Adalet Bakanı Bekir Bozdağ istifa etmelidir

Devletin temeli adalettir. Tarih boyunca birçok Türk devleti dahil birçok devlet hep adaletsizlikler nedeniyle yıkılmışlardır.

Adaletin olmadığı yerde hak ve hukuktan bahsetmek imkansızdır.

Adaletin olmadığı bir yerde eşitlikten, huzurdan, refahtan, kalkınmadan ve kardeşçe yaşamdan bahsetmek de mümkün olmaz.

Bütün dinler özü itibariyle adaleti amaçlar. Bütün devrimler de adaletsizliğe isyan sonucu olmuştur. Tarihe damgasını vurmuş kişiliklerin tamamı birer adalet savaşçılarıdır.

Bütün yasa ve anayasaların temel hedefi o ülkede adaletin tecellisini temin etmektir. Siyasal ve ekonomik demokrasinin temeli de adaleti öngörür. Bu yüzden devlette Sayıştaylar, Danıştaylar, meclis denetimleri, mahkemeler, Yargıtaylar vardır. Bu yüzden Adalet Bakanlığı olmazsa olmaz en temel bakanlık olarak kabinede korunur. Adalet Bakanlıkları devletlerin en önemli bakanlıklarıdır.

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Tüm yurttaşlarımızın adalet bakanlığına, Adalet Bakanına tam olarak güvenmesi esastır. Dünya görüşü, rengi, cinsiyeti ne olursa olsun yurttaşlarımızın Adalet Bakanlığının, dolayısıyla adalet bakanının kendisini koruyacağına, eşit davranacağına inanması o ülkenin çağdaşlaşmasının temelidir.

Adalet Bakanlığı siyaset üstüdür. Yargının işine karışmaz, yargının özgürce işini yapmasına, hatta kendi siyasi partisinden birisi hakkında dahi özgürce yargılama yapmasını sağlar.

Adalet Bakanlığı aynı zamanda insan haklarının koruyucusu, sansürün baş belası, düşünce ve ifade özgürlüğünün teminatı ile basın özgürlüğünün de savunucusudur.

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Ancak ne var ki; geçen günlerde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın katıldığı bir basın toplantısında danışmanı Bilal Çetin’in FOX TV muhabirinden soru sormamasını istediği, "Normalde buraya sizi almayacaktım. FOX TV'yi almayacaktım. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı iletişim dairesinden şeyi var" dediği gündeme bomba gibi düştü.

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Yani Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın basın danışmanı Bilal Çetin, FOX TV muhabirine sansür uyguladı. Çetin, muhabir Yeşim Karacaoğlu’ya ‘soru sormayın’ derken ‘normal’de FOX TV’yi de içeri almayacağını da itiraf etti. Danışmanın bu sözlerini kendi kendine söylemesi mümkün değil. Zaten söylerken de çok mahçup olduğu belli oluyor. Danışmana Adalet Bakanının böyle bir talimatının olduğu da olay incelendiğinde kesin olarak anlaşılıyor. Bunu yapan danışman hala görevde, çalışıyor.

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Şimdi basın özgürlüğünden, ifade ve düşünce özgürlüğünden yana olması gereken Adalet Bakanının danışmanına yaptırdığı bu edebe ve devlet adamlığına yakışmayan hareketi karşısında hangi yurttaşımız Adalet Bakanına güven duyacak ki. Bu Adalet Bakanı bu mantıkla nasıl, sansüre karşı çıkacak, nasıl düşünce ve ifade özgürlüğünün teminatı olacak, nasıl yargının bağımsızlığına saygı gösterecek. Bu anlayışla Adalet Bakanlığı yapılabilir mi?

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Demokratik ve çağdaş bir ülkede bu davranışları gösteren Adalet Bakanları istifa eder.

Eğer bu ülke demokratik bir ülke ise bu denli ağır bir adaletsizliğe bizzat kendisi izin veren, böyle bir adaletsizliği bizzat uygulayan bir Adalet Bakanlığının hemen istifa etmesi gerekir. Zira toplum olarak böyle bir şeyi hazmetmek ve doğal karşılamak yaşanan siyasal çürümüşlüğün kabulü olur ki ,o zaman vay halimize!!!