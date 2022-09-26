Makale Yazısı-26 Eyl 2022 - 20:00

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ istifa etmelidir
Fahri Örengül

Fahri Örengül

Devletin temeli adalettir. Tarih boyunca birçok Türk devleti dahil birçok devlet hep adaletsizlikler nedeniyle yıkılmışlardır.

Adaletin olmadığı yerde hak ve hukuktan bahsetmek imkansızdır.

Adaletin olmadığı bir yerde eşitlikten, huzurdan, refahtan, kalkınmadan ve kardeşçe yaşamdan bahsetmek de mümkün olmaz.

Bütün dinler özü itibariyle adaleti amaçlar. Bütün devrimler de adaletsizliğe isyan sonucu olmuştur. Tarihe damgasını vurmuş kişiliklerin tamamı birer adalet savaşçılarıdır.

Bütün yasa ve anayasaların temel hedefi o ülkede adaletin tecellisini temin etmektir. Siyasal ve ekonomik demokrasinin temeli de adaleti öngörür. Bu yüzden devlette Sayıştaylar, Danıştaylar, meclis denetimleri, mahkemeler, Yargıtaylar vardır. Bu yüzden Adalet Bakanlığı olmazsa olmaz en temel bakanlık olarak kabinede korunur. Adalet Bakanlıkları devletlerin en önemli bakanlıklarıdır.

**

Tüm yurttaşlarımızın adalet bakanlığına, Adalet Bakanına tam olarak güvenmesi esastır. Dünya görüşü, rengi, cinsiyeti ne olursa olsun yurttaşlarımızın Adalet Bakanlığının, dolayısıyla adalet bakanının kendisini koruyacağına, eşit davranacağına inanması o ülkenin çağdaşlaşmasının temelidir.

Adalet Bakanlığı siyaset üstüdür. Yargının işine karışmaz, yargının özgürce işini yapmasına, hatta kendi siyasi partisinden birisi hakkında dahi özgürce yargılama yapmasını sağlar.

Adalet Bakanlığı aynı zamanda insan haklarının koruyucusu, sansürün baş belası, düşünce ve ifade özgürlüğünün teminatı ile basın özgürlüğünün de savunucusudur.

**

Ancak ne var ki; geçen günlerde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın katıldığı bir basın toplantısında danışmanı Bilal Çetin’in FOX TV muhabirinden soru sormamasını istediği, "Normalde buraya sizi almayacaktım. FOX TV'yi almayacaktım. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı iletişim dairesinden şeyi var" dediği gündeme bomba gibi düştü.

**

Yani Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın basın danışmanı Bilal Çetin, FOX TV muhabirine sansür uyguladı. Çetin, muhabir Yeşim Karacaoğlu’ya ‘soru sormayın’ derken ‘normal’de FOX TV’yi de içeri almayacağını da itiraf etti. Danışmanın bu sözlerini kendi kendine söylemesi mümkün değil. Zaten söylerken de çok mahçup olduğu belli oluyor. Danışmana Adalet Bakanının böyle bir talimatının olduğu da olay incelendiğinde kesin olarak anlaşılıyor. Bunu yapan danışman hala görevde, çalışıyor.

**

Şimdi basın özgürlüğünden, ifade ve düşünce özgürlüğünden yana olması gereken Adalet Bakanının danışmanına yaptırdığı bu edebe ve devlet adamlığına yakışmayan hareketi karşısında hangi yurttaşımız Adalet Bakanına güven duyacak ki. Bu Adalet Bakanı bu mantıkla nasıl, sansüre karşı çıkacak, nasıl düşünce ve ifade özgürlüğünün teminatı olacak, nasıl yargının bağımsızlığına saygı gösterecek. Bu anlayışla Adalet Bakanlığı yapılabilir mi?

**

Demokratik ve çağdaş bir ülkede bu davranışları gösteren Adalet Bakanları istifa eder.

Eğer bu ülke demokratik bir ülke ise bu denli ağır bir adaletsizliğe bizzat kendisi izin veren, böyle bir adaletsizliği bizzat uygulayan bir Adalet Bakanlığının hemen istifa etmesi gerekir. Zira toplum olarak böyle bir şeyi hazmetmek ve doğal karşılamak yaşanan siyasal çürümüşlüğün kabulü olur ki ,o zaman vay halimize!!!

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Fahri Örengül - Mesaj Gönder

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Beyin İş Geliştirme A.Ş.

Grup şirketlerimizin sosyal medya hesaplarını A'dan Z'ye yönetebilecek “Sosyal Medya Yöneticisi” arayışındayız.  GENEL NİTELİKLER - Kreatif içerik...

0533 706 13 97

MALİYE ANLAŞMALI MATBAA

- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...

05304622294

ELEMAN ARANIYOR

CNC torna işleme merkezi, üniversal torna, frezeci, taşlamacı usta ve yardımcı elemanlar aranıyor. Not: Emekli de olabilir.

0262 335 45 03 TURUL MAKİNA

DEVREN SATILIK  BÜFE

İzmit Sanayi Sitesi’nde, ana girişte, 30 m2, büfe ve yiyecek üzeri...

0532 311 08 97 UĞUR BÜFE

DEVREN SATILIK

Derince 60 Evler bölgesinde, aylık 1300-1500 damacana arası satışı olan saka su bayiliği devren satılıktır.

05458813005

EMEKLİ ŞOFÖR ARANIYOR

Kargo firmasında çalışacak, İzmit-Bekirpaşa-Derince  bölgesinde ikamet eden emekli şoförler  aranıyor.

05498085270

ELEMANLAR ARANIYOR

Çelik konst.  Fabrikamızda çalışacak ;  Yardımcı eleman alınacaktır.  (İş deneyim bilgisi olan ) Not: Körfez istikametinden servisimiz vardır...

0532 169 67 41  ARS ARITMA ÇELİK LTD.ŞTİ.

DERİNCE’DE SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0537 297 46 20

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 10 TL

0262 323 39 17

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Anket TOKİ'nin Sosyal Konut Projesi'ne başvuracak mısınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL