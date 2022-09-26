Tahir başkansız olmaz

Kocaelispor’da, Tahir başkanın para kaynağı konusunda artık çok destekçi ol(a)madığı şeklinde dedikodular üretiliyor. Takım iyi gidiyor ve daha da iyi olacak. İnat etmedikçe ve dik başlı olmadıkça Fırat Gül de isabetlidir. Doğum sancıları vardır ve Gül de bunun ilacıdır. Onurlu bir adam olarak Sarıyer maçından sonra istifasını sunmuş ve yönetim de kabul etmemiştir. Bu takımın rakibi başkaları değil, kendisidir. İçeriden yıkılmadıkça kolay kolay sırtı yere gelmez. İnanıyorum ki, Tahir başkan da ısınacak ve Kocaelispor’u yine yalnız bırakmayacaktır. Tabii geçen yılki Denizli maç faciasının ardından takıma küsmüştür, haklıdır da. Ama Kocaelispor her zaman bu kentin ve Tahir başkanın gözdesidir. Haydi, şimdi birlik, beraberlik zamanıdır. Bu hafta Tahir başkan maça gelmelidir…