması gerektiğini görürken, Mehmet Taş’ın neden anlamsız ve mantıksız bir şekilde oynatıldığını sorguladık ve sana karşı zafer kazandık…

Şimdi en de takıma iki hafta beraberliklerle kan kusturan oyuncuları yeniden oynat, maçları kazansınlar, biz de sana şapka çıkaralım…

Senin iki takımı da aynı anda zinde tutma gayretini destekliyoruz…

Her an iki takım oynayabilecek düzeyde olursa, şampiyonluk gelir…

Ama camianın sabredecek hali yok…

Hangi takımı sahaya ürersen sür, 3-4 farklı galibiyetler bekliyor ve haklı…

Son 14 yıldır yaşananlar sonrası taraftarın paranoyası had safhaya ulaştı…

Yani senin ‘Lamı cimi yok, mecbursunuz, destek vereceksiniz’ söylemlerine ağızlarıyla değil, başak şekilde güldüler…

Gel sen bu camiayı sıradan bir mahalle takımı gibi görüp, hafife alma !..

Zinhar !..

Çünkü bu camia öyle şeyler yaşadı ki zeni sulu götürür susuz getirir !..

Bu yazılanı, Güvenç Kurtar, Hikmet Karaman, Mustafa Denizli ile bire bir çalışan, tecrübeli bir gazeteci ağabey tavsiyesi olarak gör…

İnanmıyor ve güvenmiyorsan, senin bileceğin iş…

Bu ülkede nereye gidersen git (İstanbul kulüpleri dahil), bizim gibi yazıp eleştiren bulamazsın…

Bu kent farklı…

Bu kentin basını da farklı…

Gel basınla bir sohbet toplantısı yap !..

Dertleşelim…

Belki faydamız olur…

Çağırılmayan yere davulcu ile zurnacı gider…

Biz kamber bile değiliz…

Bekliyoruz…

Bizim Tayfun, başkalarının Kasırgası ve Siklon’u…

Tayfun, kasırga ve siklon aslında aynı hava olaylarıdır…

Bölgeye göre ismi değişir…

Tufan ise en büyüğü ve on bin yılda bir olduğu iddia edilir…

Zaten tufan olsa dünya yok olur…

Bizim Tayfun ise başka…

‘Marmara Tayfun’u…

Geçen yıl Tuzla’yı zaferden zafere koşturan Tayfun Gündoğan, bu sezon saçma-sapan beraberliklerde bile en iyilerden biri olmayı başardı…

Yeni oyun düzeninde de golünü attı…

Tebrik ediyoruz ve bu Tayfun’un hep sürmesini istiyoruz…