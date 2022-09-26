Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda son derece titiz ve temkinli. En doğru adayı bulmayı ve en doğru zamanda açıklamayı planlıyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını açıklamıştı.

CB adaylığına yakıştırılan diğer isimler zamanla gündemden düştü. Dışarıdan Abdullah Gül gibi birinin, CHP içinden İlhan Kesici, Abdüllatif Şener gibi isimlerin Millet İttifakı’nın adayı olma ihtimali kalmadı gibi.

Millet İttifakının büyük partisi CHP’nin içinden biri veya CHP’nin teklif edeceği bir aday olacağı adeta kesinleşti.

Son aylarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun CB adaylığı şansı iyice zayıfladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanı adaylarının 6’lı Masada buluşan partilerin ortak kararı ile belirleneceğini” söylüyor.

Ama seçenekler azaldı. En güçlü iki aday olarak CHP’li Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kaldı.

Görünen o ki CHP’nin Genel Başkanı veya Ankara Belediye Başkanından biri 6’lı Masadan ortak aday olarak çıkacak. DEVA ve Gelecek Partilerinin Cumhurbaşkanı adayı konusunda tutumu net değilse de bu partilerin 6’lı masadan ayrılmaları beklenmiyor.

Abdülkadir Selvi bile, “Akşener ‘Yok’ derse Kılıçdaroğlu’nun adaylığı suya düşer. Örnek Abdullah Gül. Ama Akşener ‘Evet’ derse Kılıçdaroğlu tartışmasız bir şekilde ortak aday olur” diyor.

İşte bu yüzden İYİ Parti ve liderinin kimi desteklediği önemli.

Daha da önemlisi Kemal Kılıçdaroğlu kendisi aday olmaya kararlı mı?

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KILIÇDAROĞLU ADAY OLACAK MI?

Bir görüşe göre, “Kılıçdaroğlu’nun son zamanlardaki siyasi tavrı, gösterilecek aday’a, yapılması pek muhtemel karalama, hakaret, küçük düşürme, yıpratma operasyonlarına mâni olmak için sergilenmektedir.”

Bir diğer görüşe göre ise “Cumhurbaşkanlığı makamı hiçbir faninin kolayca reddedebileceği bir makam değildir. Kılıçdaroğlu ise 73 yaşındadır ve siyasi hayatının en büyük şansını yakalamıştır. Bu fırsatı kaçırmak istemeyecek ve mutlaka aday olacaktır. Millet İttifakının kurulmasında en büyük pay sahibi kişi olarak bu O’nun hakkıdır. Zaten kendisi aday olduğunda 6’lı masadan kesin bir itiraz gelmeyecektir.”

Olaya sadece kişisel hak olarak bakılırsa, gerçekten CB adayı olmak Kemal Kılıçdaroğlu’nun hakkıdır. Dürüstlüğü ile milletin varlıklarını koruyacağına, çalmayacağına ve çaldırmayacağına dair güven veren bir kişiliktir. Seçilirse, devlet tecrübesiyle kurumları ve kuralları ihya edeceğine, soyguncu çetelere karşı cesurca mücadele edeceğine ve ortak aklı kullanarak doğru kararlar alabileceğine dair güçlü bir kanaat vardır.

Ama olay kişisel haktan ibaret değil, milyonların kaderi ile alakalı.

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HDP DESTEĞİ OLMASA DA SEÇİMİ KAZANACAK ADAY

Kılıçdaroğlu yerine Mansur Yavaş’ın aday olmasını savunan kesimler “seçimi kazanacak aday” tezine dayanıyor.

Anketlerde Kemal Kılıçdaroğlu da Erdoğan’dan önde görünüyor. Fakat bu iki adayla girilecek seçimde ilk turda CB seçilmesi ihtimalinin zayıf olduğu görülüyor. Çünkü büyük ihtimalle HDP de aday çıkartacak.

İlk veya ikinci turda HDP oylarının kime gideceği kadar, HDP’nin desteklediği adayın kaybedeceği milliyetçi muhafazakâr oyların ne kadar olacağı önemli olur. Yani şu anki verilere göre, Kılıçdaroğlu seçilebilir ama kaybetme riski de az değildir.

Oysaki anketlere göre, “ilk turda kazanma şansı görülen tek aday Mansur Yavaş’tır. Millet İttifakı Mansur Yavaş’la gireceği seçimi ilk turda kazanacaktır.”

“Mansur Yavaş aday gösterilmesin” diyenler ise HDP’li kitlenin Yavaş’a oy vermeyeceğini, HDP’nin desteklemediği adayın kazanma şansı olmadığını savunuyor.

Oysaki anketlerde Türkiye’deki, HDP dahil, bütün partilerin seçmen davranışları değerlendirilerek açıklanıyor.

Mansur Yavaş HDP’den oy alamasa da kazanabiliyor çünkü sadece CHP ve İYİ Parti’den değil, AKP ve MHP’li seçmenlerden ve Zafer Partisi ile diğer küçük partilerden de oy alabiliyor. Deva ve Gelecek Partisi kitlelerinden fire olmuyor. Mansur Yavaş ağır başlı devlet adamı vasfı ve Başkentin işine odaklanmış Belediye Başkanı olarak başarılı bulunuyor.

Ama unutulmasın ki, Yavaş’ın aday olması sadece Kemal Kılıçdaroğlu onay verirse mümkün olabilir.

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SEÇİM 2. TURA KALIRSA HDP’YE YARAR

Kemal Kılıçdaroğlu ile Tayyip Erdoğan aday olursa ve HDP de aday gösterirse, ilk turda CB seçilme ihtimali zayıf. İkinci turda adaylar HDP oylarına ihtiyaç duyacak. Tabi ki Erdoğan HDP oylarını alabilmek için elinden ne geliyorsa yapacaktır. Bu turda Erdoğan’ın HDP’ye veremeyeceği hiçbir taviz yoktur.

HDP’nin nasıl bir karar vereceğini bilemiyoruz.

Ben Kılıçdaroğlu’nun bütün bu ihtimalleri düşündüğünden eminim. Bu seçimin ülkenin tek adam rejiminden kurtuluşu için tek şans olduğunun ve mutlaka muhalefetin kazanması gerektiğinin bilincindedir.

Bu yüzden Kılıçdaroğlu’nun adaylık ihtimalinin gittikçe yükseliyor olduğunu görsem de hala kesin aday olduğunu söyleyemiyorum. Kılıçdaroğlu ilk turda kazanacak hale gelirse kesin aday olur ve olmalıdır.

Adayın açıklanacağı muhtemelen Ocak ayına kadar anketlerin izleneceği ve buna göre karar verileceğini düşünüyorum.

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AKŞENER’İN TAVRI

Meral Akşener, İzmit’te, Kemal Kılıçdaroğlu’nun İYİ Parti’nin seçime girebilmesinin yolunu açan, 15 milletvekili vermesi olayını hatırlattı. “Kendisine herhalde ölünceye kadar şükran duyacağım” dedi.

Akşener’in bu sözleri “Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını destekliyorum” anlamına gelir mi?

Meral Akşener’in sözlerini canlı olarak dinledim ve kendisini gençlik yıllarından beri tanıyorum. Şimdi, bir bilgiye dayanarak değil, buradaki sözlerinin önünde ve arkasında söylediklerini de düşünerek yaptığım analizi ve edindiğim kanaatimi paylaşıyorum.

Akşener Kılıçdaroğlu’na saygı duyuyor ve O’na vefasızlık etmesi söz konusu değil. Ancak olay kişisel değil.

Meral Akşener’in hedefi Millet İttifakının ilk turda kazanması. Taraflardan birinin HDP oylarına muhtaç olmaması. Yeni bir “çözüm süreci” dayatmasına karşı iktidara gelenin direnecek gücünün olması.

Akşener ile Kılıçdaroğlu arasında ortak aklın işletileceğini ümit ediyorum.

Akşener, CHP’lilere kazanılan Belediye seçimlerini hatırlatarak, “birlikte olursak kazanabiliriz, birlikte olursak değişimi yapabiliriz” mesajını veriyor.

Mesaj, “HDP’yi anahtar parti görmek isteyen” ve “Muharrem İnce’nin adaylığında iktidarın tuzağına düşen CHP’lileredir” diye düşünüyorum.