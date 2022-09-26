İş Görüşmesine gitmeden önce yapılması gerekenlere dikkat!

Türkiye’de bir yandan ekonomik kriz…

Bir yandan hayat pahalılığı…

Bir yandan da işsizlik…

Önceden ekmek aslanın ağzındaydı, şimdi midesine indi…

Milyonlarca kişi iş arıyor.

Az maaşla da olsa iş bulanlar şanslı…

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İş görüşmelerine giderken, bazı kurallara dikkat etmekte fayda var…

İnsan Kaynakları Profesyoneli ve Kurumsal Eğitmen Meltem Karagöz Akhisar konu hakkında bilgiler verdi. Birlikte okuyalım;

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-Nasıl bir işte çalışmak istediğinizi, sizi başkalarından ayıran özelliklerinizi düşünün.

-Önce kendinizi tanıyın, kendinize bir SWOT Analizi yapın.

-Başvuruda bulunduğunuz işyeri hakkında araştırma yapın, kurucusu kim, kaç yılında kurulmuş, hangi sektörde faaliyet gösteriyor, misyonu, vizyonu nedir bilgi sahibi olun.

-İş görüşmesine giderken yanınızda Öz geçmişinizi bulunurun ve sizden istenen belgeler varsa bunları hazırlayın.

-Mülakatın nerede yapılacağını öğrenin. Önceden nasıl gidebileceğinizi araştırın.

-Mülakat saatinden 5 dk önce görüşmenin yapılacağı yerde hazır bekleyin. Çok erken gitmeyin, kesinlikle geç kalmayın.

-Size sorulabilecek sorulara karşı hazırlıklı olun.

-Pozisyonun ve sektörün maaş politikalarını araştırın.

-Sizin sormak istediğiniz soruları hazırlayın.

-Görüşme günü yorgun olmayın. Uykunuzu almış, enerjik olun, enerjinizi karşı tarafa geçirin.

Mülakatın ikinci aşaması- Mülakat Anı;

-Mülakat anında size içecek bir şey sorulursa dökme ihtimalinize karşı ya istemeyin ya da kendinizden uzakta tutun,

İş Görüşmesinde Size Sorulabilecek Genel Sorular:

-Kendinizi kısaca tanıtır mısınız -Başvuru yaptığınız iş alanında başarılı olabileceğinize inanıyor musunuz?

- Neden bizimle çalışmak istiyorsunuz?

-Güçlü ve zayıf yönlerinizden bahseder misiniz?

-Bu iş için niçin sizi tercih edelim?

-Kariyer hedefiniz nedir?

-Son işinizden neden ayrıldınız?

-Ücret beklentiniz nedir? Vb.

Sizin sorabileceğiniz sorular:

-Çalışanlarınızı nasıl değerlendirip, terfi ettiriyorsunuz?

-Kurum kültürünüz nedir?

-Başlangıçta eğitim alacak mıyım?

-Çalışanlarınız alınan kararlarda söz sahibi olabiliyor mu? Vb.

Mülakat esnasında dikkat edilmesi gerekenler

-Görüşme yerine girerken ceketinizi ilikleyin.

-Kendinize güvenin, tavrınızla bunu belli edin.

-Aşırı parfüm ve kolonya kokusundan sakının.

-Soruları doğru anlamaya çalışın. Anlamazsanız sormaktan çekinmeyin.

-Sorulara içtenlikle, kısa ve net cevaplar verin -Konuşma esnasında görüşmecinin gözünün içine bakın.

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Yukarıda iş görüşmeleriyle ilgili derlenen bilgileri sizinle paylaştım. Umarım işe yarar. Bol şans.

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HASTALIK NEDİR?

İbn-i Sina diyor ki;

-Sırt ağrısı için- Sarımsak

-Yüksek tansiyon için- Kabak suyu

-Felçli kişi için- Çam fıstığı

-Göğüs hastalığı için- Badem

-Kilo almak için - Kelle suyu

-Karaciğer sorunu için- Karnabahar

-Kalp çarpıntısı için- Kişniş

-Kansızlık için- Bal tüketin.

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AKIL TOZU

Hayatta nasıl başarılı olunur? -Yumuşak konuş. -Makul ye. -Derin nefes al. -Yeterince uyu. -Sorgula. -Şık giyin. -Korkusuz hareket et. -Sabırla çalış. -Farklı düşün. -Hoşgörülü davran. -Dürüst kazan. -Düzenli biriktir. -Akıllı harca. -Her söylenene inanma.

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YURD DIŞINA ÇIKMA REHBERİ

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